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Ice Cream Sandwich, kullanıcıları Google+ üyeliği ve kredi kartı bilgileri için teşvik ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ice Cream Sandwich, kullanıcıları Google+ üyeliği ve kredi kartı bilgileri için teşvik ediyor
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Android'in hem tablet hem akıllı telefon sürümlerini tek çatı latında topladığı Ice Cream Sandwich sürümü Samsung Galaxy Nexus modeli ile ilk kullanıcılara ulaşmaya başladı. Yeni modeli alarak kullanmaya başlayanlar da internet üzerinden izlenimlerini aktarıyor.

Android cihazları ilk açıldığında Google hesabı ile senkronizasyon için kullanıcı adı ve şifre istenmesi bilinen bir durum. Ancak ICS ile ilk kez kredi kartı bilgileri isteniyor ve Google+ abonesi olmak istenip istenmediği soruluyor. 

Görünüşe göre Google yeni sosyal ağını desteklemek için Android cihaz kullanıcılarına da teklif götürmeye başladı. Her gün 550 000 cihazın aktive edildiği düşünüldüğünde yeni üyeler kazanmak diğer yöntemlerden daha kolay ve işe yarar olabilir. Google'ın ileride Android işletim sistemine Google+ sosyal ağını daha fazla entegre edeceği buradan anlaşılabiliyor. Bu adım tabi ki zorunlu değil.

Kredi kartı bilgilerinin istenmesi de özellikle Android Market alışverişlerinde kullanıcıya daha büyük kolaylık sağlayacak. Hali hazırda Google Checkout özelliği ile ödemeler yapılabiliyor ancak Google, App Store'da olduğu gibi bir yöntem kullanmak istiyor. İstenirse bir PIN konarak ödeme onayı bunun üzerinden yapılabiliyor. Bu yöntemi çoğu kullanıcının güvensiz bularak reddetmesi muhtemel. 

Bunun yanında bir kez bu bilgileri girmekle Chome Web Store ve Google Wallet gibi hizmetler için ekstradan aynı adımları takip etme zorunluluğu da ortadan kalkabilir. Bu adım da geçilebiliyor.

Giderek büyüyen Android ekosistemi aslında Google'a büyük gelirler kazandırmıyor. Microsoft gibi firmaların lisanslama yoluyla Android üreticilerinden bedel almaya başlaması Google'ın da harekete geçmesini zorunlu kılıyor.

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Ekabirr 8 yıl en beğenilen
Zamanında hiç apple ile ilgili böyle bir haber görmedim ben.Apple teşvik etmiyor bir nevi zorluyor,anca ücretsiz uygulama üzerinden yani dolaylı yoldan ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz.Google'da aratın bi,kayıt olmak için bile bir sürü konu var.Ayrıca itunes'a da teşvik etmiyor direk zorluyor.Ama nedense Ekrem Çukurca bunları görmezden geliyo.
Zamanında hiç apple ile ilgili böyle bir haber görmedim ben.Apple teşvik etmiyor bir nevi zorluyor,anca ücretsiz uygulama üzerinden yani dolaylı yoldan ücretsi...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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TheMidnight 8 yıl
Anlamıyorum Androidi kötüleyince böyle sununca ne oluyor başlığı görünce acaba nasıl bir zorlama var dedim okumaya başlamadan skip seçeneğini yani ''atla'' görünce okumadım bile.. komik komik adamlar yazıyor donanım haberde şaşılacak şey
Anlamıyorum Androidi kötüleyince böyle sununca ne oluyor başlığı görünce acaba nasıl bir zorlama var dedim okumaya başlamadan skip seçeneğini yani ''atla'' görü...
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Pardus Linux 8 yıl gun
gun

Afedersiniz ama neden rahatsız oldunuz anlayamadık o yüzden de saçma mesajları hatta küfür içeren mesajları sildik.

Android'in kredi kartını toplamak için kullanıcıları teşvik etmesi iyi bir şey zira iTunes kadar satış olmuyordu şimdi bundan sonra kolay alış veriş sayesinde olur ve daha çok yapımcı daha çok içerik çıkartır.

Ekrem'in Android'i kötüleyen bir mesajı yok aksine güzel bir gelişmeyi bildiriyor sorun nedir derdiniz nedir ?

İlk olarak:Tepkiler artınca neden üyelere yükleniyorsunuz buna anlam veremedim?!Sonuçta öyle yada böyle sitenizi ziyaret eden okuyucuların üzerinden para kazanıyorsunuz yani bir nevi alış-veriş söz konusu bu durumda "Müşteri daima haklıdır." sözü bu ortam içinde geçerli.Ülkemizde demokrasi olduğuna göre kullanıcıların yaptıklarınızı eleştirmesine kızmanıda oldukça ilginç bir durum eğer çoğunluk bir şeyden yadsınıyorsa demekki üerine gidilmesi gereken asıl yer zaten bellidir.
İkinci olarak:Ekrem beyin haberinde Android'i kötülemediğini söylüyorsunuz bu sizin haberi okumadığınızı gösteriyor buda resmen kendizinizi körü körüne savunduğunuzun göstergesi, haberdeki şu kısma dikkat edin lütfen
"Hali hazırda Google Checkout özelliği ile ödemeler yapılabiliyor ancak Google, App Store'da olduğu gibi bir yöntem kullanmak istiyor. İstenirse bir PIN konarak ödeme onayı bunun üzerinden yapılabiliyor. Bu yöntemi çoğu kullanıcının güvensiz bularak reddetmesi muhtemel."
gördüğünüz gibi kalın fontla işaretlediğim kısımda resmen Google'ı ve Android'i kötüleme var, yöntemin açık açık güvensiz olduğu yazılmış şimdi bu haberin neresi Android kötülemiyor.Bu sadece bir örnek daha yüzlerce haberden yüzlerce örnek çıkarılabilir...
İyi günler...
gunAfedersiniz ama neden rahatsız oldunuz anlayamadık o yüzden de saçma mesajları hatta küfür içeren mesajları sildik.Andro...
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alpa07 8 yıl
skip der geçeriz
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.i. 8 yıl
Editörler tarafsız haber yapmayı hala öğremedi. Editörlerin haberlerden hangi tarafta olduğunu görebiliyorsak bir sorun vardır. Bu arkadaşlar lütfen artık aşsınlar olgunlaşsınlar. Bu haberleri dikkatli kişiler takmıyor bile.

Editörler haberi yaptıktan sonra istediği kadar taraflı bir yorum konuya yapabilirler. Ama haber içinde yaptı mı olmuyor işte. Kendi görüşlerini konuya mesaj olarak yazsınlar.
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Ekabirr 8 yıl
@Gun ; Haberde sanki zorunlu bir durum varmis gibi gorunuyor.Yorumumda da belirtmistim zaten,apple ile ilgili boyle bir haber gormedim zamaninda."Apple itunes'a kayit olmayi zorunlu kiliyor" diye.İphone 4ste kamerada goruntuler ters cikiyordu sizce bu bi sorun degil mi?Dh'de boyle haberler goremiyoruz,Ekrem beye gore sorun degil galiba.Sim kart haberinde de altta hep tarafli haber oluyor diyenlere kapak olsun tarzinda mesajlarida silersiniz o halde.Cunk bu 1 degil 2 degil.O yuzden tepkiler geldi ve konu ile alakasiz yorumlar geldi.Neyse uzatmaya gerek yok sanirim.
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gun 8 yıl
Sim kart haberi yeni çıktığı için yapıldı. Siz istediğiniz yada eleştirdiğiniz için değil.
Bizleri taraflı olmakla suçlamanız yanlış. Editörler gördüklerini kendi yorumlarını katarak yazarlar. Sizlerde yorum yazarsınız. Ama buradaki gibi Android ile ilgili olumlu bir haber yapınca saldırmanız saçma o yüzden alakasız mesajları temizledik.
Sizin mesajınızda küfür olmayabilir ancak yukarda belirttiğim nedenlere uyduğu için kaldırıldı.
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gun 8 yıl
Afedersiniz ama neden rahatsız oldunuz anlayamadık o yüzden de saçma mesajları hatta küfür içeren mesajları sildik.
Android'in kredi kartını toplamak için kullanıcıları teşvik etmesi iyi bir şey zira iTunes kadar satış olmuyordu şimdi bundan sonra kolay alış veriş sayesinde olur ve daha çok yapımcı daha çok içerik çıkartır.
Ekrem'in Android'i kötüleyen bir mesajı yok aksine güzel bir gelişmeyi bildiriyor sorun nedir derdiniz nedir ?
1 Yanıt Yanıtla
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Ekabirr 8 yıl
gun

Afedersiniz ama neden rahatsız oldunuz anlayamadık o yüzden de saçma mesajları hatta küfür içeren mesajları sildik.

Android'in kredi kartını toplamak için kullanıcıları teşvik etmesi iyi bir şey zira iTunes kadar satış olmuyordu şimdi bundan sonra kolay alış veriş sayesinde olur ve daha çok yapımcı daha çok içerik çıkartır.

Ekrem'in Android'i kötüleyen bir mesajı yok aksine güzel bir gelişmeyi bildiriyor sorun nedir derdiniz nedir ?

Küfür falan yoktu yorumlarda.Saçma yorumlarda kime göre saçma?size göre mi?

Sorunda burda zaten,size normal geliyor.Apple ile ilgili hiç olumsuz haber görmüyoruz,başka sitelerden görüyoruz.Tepkiler artınca sim kart problemi haber yapıldı.Haberin başlığı her şeyi anlatıyor zaten.
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Pardus Linux 8 yıl gun
gun

Afedersiniz ama neden rahatsız oldunuz anlayamadık o yüzden de saçma mesajları hatta küfür içeren mesajları sildik.

Android'in kredi kartını toplamak için kullanıcıları teşvik etmesi iyi bir şey zira iTunes kadar satış olmuyordu şimdi bundan sonra kolay alış veriş sayesinde olur ve daha çok yapımcı daha çok içerik çıkartır.

Ekrem'in Android'i kötüleyen bir mesajı yok aksine güzel bir gelişmeyi bildiriyor sorun nedir derdiniz nedir ?

İlk olarak:Tepkiler artınca neden üyelere yükleniyorsunuz buna anlam veremedim?!Sonuçta öyle yada böyle sitenizi ziyaret eden okuyucuların üzerinden para kazanıyorsunuz yani bir nevi alış-veriş söz konusu bu durumda "Müşteri daima haklıdır." sözü bu ortam içinde geçerli.Ülkemizde demokrasi olduğuna göre kullanıcıların yaptıklarınızı eleştirmesine kızmanıda oldukça ilginç bir durum eğer çoğunluk bir şeyden yadsınıyorsa demekki üerine gidilmesi gereken asıl yer zaten bellidir.
İkinci olarak:Ekrem beyin haberinde Android'i kötülemediğini söylüyorsunuz bu sizin haberi okumadığınızı gösteriyor buda resmen kendizinizi körü körüne savunduğunuzun göstergesi, haberdeki şu kısma dikkat edin lütfen
"Hali hazırda Google Checkout özelliği ile ödemeler yapılabiliyor ancak Google, App Store'da olduğu gibi bir yöntem kullanmak istiyor. İstenirse bir PIN konarak ödeme onayı bunun üzerinden yapılabiliyor. Bu yöntemi çoğu kullanıcının güvensiz bularak reddetmesi muhtemel."
gördüğünüz gibi kalın fontla işaretlediğim kısımda resmen Google'ı ve Android'i kötüleme var, yöntemin açık açık güvensiz olduğu yazılmış şimdi bu haberin neresi Android kötülemiyor.Bu sadece bir örnek daha yüzlerce haberden yüzlerce örnek çıkarılabilir...
İyi günler...
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veteriner69 8 yıl
En çok + oy alan (+12 idi en sn sanırım) yorumum SİLİNMİŞ!
Teşekkürler DH!!!
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mavizaman 8 yıl
ne saçma yorumlar gelmiş haber için hey allahım!
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Battlestar DH 8 yıl
neden erdem bey çıkıp bir açıklama yapmıyor merak ediyorum doğrusu.
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powerstorm 8 yıl
Arkadaşlar haberlerle ilgili şikayetiniz ya da sıkıntınız varsa bunu editöre ya da genel yayın yönetmenine mail atarak bildirin lütfen. Haber başlığı altında tartışmanızın kimseye bir faydası yok.
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Ekabirr 8 yıl en beğenilen
Zamanında hiç apple ile ilgili böyle bir haber görmedim ben.Apple teşvik etmiyor bir nevi zorluyor,anca ücretsiz uygulama üzerinden yani dolaylı yoldan ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz.Google'da aratın bi,kayıt olmak için bile bir sürü konu var.Ayrıca itunes'a da teşvik etmiyor direk zorluyor.Ama nedense Ekrem Çukurca bunları görmezden geliyo.
1 Yanıt Yanıtla +20
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gun 8 yıl Ekabirr
nomenestomen

Zamanında hiç apple ile ilgili böyle bir haber görmedim ben.Apple teşvik etmiyor bir nevi zorluyor,anca ücretsiz uygulama üzerinden yani dolaylı yoldan ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz.Google'da aratın bi,kayıt olmak için bile bir sürü konu var.Ayrıca itunes'a da teşvik etmiyor direk zorluyor.Ama nedense Ekrem Çukurca bunları görmezden geliyo.

Teşvik etmesi kötü bir şey değil ki neden rahatsız oluyorsunuz ? Teşvik etmeli sektör bu yönde ilerliyor Google'da bu yönde bir karar almış. Hatta zorlasa daha iyi insanlar telefonlarından ancak kolay bir alışveriş imkanı varsa bu yöne yöneliyor. Bunun anahtarıda kredi kartı bilgilerini içerde tutmak.

Bu yönde teşvikte bulunan Google daha fazla uygulama satılmasını ve yapımcıların daha fazla içerik uygulama kalite yönününe eğilmesini teşvik ediyor ki buda bence çok önemli.
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gokhans19 8 yıl
Androidle ilgili haberleri mümkünse başka biri yapsın.
Şimdi birileri yine sadece başlığa bakıp yorum yazar. Skip butonu var görüldüğü gibi. Donanımhaberde konu okurken sayfa aralarında çıkan reklamın üstündeki reklamı geç butonundan bir farkı yok.
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tolga_casanova 8 yıl
koskoca SKİP yazıyor orda :)
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