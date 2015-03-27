Kim Nerede? 198 Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 166 Xiaomi Mi A3 canlı olarak görüntülendi 111 Facebook'a verilen 5 milyar dolar ceza, şirketin kasasına 10 milyar dolar girmesine neden oldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İki mühendislik öğrencisinden ses dalgalarıyla çalışan taşınabilir yangın söndürücü

4 yıl
4,7b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İki mühendislik öğrencisinden ses dalgalarıyla çalışan taşınabilir yangın söndürücü
 
150 yılı aşkın süredir bilim adamları tarafından bilinen bir gerçek olarak ses dalgaları kullanılarak yangın söndürülebiliyor. 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın oldukça büyük bir akustik yangın söndürücü göstermesi (Video aşağıda) sonrası fazla gelişme almayan bu konu, George Mason Üniversitesi'nden iki mühendislik öğrencisinin elinde yeniden hayat bulmuş durumda.
Bilgisayar mühendisi Viet Tran ile elektrik mühendisi Seth Robertson tarafından geliştirilen yangın söndürücü, yangın söndürmek için ses dalgalarını kullanıyor. Bildiğiniz üzere yangın oksijenle teması kesilince sönüyor ve genç mühendislerin kullandığı sistem de bu mantık üzerinden ses dalgalarıyla oksijeni yangından uzaklaştırarak çalışıyor. Şimdilik prototip olduğu için çok güzel görünmeyen ancak taşınabilir seviyede hazırlanan sistem, 30 ile 60 hertz arası alt frekanslarda oksijeni alevler üzerine tutarak boğma / söndürme gerçekleştirebilirken, bunu subwoofer birimiyle belirli bir güvenli seviyeden yerine getirebiliyor.
Şimdilik kontrollü yangınlar üzerinde denenen sistemin su ya da köpük gibi soğutucu etkisi bulunmuyor ve bu nedenle büyük yangınlar için de kullanılıp kullanılamayacağı hakkında ileriye dönük denemeler devam ediyor. Ayrıca yerel itfaiye biriminin de bu sistemi farklı şartlar altında denemek için geliştiricilerle iletişime geçtiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sistemin söndürme sürecini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/engineering-students-extinguish-fire-with-sound/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elsa 4 yıl
Turkiyedeki gençlere de böyle çalışmalar için teşvik edilmesi lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunstorms 4 yıl
Kaç hertz kullanmışlar merak ettim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
Gerçekten çok ilginç bir bir buluş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Bu çok müthiş bir buluş. Üzerinde çok düşünülmeye değer bir haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaskas123 4 yıl
ne kadar enerji harcıyor acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
ilgimi çekti bu elemanlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 4 yıl
bencede güzel yakinda silahlarda etes almayacak .............hersey siraylaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatsa52 4 yıl
Hayalet avcisi gibi elemanlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "CapCanlı" Teknoloji ve Oyun Programı YAYIN TEKRARI 4 yıl Akkuyu Nükleer Enerji Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Garmin Akıllı Saat
DH Forum
YENİ PEUGEOT RIFTER ANA KONU
DH Forum
Furi Geliştiricisinin Macera Rol Yapma Oyunu Haven'dan İlk Oyn...
Bölüm Sonu Canavarı
Vane 23 Temmuz'da PC'ye Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Fortnite'ın 9.30.3 Güncellemesi Yayınlandı: Oyuna Hava Saldırı...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim