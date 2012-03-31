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iRiver'dan dokunmatik taşınabilir medya oynatıcı B100

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir medya oynatıcılar konusunda lider firmalardan birisi olan iRiver, dokunmatik bir deneyim sunan yeni B100 modelini Japonya'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

3.1 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte dokunmatik LCD ekrana sahip model, FM radyo, 4GB/8GB depolama kapasitesi, 36 saat müzik dinleme veya 8.5 saat video izleme, OGG, WAV, APE ve ASF gibi pek çok kodek desteği şeklinde özelliklere sahip.

6 Nisan'da Japonya'da piyasaya çıkacak model, Rakuten çevrimiçi perakende mağazasından dün satışa başladı. 4GB versiyonu yaklaşık 144$ iken, 8GB versiyonu ise yaklaşık 168$ fiyat etiketine sahip. 

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Nef'i 7 yıl
Görünüm anlamında bayağı C7'ye benziyor.
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niuchiamaoui 7 yıl
Ses kalitesi iyidir orasını bilemem ama kullandığın amfi en fazla 20$'dır..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Siyah Nur 7 yıl

Kim ne derse desin Apple.
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Excision 7 yıl
telefon ile mp3/mp4 leri karsilastiranlari anlamiyorum.
adam telefon yapiyor e muzikte calsin diye minik bir ses devresi yaliyor.
muzik calarlarda komple ses devresi vardir.
biri ses verir muzik dinlersin.
birindede iletisim kurarsin.
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-VesselaM- 7 yıl
neredeyse cowon s9 fiyatına satacaklar bu fiyat bu alet için çok fazla düşünen arkadaşlar cowon a bir baksınlar bence arada uçurum yok
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söny 7 yıl
Çin malından 20liraya aldığımız bir ürün bu fiyatta heleki türkiyede ki dünyadada pek satış sağlıcagını sanmıyorum akıllı telefon tabletlerden sonra bir video oynatıcı almak ne kadar mantıklı boş yaratım gibime geldi tasarım olarak cok şirin ama
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KANUNI61 7 yıl
cok gereksiz bir alet
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sahoron 7 yıl
Şimdi müzik calara ne gerek var ama yok var derseniz retina dipslaylı ios marketli İpod 4g bu fiyata çok daha cazip bir ürün.
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E_Aydin35 7 yıl
36 saat müzik-8 saat video ha? ben bunu alırım!! :)) ayrıca tasarım ve kullanım kolaylığı açısından dokunmatşk şyş olmuş bence...
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aziz77 7 yıl
iii valla,neden olmassın ki her yere götür.
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createemir 7 yıl
Nokia C7'ye benzettim. Siz benzettiniz mi bilmiyorum. Ayrıca fiyatını pek hak eder yanı yok. Ses kalitesi iyidir orasını bilemem ama kullandığın amfi en fazla 20$'dır..
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haymatloshan 7 yıl
O depolamaya bu kadar para çok.
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