Mobil Dünyanın Büyük İlgisi TTNET Mobil Müzik Uygulaması’nı 1.’lik Tahtına Oturttu!

iPhone ve iPad Kullanıcıları

TTNET Mobil Müzik Uygulaması’nı Müzik Kategorisinde İlk Sıraya Taşıdı!

3 Milyonu aşkın yerli ve yabancı eseri ücretsiz ve yasal olarak dinleme imkanı sunan TTNET Müzik’in kısa bir süre önce hem iPhone hem de iPad sahiplerinin kullanımına sunulan TTNET Mobil Müzik uygulaması, 1 haftada yaklaşık “35 bin indirme” ile Apple App. Store’da Müzik kategorisinde ilk sıraya yerleşti.



Türkiye’nin en kapsamlı dijital müzik hizmetini sunan TTNET Müzik’in, geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunulan iPhone ve iPad uygulamaları bir haftada yaklaşık 35 bin indirme sayısı ile Müzik kategorisinde ilk sıraya yükseltti.

Müzikseverlerin müzik keyfini hem iPhone hem de iPad’lerinden yaşamalarına olanak sunan TTNET Mobil Müzik, yakın zamanda diğer mobil platformlarda da yeni özelliklerle birlikte sunulmaya başlanacak.

Türkiye’deki tüm iPhone ve iPad sahiplerinin ücretsiz indirebildiği uygulama ile TTNET Müzik’te yer alan Türkiye’nin en geniş yerli ve yabancı şarkı arşivi, 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca bu uygulama sayesinde hazırladıkları favori müzik listelerini, internet üstünden hem mobil hem de bilgisayar ortamında dinleyebilen müzikseverler; albüm, haber ve etkinlikleri sosyal ağlar ya da e-posta üzerinden kolayca arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.

TTNET Müzik ve yeni uygulamaları hakkında daha detaylı bilgiye www.ttnetmuzik.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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