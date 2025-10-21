Vodafone, İspanya’daki AR-GE merkezini Türkiye’ye taşıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Küresel telekomünikasyon devi Vodafone, İspanya’daki araştırma ve geliştirme (AR-GE) merkezini Türkiye’ye taşıma kararı aldı. Vodafone, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 5G ihalesinde de toplam 627 milyon dolar yatırım gerçekleştirmişti. Şirketin bu hamlesi, 2025’te Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırım olarak kayıtlara geçmişti.

Vodafone'dan Türkiye atılımı

Şirketin Türkiye’de kuracağı yeni merkez ise özellikle 6G teknolojileri için test sahaları oluşturmak ile 5G altyapı ve servislerini geliştirmek üzere faaliyet gösterecek.

Vodafone Grubu’nun test ve inovasyon ortamını İspanya'dan İstanbul'a taşıdığını ifade eden Engin Aksoy, şöyle konuştu:

“Türkiye, 6G’ye giden yolda global ölçekte stratejik bir merkez haline geldi. Proje kapsamında İstanbul’da bir açık alan test ortamı kuruldu. Burada yeni nesil mobil şebekede Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi birçok yeni teknoloji ve özelliğin test edildiği ve referans alındığı bir ortam sunulacak. Kapsamda hem yerli hem de uluslararası mobil tedarikçi firmalarımız olacak. 5G ve 6G’ye giden yol için yenilikçi çözümler tanıtılacak. Tedarikçiler bu çözümleri Vodafone Türkiye’nin test şebekesinde hayata geçirecek. BESTT ile Türkiye’yi hem yerel pazar hem de Vodafone Grubu’nun tüm pazarları için mobil şebekede bir inovasyon üssü konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, Türkiye’nin global teknoloji ekosisteminde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak.”

Küresel telekomünikasyon sektörünün önemli oyuncularından olan Vodafone, 15 ülkede faaliyet gösterirken 340 milyondan fazla müşteriye mobil ve sabit hizmetler sunuyor. Bu bağlamda Vodafone’un AR-GE merkezini Türkiye’ye taşıması, ülkenin telekomünikasyon ve teknoloji ekosistemini güçlendirilmesi, aynı zamanda 6G ve ileri nesil mobil teknolojileri daha erken benimsemesi açısından önemli.

1 Nisan 2026’da 5G serüveni başlıyor

Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde, 700 MHz bandında 2x10 MHz, 3.5 GHz bandında ise 80 MHz frekans haklarını alarak toplam 627 milyon dolara aldı.

5G ihalesi sonrasında Vodafone Türkiye CEO'su neler söyledi? 4 gün önce eklendi

Aksoy, yapmış olduğu açıklamada şirketin 5G kapsamını da duyurdu, “1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçeye yayılan 5G altyapımızla müşterilerimize en yüksek kalite deneyimi sunacağız” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: