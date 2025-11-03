Giriş
    Turkcell 5G’yi Super, Ultra, Max, Plus olarak isimlendirebilir

    Turkcell, TÜRKPATENT'e 5G için beş farklı marka tescili başvurusu yaptı. Turkcell 5G hizmetleri için super, ultra, max ve plus 5G markalarını kullanabilir.         

    Turkcell 5G’yi Super, Ultra, Max, Plus olarak isimlendirebilir Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 5G İhalesi 16 Ekim 2025 tarihinde yapıldı ve 5G sinyalinin verileceği 1 Nisan 2026 tarihine geri sayım başladı. Bu süreçte hazırlıklarını sürdüren mobil operatörler 5G’ye yönelik marka tescili başvurularını tamamladı.

    Turkcell'den 5G için 5 farklı marka başvurusu

    Btdunyasi.net’ten Kemalettin Bulamacı’nın haberine göre Turkcell, TÜRKPATENT’e “Turkcell 5G Plus”, "Turkcell 5G Ultra”, “Turkcell 5G Max”, “Turkcell Super 5G” ve “Super 5G” şeklinde farklı marka başvuruları yaptı.

    Turkcell 5G’yi Super, Ultra, Max, Plus olarak isimlendirebilir Tam Boyutta Gör

    Turkcell’in bu isimlerden sadece bir tanesini mi kullanacağı yoksa farklı hizmetler için farklı isimlendirmeler mi tercih edeceği bilinmiyor. Sektör uzmanlarına göre Turkcell bu isimlerden sadece birini kullanabilir veya tüm isimleri kullanarak 5G hizmetlerini kategorilere ayırabilir. Bu durumda örneğin sunulan hıza göre “Turkcell 5G Plus”, “Turkcell 5G Ultra” adında farklı paketler sunulabilir.

    Türk Telekom tescil işlemerini geçen sene tamamladı

    Turkcell 5G’yi Super, Ultra, Max, Plus olarak isimlendirebilir
    Türk Telekom ise 27 Eylül 2024 tarihinde 5G’ye ilişkin marka tescil işlemlerini gerçekleştirmişti. Türk Telekom, 5G için yukarıdaki tescilli logoyu kullanıyor. Ayrıca “Türk Telekom 5G Hızdan Ötesi” marka tescili de bulunuyor.
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 2 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 8 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 1 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 2 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 2 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 2 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

