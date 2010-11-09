IBM Kare Bilgisayar ile Anadolu'ya daha da Yakınlaşıyor!

Anadolu'ya verdiği önem ve pazara yakınlaşma hedefine paralel olarak IBM bir ilki gerçekleştirerek Kayserili bir firma olan Kare Bilgisayar’ı dağıtıcısı olarak atadı.

IBM, 9 Kasım 2010 tarihinde Kayseri’de düzenlediği bir basın toplantısıyla 1999 yılında Kayseri'de kurulan Kare Bilgisayar’ı Anadolu’ya daha da yakınlaşma hedefi doğrultusunda yerleşik dağıtıcı olarak atadığını duyurdu. Dünyanın ilk tıp fakültesi olan Gevher Nesibe Tıp Müzesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında IBM’in yeni dağıtıcısı Kare Bilgisayar ile işbirliğinin ayrıntıları ve hedefleri açıklandı.

Başta İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere tüm Türkiye genelinde 46 ilde aktif 568 bayisi ve 30'u aşkın personeli ile hizmet veren Kare Bilgisayar IBM’in System x ve alt uç depolama ürünlerinin dağıtıcılığını üstleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan IBM Türk Çözüm Ortakları Yönetimi Bölüm Müdürü Nedim Nazlı “Anadolu'ya verdiğimiz önemi ve pazara yakınlaşma hedefimiz doğrultusunda bir ilki gerçekleştirerek Kare Bilgisayar’ı dağıtıcımız olarak atadık. Kare Bilgisayar’ın Anadolu’da IBM markasının daha da güçlenmesi ve yaygınlaşmasına önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Kare Bilgisayar kanalımızın genişlemesinde ve IBM’in Anadolu’da özellikle express pazarda payını artırmasında önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

Kare Bilgisayar Genel Müdürü Mustafa Doğu ise “Dünyanın en büyük bilgi teknolojisi, yazılım ve hizmetleri şirketi IBM’in Anadolu hedeflerini gerçekleştirmek üzere Kare Bilgisayar’la işbirliği yapma kararı vermesinden gurur duyuyoruz. Dağıtıcısı olduğumuz ürün gamına IBM’in özellikle Anadolu KOBİ’leri için verimli çözümler sağlayacak olan System x ve alt uç depolama ürünlerini katmak gücümüze güç katacaktır. Elbirliğiyle çok başarılı işler yapacağımıza inanıyoruz” diye belirtti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilici “Kayseri Teknoparkı’nın da yöneticisi olduğum için bilişim sektörünün hızla büyüdüğünü çok iyi biliyorum. Bu açıdan, hem IBM distribütörü olmasından, hem de Kayseri Ticaret Odası’nın vergi rekortmenleri listesinde son on yıldır aralıksız olarak yer almasından dolayı Kare Bilgisayar’ı tebrik ediyorum. Kare Bilgisayar’ın sürdürülebilir istikrarının, diğer sektör firmalarına da örnek olacağını umuyorum” dedi.

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