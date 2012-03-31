iRiver'dan dokunmatik taşınabilir medya oynatıcı B100





Taşınabilir medya oynatıcılar konusunda lider firmalardan birisi olan iRiver, dokunmatik bir deneyim sunan yeni B100 modelini Japonya'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





3.1 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte dokunmatik LCD ekrana sahip model, FM radyo, 4GB/8GB depolama kapasitesi, 36 saat müzik dinleme veya 8.5 saat video izleme, OGG, WAV, APE ve ASF gibi pek çok kodek desteği şeklinde özelliklere sahip.





6 Nisan'da Japonya'da piyasaya çıkacak model, Rakuten çevrimiçi perakende mağazasından dün satışa başladı. 4GB versiyonu yaklaşık 144$ iken, 8GB versiyonu ise yaklaşık 168$ fiyat etiketine sahip.