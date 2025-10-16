5G ihalesi sonrasında Türk Telekom CEO'su neler söyledi?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bugün 5G ihalesi yapıldı ve 5G şebekesinde kullanılacak frekanslar için üç operatör yarıştı. Toplam 3 milyarlık satışın gerçekleştiği ihalede Türk Telekom, 1 milyar 94 milyon dolarlık ödeme ile ikinci sırada yer aldı. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada 5G’de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olunduğuna vurgu yapıldı.

Türk Telekom kullanıcıları yüksek hız elde edecek

Türk Telekom toplamda 140 MHz’lik frekans satın aldı.. 700 MHz 2x10, 3.5 GHz 1x80 ve iki adet 3.5 Ghz 1x20 paketi için en yüksek teklifi verdi.. Türk Telekom, en hızlı frekans olan 3.5 GHz’de 80 MHz ve 20 MHz bant genişliklerini 5G'nin NR-CA özelliğini kullanarak 3.5 GHz’de 100 MHz bant genişliği elde edecek. Bu sayede 1 Gbps üstü hızlara sunabilecek.

5G ihalesi sonrasında Turkcell CEO'su neler söyledi? 2 sa. önce eklendi

Türk Telekom CEO'su neler söyledi?

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal 5G ihalesi sonrası açıklamalarda bulundu;



“Türk Telekom olarak, bugüne kadar yaptığımız her yatırımın Türkiye’nin kazanımı olduğunun bilinciyle hareket ettik. Ülkemizin dört bir yanına değer katan yatırımlarımızla, dijital dönüşümün öncüsü olduk. 2050 yılına kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız. İhale sonrası en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans aldık. 5G’de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. 5G ihalesindeki tüm paketlerde, planladığımız şekilde aldığımız frekanslar sayesinde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlama sorumluluğumuzu sürdürüyoruz. Kamu yararını her zaman önceliklendirerek, ülkemizin dijital geleceğini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: