Vodafone CEO'su Engin Aksoy ile 5G ihalesini konuştuk! Türkiye'nin dijital geleceği için kritik adım

Vodafone CEO'su Engin Aksoy ile 5G ihalesini konuştuk! 10 kat hızlı internet, akıllı fabrikalar, robotik cerrahi... 1 Nisan 2026'da başlayacak 5G yolculuğunun tüm detayları bu röportajda!

5G ihalesi tamamlandı! Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile Ankara'daki Vodafone merkez binasında özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik bir adım olan 5G lisanslarının dağıtıldığı tarihi günü sizler için mercek altına aldık. Vodafone Türkiye, 5G ihalesi kapsamında 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarından lisans alarak toplam 627 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinin tamamında 5G hizmeti sunulacak. Özellikle 700 MHz bandının dağıtılması, kapalı alanlarda bile güçlü sinyal kalitesi anlamına geliyor.

Engin Aksoy ile yaptığımız röportajda 5G'nin bireysel kullanıcılara ve kurumsal dünyaya getireceği yenilikleri konuştuk. 10 kat daha hızlı internet, artan bağlantı kapasitesi ve endüstriyel dönüşüm için gereken altyapı artık Türkiye'de hayata geçiyor.

Film indirme süreleri 1-2 dakikadan 8-10 saniyeye düşecek. 5G teknolojisinin sağlık, lojistik ve üretim sektörlerinde yaratacağı devrim niteliğindeki değişimleri detaylıca ele aldık. Robotik kollarla uzaktan ameliyat, otonom araçlar, akıllı fabrikalar ve IoT cihazlarının yaygınlaşması artık hayal değil. Türkiye'nin rekabetçiliğini artıracak bu teknoloji, yapay zeka çağıyla da tam zamanlı birleşiyor.

Vodafone, Cumhuriyet tarihinde Türkiye'ye en fazla yatırım yapan uluslararası ilk iki şirketinden biri olarak 5G hazırlıklarını yıllardır sürdürüyor. Almanya merkezli Umlaut araştırma şirketinin verilerine göre Vodafone, Türkiye'de mobil iletişimde en yüksek performans notunu alan operatör konumunda. 81 ilde kurulu altyapı zaten 5G'ye hazır durumda.

Vodafone'un küresel 5G tecrübesi Türkiye'ye aktarılacak ve müşterilere en kaliteli hizmet sunulacak. Geçtiğimiz yıl mobil altyapıya en çok yatırım yapan operatör olan Vodafone, bu alandaki liderliğini sürdürüyor.

Türkiye'nin dijital geleceğine dair tüm detayları, ihale sürecini ve 5G'nin hayatımızı nasıl değiştireceğini bu özel röportajda bulabilirsiniz.