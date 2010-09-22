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IDF 2010: Intel'den Nvidia'ya "Boxee Box" çalımı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,3b
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Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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D-Link uzunca bir süredir merakla beklenen yeni medya oynatıcısı Boxee Box'ta son dakika değişikliğine giderek Nvidia'nın Tegra 2 platformundan vazgeçtiğini duyurdu. Tasarım özellikleriyle dikkat çeken ve yakın zamanda anons edilmesi beklenen Boxee Box için IDF 2010'da konuşan D-Link yetkilileri, Intel platformuna geçiş için Boxee Box'ın çıkışını ertelediklerini açıkladı. Amerika, Kanada, Avrupa ve Avustralya satışı Kasım ayında başlayacak olan cihaza, Intel'in Atom CE4100 işlemcisi güç verecek.

SoC yani yongada sistem formunda hazırlanan Atom CE4100 işlemcisiyle güncel medya formatlarının hemen hemen hepsine destek sunan Boxee Boxi 1080p video oynatma, 5.1 kanal çevresel ses desteği ve HDTV ile internet erişimi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Kübik tasarımııyla dikkat çeken cihaz, QWERTY klavyeli tuş takımına sahip uzaktan kumandasıyla da fark yaratmayı hedefliyor. Intel'in davetiyle IDF'te sahne alan Boxee Box'ın yurt dışı satış fiyatı 199 dolar olarak açıklandı.


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burcincerci 9 yıl
benim son birkaç yıldır takip ettiğim cihaz sonunda satışa çıktı. bu cihazın özelliği üzerinde xbmc çalışması. biraz araştırırsanız cihazın tipi deği yapabildiklerine hayran kalacaksınız. benim asıl merak ettiğim nasıl ve nereden satın alabiliriz. türkiye kanallarına nezaman girer sorulmasına gereken asıl soru bu olması lazım.
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demircibu 8 yıl

burcincerci

benim son birkaç yıldır takip ettiğim cihaz sonunda satışa çıktı. bu cihazın özelliği üzerinde xbmc çalışması. biraz araştırırsanız cihazın tipi deği yapabildiklerine hayran kalacaksınız. benim asıl merak ettiğim nasıl ve nereden satın alabiliriz. türkiye kanallarına nezaman girer sorulmasına gereken asıl soru bu olması lazım.


empa firması ithalatçısı araştır o firmayı
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sadtneverdie 9 yıl
ufacık alet ergonomik olsa ne olur olmasa ne olur mete can karabasan? 5770 koymadılar diye mi bu tepkin?
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-dehşet- 9 yıl
sadtneverdie

ufacık alet ergonomik olsa ne olur olmasa ne olur mete can karabasan? 5770 koymadılar diye mi bu tepkin?


Bak geçen adama sitem ediyordun bir mesajında da HD5770 geçmesin diye.Adam bahsetmiyor ama tabi fena alıştırdı sizi bu sefer siz konu ediyorsunuz malum kartı.Konunun içeriğiyle alakalı daha mesaj atan olmamış bari ben yorum yapayım bu konuda.
Şu geçenlerde İntel ile Nvidia arasındaki karikatür krizinde İntel'in fırtına öncesi sessizliği yerini yavaştan bir esintiye bırakmış.Nvidia'nın etrafı dört bir yandan çepeçevre sarılmış durumda.Bir yanda hem CPU hem de GPU üreticisi AMD bir yanda ise dev İntel.Nasıl ki Viva Nano işlemcisi Atom dan daha iyi olmasına rağmen satış pazarlama konusunda İntel ile baş edemeyip silik kaldıysa aynı durum Tegra içinde hem de ciddi bir sürtüşme varken İntel ile Nvidia arasında tekrarlanacaktır diye düşünüyorum.Zaten Nvidia'nın İntel'e sataşmasındaki ana etmen de Tegra'nın yaygınlaşamamasıydı diye hatırlıyorum.Tegra yaygınlaşamadı yaygınlaşabileceğini de düşünmüyorum.Nvidia profesyonel kartlarına sarılmaktan öte bence bu pazarda varlık gösteremeyecektir.
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St Batuhan 9 yıl
kücük bir aparatla ya da yapılabilecek bir mini destekle cok rahat küp haline gelir ve yine isteyen istedigi sekilde kullanır. Ayrıca görsel olarakta cok değişik fantaziler yaratabilir. Zaten bunu salona falan koyucaz nasıl olsa ondan bi anlamı yok kapladıgı yerin xD Dekorasyon o yüzden ön planda
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Chembond 9 yıl
İşte Intel'in satışlarını tavan yaptırıp, Nvidia'yı batırıcak darbe buydu. Teşekkürler fx57, böylesine önemli bir konuyu bizlere taşıdığın için.

Not: [galeri=18] diye birşey kalmış mesajın altında.
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Batuist 9 yıl
çok cesur bir tasarım olmuş.. Anlaşılan aksesuar görünümlü bir media oynatıcı yapmayı düşünmüşler.. yinede az yer kaplayan mini kutu tasarımları tercih ederdim.. tabi bu ürün ortamına göre aksesuar tarzıylada kullınanılabilir.. hem dekor hem oynatıcı...
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djpisagor 9 yıl
Tipsiz olmuş.
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Rock_Rage 9 yıl
Tasarımı ilginc olmus gercekten
SAYGILARLA
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Ergonomi açısından çok aptalca olmuş. Ne kadar az masa alanı işgal etse de, bunu alanın cidden dar alanda çalışma sıkıntısı olabilir. Üstüne bişey konmaz, yanına bişey konmaz, yana meyilli olduğu için kitap cd yaslanmaz. Farklı olmak şart mı ki?
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