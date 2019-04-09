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iPad Pro ile çizim yapmak | Uzmanından dinliyoruz

1 ay
4,9b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil teknolojilerin hayatı kolaylaştırdığı, içerik üretimine de katkı yaptığı söyleniyor. Kendisi çok yetenekli bir çizer olan Furkan Birgün ile iPad Pro'da kalemle çizim üzerine sohbet ettik.
Apple'ın yeni nesil tableti olan iPad Pro bir tablet olarak oldukça iddialı, son derece güçlü ve taşınabilirliği de bir o kadar kolay. Peki Apple Pencil kalemiyle birlikte bir çizim tableti olarak nasıl ? İşte bu konuyu yeni jenerasyonun yetenekli çizerlerinden Furkan "Nuka" Birgün ile konuştuk, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

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sahoron 1 ay en beğenilen
Adam kendi hayat hikayesini ve kendini ovmek icin video yapmis resmen. Burada Ipad veya benzeri ekranda cizim yapmak ile ilgili haber yok, sacmalik resmen.
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terimer 1 ay
applehaber'e yakisacak bir calisma olmus!
1 Yanıt Yanıtla +6
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mustafasc 1 ay
Aklıma şu söz geldi; "kişi kendinden bilir işi"
Yorumların %90 ı art niyet arıyor. Çok garip...
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getout26 1 ay
5 tane resim gördük. Yani bu kadar faal olarak bu cihazı kullanan arkadaş neden daha fazla resim sergilemez. En iyi cizim punisherdi onuda tamamen tablette yaratmadıni söyledi zaten. Videoda havada kalan birşeyler var. Hayatımı değiştirdi diyor cihazın galerisi bomboş. Erdi nerden buldun bu çizeri nasıl böyle bir video fikri çıktı ortaya anlat biraz ya @fx57
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dji64 1 ay yeni yorumcu
benim aypedim(ipad) yok elektronik çizim yapmayı nasil ögrenebilirim?
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SpesifikBrush 1 ay dji64
Hocam pcniz var ise ucuz bir grafik tablet ile baslayabilirsiniz. Tavsiyem XP-PEN veya Huion.
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kraix 1 ay
"Kendisi Çizer" Aman abi çizme bizi.
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DH Misafiri 1 ay
APPLE YENİ İPAD PRO 11'' 64 GB WİFİ 5.400(en ucuz) + 900 kalem = 6.300 dostum teknoloji ulaşılabilir değil ise kullanışlı değil ise hiçtir başka sözüm yok...
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10ff 1 ay
Tablet çıkalı 1 yıl olacak... Allah razı olsun ya...
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Kerim5100 1 ay
iPad Pro satışları düşük galiba :D
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terimer 1 ay
applehaber'e yakisacak bir calisma olmus!
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clb12 1 ay terimer
terimer
applehaber'e yakisacak bir calisma olmus!

Seni dikkate alan yok troll. Apple dusmanligi yapiyorsun her seferinde. Ee tabi kedi ulasamadigi ciğere mundar dermiş.
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qoqoCAN 1 ay
tiktok mu la bura.. DH noluyor ?
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feylosoft 1 ay
Çok güzel elinize sağlık...
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