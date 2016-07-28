İlk defa Donanım Haber açıklıyor: İşte Lenovo Vibe P2 ve özellikleri

5000mAh kapasiteli pili, metal kasası, parmakizi okuyucusu, 32GB depolama kapasitesi ve diğer detaylarıyla ülkemizde yılın en popüler telefon modellerinden olan Lenovo Vibe P1 yenileniyor.

Lenovo'nun ülkemizde de çok tutan popüler telefon modeli Vibe P1 yerini yeni nesile bırakmaya hazırlanıyor. Lenovo'nun çok iddialı olduğu ve başarısını daha da yukarılara taşımayı hedeflediği yeni modeli Vibe P2'yi ve özelliklerini ilk defa Donanım Haber açıklıyor, iyi seyirler.