Turkcell 5G’yi Super, Ultra, Max, Plus olarak isimlendirebilir

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 5G İhalesi 16 Ekim 2025 tarihinde yapıldı ve 5G sinyalinin verileceği 1 Nisan 2026 tarihine geri sayım başladı. Bu süreçte hazırlıklarını sürdüren mobil operatörler 5G’ye yönelik marka tescili başvurularını tamamladı.

Turkcell'den 5G için 5 farklı marka başvurusu

Btdunyasi.net’ten Kemalettin Bulamacı’nın haberine göre Turkcell, TÜRKPATENT’e “Turkcell 5G Plus”, "Turkcell 5G Ultra”, “Turkcell 5G Max”, “Turkcell Super 5G” ve “Super 5G” şeklinde farklı marka başvuruları yaptı.

Tam Boyutta Gör

5G nedir, ne zaman gelecek? 5G uyumlu telefonlar listesi 3 gün önce eklendi

Turkcell’in bu isimlerden sadece bir tanesini mi kullanacağı yoksa farklı hizmetler için farklı isimlendirmeler mi tercih edeceği bilinmiyor. Sektör uzmanlarına göre Turkcell bu isimlerden sadece birini kullanabilir veya tüm isimleri kullanarak 5G hizmetlerini kategorilere ayırabilir. Bu durumda örneğin sunulan hıza göre “Turkcell 5G Plus”, “Turkcell 5G Ultra” adında farklı paketler sunulabilir.

Türk Telekom tescil işlemerini geçen sene tamamladı

Türk Telekom ise 27 Eylül 2024 tarihinde 5G’ye ilişkin marka tescil işlemlerini gerçekleştirmişti. Türk Telekom, 5G için yukarıdaki tescilli logoyu kullanıyor. Ayrıca “Türk Telekom 5G Hızdan Ötesi” marka tescili de bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: