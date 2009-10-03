İkinci jenerasyon P55 anakartlar SATA-III ve USB 3.0 desteği ile gelebilir

Tam Boyutta Gör

Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için hazırlanan P55 çipsetli anakartların SATA-III ve USB 3.0 desteği ile gelmesi planlanıyordu ancak donanımsal problemlerden ötürü anakart üreticileri en azından ilk modellerde yeni nesil teknolojilere yer vermeme kararı almıştı. Intel'in tek yonga tasarımına sahip ilk çipset çözümü olan ve firma tarafından Platform Kontrol Merkezi olarak tanımlanan yeni yonga setinde SATA-III ve USB 3.0 için doğal destek sunulmadığı için anakart üreticilerinin 3. parti kontrolcü kullanması gerekiyor ve bu problem de tam bu noktada başlıyordu.

USB 3.0 standardı için spesifikasyon tamamlama çalışmalarının uzaması, SATA-III içinse Marvell tarafından hazırlanan kontrol yongasının üreticilerin beklentilerini karşılayamasından ötürü Asus, Gigabyte ve MSI gibi isimler P55 çipsetli ilk modellerde SATA-III ve USB 3.0 teknolojilerini es geçmeye karar vermişlerdi. Anakart üreticilerine maliyeti yaklaşık 45$ civarında olan dolayısıyla X58'e (70$+) kıyasla model çeşitliliğinin çok daha hızlı arttığı P55 anakart segmentinde, ikinci dalga modellerle birlikte üreticilerin SATA-III ve USB 3.0 teknolojilerini kullanmaya başlayacakları açıklandı.

Bilindiği üzere Seagate, SATA-III destekli ilk sabit diskini duyurdu ayrıca Freecom gibi bazı firmalar yine USB 3.0 destekli harici depolama çözümlerini satışa sunacaklarını açıkladı. Mevcut teknolojilere kıyasla bant genişliğinin ciddi şekilde arttığı dolayısıyla dosya transfer hızında ciddi bir yükselişin ön görüldüğü yeni teknolojiler için üreticilerin çalışmaları devam ediyor. Asus ve ASRock gibi firmalar PCIe ara birimini kullanan harici kartlar ile yeni nesil standartlar için destek sunmaya başlasalar da ikinci jenerasyon P55 anakartlarda entegre yongalar ile SATA-III ve USB 3.0 desteği sunulması bekleniyor.

Öte yandan 2010 yılında lanse edilecek Gulftown kod adlı 6 çekirdekli için tek platform olması beklenen X58 anakartlar için de yine benzer şekilde SATA-III ve USB 3.0 güncellemesi yapılacağı belirtiliyor.