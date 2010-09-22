IDF 2010: Intel'den Nvidia'ya "Boxee Box" çalımı

D-Link uzunca bir süredir merakla beklenen yeni medya oynatıcısı Boxee Box'ta son dakika değişikliğine giderek Nvidia'nın Tegra 2 platformundan vazgeçtiğini duyurdu. Tasarım özellikleriyle dikkat çeken ve yakın zamanda anons edilmesi beklenen Boxee Box için IDF 2010'da konuşan D-Link yetkilileri, Intel platformuna geçiş için Boxee Box'ın çıkışını ertelediklerini açıkladı. Amerika, Kanada, Avrupa ve Avustralya satışı Kasım ayında başlayacak olan cihaza, Intel'in Atom CE4100 işlemcisi güç verecek.

SoC yani yongada sistem formunda hazırlanan Atom CE4100 işlemcisiyle güncel medya formatlarının hemen hemen hepsine destek sunan Boxee Boxi 1080p video oynatma, 5.1 kanal çevresel ses desteği ve HDTV ile internet erişimi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Kübik tasarımııyla dikkat çeken cihaz, QWERTY klavyeli tuş takımına sahip uzaktan kumandasıyla da fark yaratmayı hedefliyor. Intel'in davetiyle IDF'te sahne alan Boxee Box'ın yurt dışı satış fiyatı 199 dolar olarak açıklandı.