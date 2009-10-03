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İkinci jenerasyon P55 anakartlar SATA-III ve USB 3.0 desteği ile gelebilir

9 yıl
8,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İkinci jenerasyon P55 anakartlar SATA-III ve USB 3.0 desteği ile gelebilir
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için hazırlanan P55 çipsetli anakartların SATA-III ve USB 3.0 desteği ile gelmesi planlanıyordu ancak donanımsal problemlerden ötürü anakart üreticileri en azından ilk modellerde yeni nesil teknolojilere yer vermeme kararı almıştı. Intel'in tek yonga tasarımına sahip ilk çipset çözümü olan ve firma tarafından Platform Kontrol Merkezi olarak tanımlanan yeni yonga setinde SATA-III ve USB 3.0 için doğal destek sunulmadığı için anakart üreticilerinin 3. parti kontrolcü kullanması gerekiyor ve bu problem de tam bu noktada başlıyordu.

USB 3.0 standardı için spesifikasyon tamamlama çalışmalarının uzaması, SATA-III içinse Marvell tarafından hazırlanan kontrol yongasının üreticilerin beklentilerini karşılayamasından ötürü Asus, Gigabyte ve MSI gibi isimler P55 çipsetli ilk modellerde SATA-III ve USB 3.0 teknolojilerini es geçmeye karar vermişlerdi. Anakart üreticilerine maliyeti yaklaşık 45$ civarında olan dolayısıyla X58'e (70$+) kıyasla model çeşitliliğinin çok daha hızlı arttığı P55 anakart segmentinde, ikinci dalga modellerle birlikte üreticilerin SATA-III ve USB 3.0 teknolojilerini kullanmaya başlayacakları açıklandı.

Bilindiği üzere Seagate, SATA-III destekli ilk sabit diskini duyurdu ayrıca Freecom gibi bazı firmalar yine USB 3.0 destekli harici depolama çözümlerini satışa sunacaklarını açıkladı. Mevcut teknolojilere kıyasla bant genişliğinin ciddi şekilde arttığı dolayısıyla dosya transfer hızında ciddi bir yükselişin ön görüldüğü yeni teknolojiler için üreticilerin çalışmaları devam ediyor. Asus ve ASRock gibi firmalar PCIe ara birimini kullanan harici kartlar ile yeni nesil standartlar için destek sunmaya başlasalar da ikinci jenerasyon P55 anakartlarda entegre yongalar ile SATA-III ve USB 3.0 desteği sunulması bekleniyor.

Öte yandan 2010 yılında lanse edilecek Gulftown kod adlı 6 çekirdekli için tek platform olması beklenen X58 anakartlar için de yine benzer şekilde SATA-III ve USB 3.0 güncellemesi yapılacağı belirtiliyor.


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sft67 9 yıl
SataIII performansını bende merak ediyorum gelsinde görelim bakalım:)
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Momo-Oz 9 yıl
yeni bi bilgisayar toplamak için 2010 u beklemek lazım bence o tarihten sonra teknoloji biraz yavaşlamaya başliyacak gibime geliyor .. 2010 2015 arası işlemci üretim sıkıntısı yaşanıcak bak görün ..
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Kénan 9 yıl

DungeonKeeper

yeni bi bilgisayar toplamak için 2010 u beklemek lazım bence o tarihten sonra teknoloji biraz yavaşlamaya başliyacak gibime geliyor .. 2010 2015 arası işlemci üretim sıkıntısı yaşanıcak bak görün ..

Absürd olmuş.
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XenonMan58 9 yıl

DungeonKeeper

yeni bi bilgisayar toplamak için 2010 u beklemek lazım bence o tarihten sonra teknoloji biraz yavaşlamaya başliyacak gibime geliyor .. 2010 2015 arası işlemci üretim sıkıntısı yaşanıcak bak görün ..


ah canım benim gel gel kucağıma gel... abes olmuş...
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Thehunt 9 yıl
yaa arkadaşlar ben dahili ses kartı olan board ları sevemiyorum:)
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OverClocK1ng 9 yıl

okyanusum

yaa arkadaşlar ben dahili ses kartı olan board ları sevemiyorum:)


E o zaman ne diyeyim. Al sana:

images.clunk.org.uk/...

dfi.com.tw/...

Sound Blaster X-Fi:
DK P55-T3eH9 incorporates Creative X-Fi extreme fidelity technology. Users can derive enjoyment as if they are in the theater from watching movies at home. In games, the superb sounds are so real to help players locate enemies merely by listening.
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sultanomar 9 yıl

okyanusum

yaa arkadaşlar ben dahili ses kartı olan board ları sevemiyorum:)

dahili ses kartı olmadığını bildiğin varmı anakart
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CoreXXX 9 yıl
sata III ler ssd disklere yarayacak, yoksa mekanik sabit disklerin veri aktarma oranlarına göre sata 1 bile yeter, ssd ler ucuzlarsa tabi:)
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ahmetkep 9 yıl

CoreXXX

sata III ler ssd disklere yarayacak, yoksa mekanik sabit disklerin veri aktarma oranlarına göre sata 1 bile yeter, ssd ler ucuzlarsa tabi:)

Bu saaten sonra mekanik diskler için uğraşmazlar herhalde ama sadece ssd için olamaz tabi.mekanik disk içinde sata 3 çıkar tahminim.


DungeonKeeper

yeni bi bilgisayar toplamak için 2010 u beklemek lazım bence o tarihten sonra teknoloji biraz yavaşlamaya başliyacak gibime geliyor .. 2010 2015 arası işlemci üretim sıkıntısı yaşanıcak bak görün ..

bunu hangi mantıkla söylüyorsun merak ettim.tam tersi şimdi her sene 2 katı ilereme kaydediliyorsa 3-4 katına çıkacak bu hız.mühendislik aldı başını gidiyor.
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Xtremee 9 yıl
SataIII lerin performansını merakla bekliyorum...
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