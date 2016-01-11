IPv6 20 yaşında, kullanım oranı %10 seviyesinde

Google’ın 26 aralık istatistiklerine göre kullanım oranı %9,98 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın son 3 yılda yakalanmış olması ise işin bir başka ilgi çekici boyutu. Ocak 2013’te %1 seviyesinde olan IPv6 kullanımı, bugüne gelinceye kadar geçen süreçte 10 kat artış göstermiş.

Son 10 yılda satışa sunulan tüm internet özellikli cihazlarda IPv6 desteği mevcut. Haliyle en azından evlerde geçiş hiç de sıkıntılı olmayacaktır. Bugün dünya genelinde kullanım rakamlarına baktığımızda ABD’de %25, Belçika’da ise %43’lük bir yüzdeye ulaşılmış durumda. Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde kullanım yaygınlığı artış gösterirken Afrika ülkelerinde ve Çin’de ise hiç kullanılmaması da bir başka ayrıntı.

Söz sahibi isimlerin IPv6'nın kullanımını destekleyecek işler yapması da bu noktada işlerin seyrini değiştirecek unsur olabilir. Mesela Apple, iOS 9 uygulamalarında artık v6 desteğini şart koşmaya başladı. Ayrıca support.apple.com, developer.apple.com, iCloud, Apple Maps, AppStore, iTunes Store, iMessage gibi alanlarda v6 kullanımına geçiş yapacak. Bunun yanı sıra 5G alt yapısına sahip mobil şebekelerde ise IPv4 değil IPv6 kullanılacak.

IPv6’ya geçişin böylesine sancılı olmasının temelinde acemice kurgulanmış bir protokol olması yatıyor. Geriye dönük uyumluluğun bulunmayışı, IPv4 ile IPv6 protokolünün kullanıldığı cihazların birbirini tanımasının önüne geçiyor. Tüm bunlara rağmen 2020 yılına kadar IPv6 kullanım oranının %67 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

20 yıl önce alınan kararın dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

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32bitlik adres yapısına sahip olan ve bugün de asıl olarak kullanılan IPv4’ün yetersiz kalacağı fikri ile bundan tam 20 yıl önce, Aralık 1995’te alınan karar ile 1996 yılı Ocak ayında IETF tarafından yayınlanan Internet Protocol Version 6, geçen süreçte IPv4’ten vazgeçilmesini sağlamadı belki ancak %10’luk bir kullanıma ulaştı.2^32 adet yani 4 milyarın üzerinde kombinasyonun bulunduğu IPv4 aslında tam anlamıyla tüketilmiş değil ancak büyük organizasyonların veya şirketlerin blok halinde alıp kullanmadıkları IP aralıkları nedeniyle gereksiz bir işgal yaşanıyor. Apple, IBM, HP, 90’lı yıllardan bu yana bu bloklar üzerinde yetki sahibi isimlerden bazıları. Hem nümerik karakterlerin hem de harflerin kullanılabilir olduğu IPv6’da ise kullanılabilecek IP blokları 2^128 adete ulaşıyor.