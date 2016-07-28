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İlk defa Donanım Haber açıklıyor: İşte Lenovo Vibe P2 ve özellikleri

3 yıl
65,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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5000mAh kapasiteli pili, metal kasası, parmakizi okuyucusu, 32GB depolama kapasitesi ve diğer detaylarıyla ülkemizde yılın en popüler telefon modellerinden olan Lenovo Vibe P1 yenileniyor.
Lenovo'nun ülkemizde de çok tutan popüler telefon modeli Vibe P1 yerini yeni nesile bırakmaya hazırlanıyor. Lenovo'nun çok iddialı olduğu ve başarısını daha da yukarılara taşımayı hedeflediği yeni modeli Vibe P2'yi ve özelliklerini ilk defa Donanım Haber açıklıyor, iyi seyirler. 

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yuksek 3 yıl en beğenilen
Mobilden bağlanıp kota sıkıntısı yüzünden video izlemekten korkanlar için, cihaz hakkındaki bilgileri yazı ike de yazsaydınız keşke. Başlıkla yetineceğiz artık :)
Mobilden bağlanıp kota sıkıntısı yüzünden video izlemekten korkanlar için, cihaz hakkındaki bilgileri yazı ike de yazsaydınız keşke. Başlıkla yetineceğiz artık...
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Yanıtla +29
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ERIKCI 3 yıl
Bence bu büyük bir başarıdır Erdi Bey. Google aramasında şu anda elle tutulur hiçbir bilgi yok, siz fotoğraflarıyla anlatım yapmışsınız tebrikler. 625 hakkında tabii ki ayrıntı isteriz ama, son zamanda o kadar işlemci modeli duydum ki şahsen hangisinin ne farkı-avantajı var karıştırır oldum. Şöyle güzel bir tablo yapsanız da detaylıca anlatıp bizi bu karmaşıklıktan kurtarsanız çok güzel olur. Tekrar tebrik ve teşekkür ederim, devamını beklerim. İyi akşamlar :))
Bence bu büyük bir başarıdır Erdi Bey. Google aramasında şu anda elle tutulur hiçbir bilgi yok, siz fotoğraflarıyla anlatım yapmışsınız tebrikler. 625 hakkında ...
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*siteci* 3 yıl
Snadragon 625'e 4gb bellek mi? Sırf pazarlama stratejisi yüzünden, mağazada gören insanlar "oo 4gb benim bilgisayarım kadar ram'i var demek ki iyi telefon" desin diye fiyatı arttıracak gereksiz özellik eklemişler.
Snadragon 625'e 4gb bellek mi? Sırf pazarlama stratejisi yüzünden, mağazada gören insanlar "oo 4gb benim bilgisayarım kadar ram'i var demek ki iyi telefon" desi...
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kreat 3 yıl
neden sanal tus

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Tall Man 3 yıl
Bu performans cihazı değilki uçursun kaçırsın. Günlük işleri görsün oyunlarda üzmesin veee bataryası adam gibi gitsin diye üretilen bir telefon. Vibe p1 i bu konuda ram kapasitesi ve kamerası yüzünden tercih etmemeiştim fakat bu telefonu merakla bekliyor olacağım.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaltair 3 yıl Tall Man
Tall Man

Bu performans cihazı değilki uçursun kaçırsın. Günlük işleri görsün oyunlarda üzmesin veee bataryası adam gibi gitsin diye üretilen bir telefon. Vibe p1 i bu konuda ram kapasitesi ve kamerası yüzünden tercih etmemeiştim fakat bu telefonu merakla bekliyor olacağım.

Aynen hocam bende öyle düşünüyorum. Telefon ihtiyacım var tam niyeti bozdum lan p1'i alayım anasını satayım diyordum ki bunu duyurdular. Bir de baktım ne göreyim rami düzeltmişler, ekran daha iyi vs. vs. Aman tanrım didim.

Şaka bir yana aklımda olan tek çekince şu ramin 2 gb olması durumuydu, p2'de daha iyi çıkınca dedim ben bunu beklerim. Bekliyorum bakalım, fiyatı da üzmezse alır uzunca bir süre kullanırım. Blackberry 9220 kullanmaktan artık akıllı telefon nasıl birşeydi onu unutmak üzereyim.
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GylR? 3 yıl
Eğer gerçekten DH imzalı olarak başka yerlerde de ortaya çıkarsa, tebrikler...
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StaatSanWalt 3 yıl
P1'den çok memnunum heleki piyasada 3 bin liraya satılıp elinde kablo, şarj cihaziyla uğraştıran telefonlara gore,
Lg G2 ile efsane çıkış yapmıştı, g3,g4 son olarak g5 ile cokuse geçti inşallah aynı hatayı lenovo yapmaz.
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Alpha Centauri 3 yıl
4gb ram & 5000mah batarya iyi olmuş,satış fiyatını abartmayıp 1300lira civarında tutarsa çok satar
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Damenda 3 yıl
625 daha mantıklı.
14nm teknolojisi ile daha az ısınıp daha az enerji tüketecek.
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Haggard1963 3 yıl
Vibe x3 modeli tam istediğim cihaz. Kaliteli ses çipi-ön yüzdeki stereo hoparlör-1080p çözünürlük-metal çerçeveli plastik kasa-3500 mah pil ve ince çerçeve yapısı. Ön yüzdeki hoparlörlere rağmen çerçeve yapısı gayet ince tutulmuş< bir Htc gibi çerçeve cumhuriyeti yok.

Gel gör ki ülkemizde satışa çıkmıyor...
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ztalan 3 yıl
Video izlemedim bağlantı edge, ekran boyutu hakkında bilgi var mı?
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Adoring 3 yıl
Lenovo zuk modelleri turkiyeye getirmeleri lazim
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kesbi 3 yıl
İşlemci kesinlikle 652 olmalıydı.
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