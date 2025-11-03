Turkcell 5G’yi Super, Ultra, Max, Plus olarak isimlendirebilir

Turkcell'den 5G için 5 farklı marka başvurusu
Btdunyasi.net’ten Kemalettin Bulamacı’nın haberine göre Turkcell, TÜRKPATENT’e “Turkcell 5G Plus”, "Turkcell 5G Ultra”, “Turkcell 5G Max”, “Turkcell Super 5G” ve “Super 5G” şeklinde farklı marka başvuruları yaptı.
Turkcell’in bu isimlerden sadece bir tanesini mi kullanacağı yoksa farklı hizmetler için farklı isimlendirmeler mi tercih edeceği bilinmiyor. Sektör uzmanlarına göre Turkcell bu isimlerden sadece birini kullanabilir veya tüm isimleri kullanarak 5G hizmetlerini kategorilere ayırabilir. Bu durumda örneğin sunulan hıza göre “Turkcell 5G Plus”, “Turkcell 5G Ultra” adında farklı paketler sunulabilir.
Türk Telekom tescil işlemerini geçen sene tamamladı
