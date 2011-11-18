Ice Cream Sandwich, kullanıcıları Google+ üyeliği ve kredi kartı bilgileri için teşvik ediyor

Android'in hem tablet hem akıllı telefon sürümlerini tek çatı latında topladığı Ice Cream Sandwich sürümü Samsung Galaxy Nexus modeli ile ilk kullanıcılara ulaşmaya başladı. Yeni modeli alarak kullanmaya başlayanlar da internet üzerinden izlenimlerini aktarıyor.





Android cihazları ilk açıldığında Google hesabı ile senkronizasyon için kullanıcı adı ve şifre istenmesi bilinen bir durum. Ancak ICS ile ilk kez kredi kartı bilgileri isteniyor ve Google+ abonesi olmak istenip istenmediği soruluyor.





Görünüşe göre Google yeni sosyal ağını desteklemek için Android cihaz kullanıcılarına da teklif götürmeye başladı. Her gün 550 000 cihazın aktive edildiği düşünüldüğünde yeni üyeler kazanmak diğer yöntemlerden daha kolay ve işe yarar olabilir. Google'ın ileride Android işletim sistemine Google+ sosyal ağını daha fazla entegre edeceği buradan anlaşılabiliyor. Bu adım tabi ki zorunlu değil.





Kredi kartı bilgilerinin istenmesi de özellikle Android Market alışverişlerinde kullanıcıya daha büyük kolaylık sağlayacak. Hali hazırda Google Checkout özelliği ile ödemeler yapılabiliyor ancak Google, App Store'da olduğu gibi bir yöntem kullanmak istiyor. İstenirse bir PIN konarak ödeme onayı bunun üzerinden yapılabiliyor. Bu yöntemi çoğu kullanıcının güvensiz bularak reddetmesi muhtemel.





Bunun yanında bir kez bu bilgileri girmekle Chome Web Store ve Google Wallet gibi hizmetler için ekstradan aynı adımları takip etme zorunluluğu da ortadan kalkabilir. Bu adım da geçilebiliyor.





Giderek büyüyen Android ekosistemi aslında Google'a büyük gelirler kazandırmıyor. Microsoft gibi firmaların lisanslama yoluyla Android üreticilerinden bedel almaya başlaması Google'ın da harekete geçmesini zorunlu kılıyor.