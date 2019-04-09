iPad Pro ile çizim yapmak | Uzmanından dinliyoruz

Yeni nesil teknolojilerin hayatı kolaylaştırdığı, içerik üretimine de katkı yaptığı söyleniyor. Kendisi çok yetenekli bir çizer olan Furkan Birgün ile iPad Pro'da kalemle çizim üzerine sohbet ettik.

Apple'ın yeni nesil tableti olan iPad Pro bir tablet olarak oldukça iddialı, son derece güçlü ve taşınabilirliği de bir o kadar kolay. Peki Apple Pencil kalemiyle birlikte bir çizim tableti olarak nasıl ? İşte bu konuyu yeni jenerasyonun yetenekli çizerlerinden Furkan "Nuka" Birgün ile konuştuk, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.