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IPv6 20 yaşında, kullanım oranı %10 seviyesinde

İnternet protokollerini geliştiren ve standartlaştıran gayri resmi statülü IETF tarafından geliştirilen IPv6, üzerinden geçen 20 yılda toplam kullanımda %10’luk bir paya ulaştı.
3 yıl
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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32bitlik adres yapısına sahip olan ve bugün de asıl olarak kullanılan IPv4’ün yetersiz kalacağı fikri ile bundan tam 20 yıl önce, Aralık 1995’te alınan karar ile 1996 yılı Ocak ayında IETF tarafından yayınlanan Internet Protocol Version 6, geçen süreçte IPv4’ten vazgeçilmesini sağlamadı belki ancak %10’luk bir kullanıma ulaştı.

Google’ın 26 aralık istatistiklerine göre kullanım oranı %9,98 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın son 3 yılda yakalanmış olması ise işin bir başka ilgi çekici boyutu. Ocak 2013’te %1 seviyesinde olan IPv6 kullanımı, bugüne gelinceye kadar geçen süreçte 10 kat artış göstermiş.
IPv6 20 yaşında, kullanım oranı %10 seviyesinde
 

Son 10 yılda satışa sunulan tüm internet özellikli cihazlarda IPv6 desteği mevcut. Haliyle en azından evlerde geçiş hiç de sıkıntılı olmayacaktır. Bugün dünya genelinde kullanım rakamlarına baktığımızda ABD’de %25, Belçika’da ise %43’lük bir yüzdeye ulaşılmış durumda. Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde kullanım yaygınlığı artış gösterirken Afrika ülkelerinde ve Çin’de ise hiç kullanılmaması da bir başka ayrıntı.
Söz sahibi isimlerin IPv6'nın kullanımını destekleyecek işler yapması da bu noktada işlerin seyrini değiştirecek unsur olabilir. Mesela Apple, iOS 9 uygulamalarında artık v6 desteğini şart koşmaya başladı. Ayrıca support.apple.com, developer.apple.com, iCloud, Apple Maps, AppStore, iTunes Store, iMessage gibi alanlarda v6 kullanımına geçiş yapacak. Bunun yanı sıra 5G alt yapısına sahip mobil şebekelerde ise IPv4 değil IPv6 kullanılacak.
IPv6 20 yaşında, kullanım oranı %10 seviyesinde
 

2^32 adet yani 4 milyarın üzerinde kombinasyonun bulunduğu IPv4 aslında tam anlamıyla tüketilmiş değil ancak büyük organizasyonların veya şirketlerin blok halinde alıp kullanmadıkları IP aralıkları nedeniyle gereksiz bir işgal yaşanıyor. Apple, IBM, HP, 90’lı yıllardan bu yana bu bloklar üzerinde yetki sahibi isimlerden bazıları. Hem nümerik karakterlerin hem de harflerin kullanılabilir olduğu IPv6’da ise kullanılabilecek IP blokları 2^128 adete ulaşıyor.

IPv6’ya geçişin böylesine sancılı olmasının temelinde acemice kurgulanmış bir protokol olması yatıyor. Geriye dönük uyumluluğun bulunmayışı, IPv4 ile IPv6 protokolünün kullanıldığı cihazların birbirini tanımasının önüne geçiyor. Tüm bunlara rağmen 2020 yılına kadar IPv6 kullanım oranının %67 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.
20 yıl önce alınan kararın dokümanına buradan ulaşabilirsiniz. 

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zaq999 11 ay
bizde isterik up
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zaq999 11 ay
up
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zaq999 11 ay
şu dk itibariyle yaklaşık %23 civarında darısı bizim başımıza amma nerdeeee ...
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google.com/...
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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-Batarang- 3 yıl
İnternet protokol versiyonu nedir ne işe yarar ne gibi faydası var bunları bilmiyoruz ki
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Piêr Dé Sans 3 yıl -Batarang-
Internet Protokol Versiyonu kısaca, sizin bilgisayarın kendisine has bir adres ve bu adreste neyi nasıl yapacağını, hangi kurallara uyacağını belirleyen paketler dizisidir.

Siz IPv4 kullanan bir kullanıysanız her gönderdiğiniz veri paketi belli başlıklara, içeriğe ve sona sahiptir. Boyutu bellidir. Karşı tarafta aynı protokolü kullanıyorsa haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.

Bir nevi diplomasidir.

Eğer daha detaylı bilgi istiyorsanız,

OSI yi araştırıp okuyabilirsiniz.
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V4LKyR 3 yıl
Eh, ben şimdi modemimde IPv6 özelliğini aktif hale getirirsem direk geçmiş mi olacam?
TTNet destekliyor mu bunu?
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umut_baris 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Eh, ben şimdi modemimde IPv6 özelliğini aktif hale getirirsem direk geçmiş mi olacam?


TTNet destekliyor mu bunu?

ISS desteklemesi lazım. Modemler, ethernet kartları zaten destekliyordu.
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CooL_ROMEO 3 yıl
IPv6 konusu gizliliği önemseyen insanlar için önemli bir konu arkadaşlar. Zira IPv6 ya geçildiği vakit vpn sanal mac adresleri felan hic birisi sizi saklayamayacak.
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bkaakco 3 yıl
Zamanın ötesinde bir teknolojiymiş demek ki.
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interwap 3 ay CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
IPv6 konusu gizliliği önemseyen insanlar için önemli bir konu arkadaşlar. Zira IPv6 ya geçildiği vakit vpn sanal mac adresleri felan hic birisi sizi saklayamayacak.

Sebep?
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LORDTEK 3 yıl
IPv6, NetBSD üzerinde geliştirilmiştir.
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black_flood 3 yıl
İPv6 kullanmak karmaşık olmasaydı herkes kullanırdı daha adresleme için kullanılan kombinasyonu İPv4 mantığındaki gibi manuel vermek istediğimizde nasıl yazacağımız bilmiyoruz.
FE80::E8DF:5D69:EAFE:48E0%2
Makinamın kullandığı İPv6 numarası ama neye göre ve nasıl verildiğinin mantığını bilmediğim gibi piyasada bilen yüzdesi % 0.1' i geçmeyen bir yapıdan bahsediyoruz. bu konun açıklığa kavuşturulması lazım ve açıklık getirilmeden üstünden 100 sene geçse ne olacak kullanımı söz konusu bile değil.
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