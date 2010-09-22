IDF 2010: Intel'den Nvidia'ya "Boxee Box" çalımı

D-Link uzunca bir süredir merakla beklenen yeni medya oynatıcısı Boxee Box'ta son dakika değişikliğine giderek Nvidia'nın Tegra 2 platformundan vazgeçtiğini duyurdu. Tasarım özellikleriyle dikkat çeken ve yakın zamanda anons edilmesi beklenen Boxee Box için IDF 2010'da konuşan D-Link yetkilileri, Intel platformuna geçiş için Boxee Box'ın çıkışını ertelediklerini açıkladı. Amerika, Kanada, Avrupa ve Avustralya satışı Kasım ayında başlayacak olan cihaza, Intel'in Atom CE4100 işlemcisi güç verecek.
SoC yani yongada sistem formunda hazırlanan Atom CE4100 işlemcisiyle güncel medya formatlarının hemen hemen hepsine destek sunan Boxee Boxi 1080p video oynatma, 5.1 kanal çevresel ses desteği ve HDTV ile internet erişimi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Kübik tasarımııyla dikkat çeken cihaz, QWERTY klavyeli tuş takımına sahip uzaktan kumandasıyla da fark yaratmayı hedefliyor. Intel'in davetiyle IDF'te sahne alan Boxee Box'ın yurt dışı satış fiyatı 199 dolar olarak açıklandı.
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empa firması ithalatçısı araştır o firmayı
Bak geçen adama sitem ediyordun bir mesajında da HD5770 geçmesin diye.Adam bahsetmiyor ama tabi fena alıştırdı sizi bu sefer siz konu ediyorsunuz malum kartı.Konunun içeriğiyle alakalı daha mesaj atan olmamış bari ben yorum yapayım bu konuda.
Şu geçenlerde İntel ile Nvidia arasındaki karikatür krizinde İntel'in fırtına öncesi sessizliği yerini yavaştan bir esintiye bırakmış.Nvidia'nın etrafı dört bir yandan çepeçevre sarılmış durumda.Bir yanda hem CPU hem de GPU üreticisi AMD bir yanda ise dev İntel.Nasıl ki Viva Nano işlemcisi Atom dan daha iyi olmasına rağmen satış pazarlama konusunda İntel ile baş edemeyip silik kaldıysa aynı durum Tegra içinde hem de ciddi bir sürtüşme varken İntel ile Nvidia arasında tekrarlanacaktır diye düşünüyorum.Zaten Nvidia'nın İntel'e sataşmasındaki ana etmen de Tegra'nın yaygınlaşamamasıydı diye hatırlıyorum.Tegra yaygınlaşamadı yaygınlaşabileceğini de düşünmüyorum.Nvidia profesyonel kartlarına sarılmaktan öte bence bu pazarda varlık gösteremeyecektir.
Not: [galeri=18] diye birşey kalmış mesajın altında.
SAYGILARLA