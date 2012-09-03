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İkinci nesil Razer Blade dizüstü modeli duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyunculara özel fonksiyonlar sunmasıyla olumlu eleştiriler alan Razer Blade oyuncu bilgisayarının yılın başlarında piyasaya sürülmesinin ardından, firma ikinci nesil Blade modelinin de duyurusunu yaptı.

İlk nesil Blade modelinde 2.8GHz hızında çalışan Intel Core i7-2650M işlemci, GeForce GT 555M graifk kartı ve 20mm kalınlıkta alüminyum kasa gibi özellikler bulunuyordu.

17.3 inçlik Full HD çözünürlükte LED ekrana sahip ikinci nesil Blade modelinde ise Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7 işlemciye yer veriliyor. Grafik kısmı Optimus teknolojili 2GB DDR5 video belleğine sahip NVIDIA GeForce GTX 660M ekran kartına emanet edilmiş.
8GB DDR3 1600MHz RAM, 500GB 7200 devir/dakika HDD, bellekleme için 64GB SATA III SSD,  çoklu dokunmatik LCD üzerinde oyunculara özel Switchblade arayüzü, WiFi, Bluetooth 4.0, 21mm kalınlık ve 3.3kg ağırlık şeklinde modelin diğer özellikleri bulunuyor.

İkinci nesil Razer Blade için 1499$'dan ön siparişler başladı ve 30 Eylül'de Kuzey Amerika kıtasında sevkiyata başlanacak.

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