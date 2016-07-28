İlk defa Donanım Haber açıklıyor: İşte Lenovo Vibe P2 ve özellikleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
5000mAh kapasiteli pili, metal kasası, parmakizi okuyucusu, 32GB depolama kapasitesi ve diğer detaylarıyla ülkemizde yılın en popüler telefon modellerinden olan Lenovo Vibe P1 yenileniyor.
Lenovo'nun ülkemizde de çok tutan popüler telefon modeli Vibe P1 yerini yeni nesile bırakmaya hazırlanıyor. Lenovo'nun çok iddialı olduğu ve başarısını daha da yukarılara taşımayı hedeflediği yeni modeli Vibe P2'yi ve özelliklerini ilk defa Donanım Haber açıklıyor, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
Aynen hocam bende öyle düşünüyorum. Telefon ihtiyacım var tam niyeti bozdum lan p1'i alayım anasını satayım diyordum ki bunu duyurdular. Bir de baktım ne göreyim rami düzeltmişler, ekran daha iyi vs. vs. Aman tanrım didim.
Şaka bir yana aklımda olan tek çekince şu ramin 2 gb olması durumuydu, p2'de daha iyi çıkınca dedim ben bunu beklerim. Bekliyorum bakalım, fiyatı da üzmezse alır uzunca bir süre kullanırım. Blackberry 9220 kullanmaktan artık akıllı telefon nasıl birşeydi onu unutmak üzereyim.
Lg G2 ile efsane çıkış yapmıştı, g3,g4 son olarak g5 ile cokuse geçti inşallah aynı hatayı lenovo yapmaz.
14nm teknolojisi ile daha az ısınıp daha az enerji tüketecek.
Gel gör ki ülkemizde satışa çıkmıyor...