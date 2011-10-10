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İlk epostanın gönderilmesinin üzerinden 40 yıl geçti

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinde bilgisayarlar arasında zengin metin iletimi esasına dayanan eposta sistemi yakın sayılabilecek bir zamanda hayatımıza girmiş olsa da aslında başlangıcı oldukça eskiye dayanıyor. İnternetin ilk zamanları sayılan ARPANET ağı içerisinde gönderilen ilk epostanın üzerinden tam 40 yıl geçti.

Pek çok teknolojik yenilikte olduğu gibi eposta sisteminin de temeli askeri teknoloji geliştirmeleri esnasında atıldı. 1960'lı yılların sonlarına doğru MIT mezunu Ray Tomlinson bir ar-ge firması olan Bolt, Baranek&Newman'da çalışıyordu. O dönem ar-ge çalışmaları internetin doğduğu yer sayılan ARPANET askeri ağına teknoloji geliştirme üzerine odaklanmıştı.

Tomlinson ARPANET'deki bilgisayar arasında dosya aktarım protokolü üzerinde çalışırken SNDMSG adlı bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım bir bilgisayardaki iki kullanıcı arasında mesaj göndermeyi sağlıyordu. 

Tomlinson yazılımı daha da ileri götürerek iki bilgisayar arasında mesaj gönderebilen bir sistem haline getirdi ve Ekim 1971 tarihinde ilk mesajını aralarında bir metre mesafe olan iki bilgisayar arasında göndermeyi başardı.

Tomlinson 2008 yılındaki bir röportajında ilk mesajın ne içerdiğini tamamen unuttuğunu belirtiyor. Eposta adreslerinde kullanılan @ işareti de yine Tomlinson'ın keşfi. Tomlinson adresleri ayırmak için en uygun karakterin @ olduğuna inanıyor.

Mesajlaşma ARPANET ağı içerisinde uzun süre kullanıldı. Ancak geniş kitlelere yayılması 1990'larda World Wide Web kavramının ortaya çıkmasıyla başladı. Kısa sürede çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 

Berkley Üniversitesi'nin raporlarına göre 2001 yılında günde 31 milyar eposta gönderilirken 2008'de 170 milyar, 2010'da 294 milyar eposta gönderildi. Spam kavramının da yine epostanın yükselişiyle doğru orantılı olduğunu hatırlatmakta fayda var. 

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Jinnet 7 yıl
umutarslan.com
ilk e-posta Seni Yenicemm Istanbull

Çok komik muhahahha :D
Dememi beklemiyon ?
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umutarslan.com 7 yıl
ilk e-posta "Seni Yenicemm Istanbull"
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turbo-powwer 7 yıl
İşte tarihi keşiflerden birisi , kim bilebilirdi ki şu an böyle olacağını.
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dayseeh 7 yıl
Benim ilk e-postamı göndermemin üzerinden 17 yıl geçti...
Hey gidi günler hey....
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artcraft35 7 yıl
"1 metre mesafeli 2 bilgisayar" şimdi ne kadar komik geliyor demi ama o zamanlar için bir devrim
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