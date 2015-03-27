İki mühendislik öğrencisinden ses dalgalarıyla çalışan taşınabilir yangın söndürücü

150 yılı aşkın süredir bilim adamları tarafından bilinen bir gerçek olarak ses dalgaları kullanılarak yangın söndürülebiliyor. 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın oldukça büyük bir akustik yangın söndürücü göstermesi (Video aşağıda) sonrası fazla gelişme almayan bu konu, George Mason Üniversitesi'nden iki mühendislik öğrencisinin elinde yeniden hayat bulmuş durumda.

Bilgisayar mühendisi Viet Tran ile elektrik mühendisi Seth Robertson tarafından geliştirilen yangın söndürücü, yangın söndürmek için ses dalgalarını kullanıyor. Bildiğiniz üzere yangın oksijenle teması kesilince sönüyor ve genç mühendislerin kullandığı sistem de bu mantık üzerinden ses dalgalarıyla oksijeni yangından uzaklaştırarak çalışıyor. Şimdilik prototip olduğu için çok güzel görünmeyen ancak taşınabilir seviyede hazırlanan sistem, 30 ile 60 hertz arası alt frekanslarda oksijeni alevler üzerine tutarak boğma / söndürme gerçekleştirebilirken, bunu subwoofer birimiyle belirli bir güvenli seviyeden yerine getirebiliyor.

Şimdilik kontrollü yangınlar üzerinde denenen sistemin su ya da köpük gibi soğutucu etkisi bulunmuyor ve bu nedenle büyük yangınlar için de kullanılıp kullanılamayacağı hakkında ileriye dönük denemeler devam ediyor. Ayrıca yerel itfaiye biriminin de bu sistemi farklı şartlar altında denemek için geliştiricilerle iletişime geçtiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sistemin söndürme sürecini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/engineering-students-extinguish-fire-with-sound/