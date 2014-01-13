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In Win'den yeni nesil bilgisayar kasaları

5 yıl
15,3b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014 Fuarı'nda, In Win'in yeni nesil bilgisayar kasaları görme şansı yakaladık. Kasalar arasında özellikle, aynı zamanda ayna görevi de üstlenen el yapımı şeffaf model dikkat çekiciydi. Detaylar özel videomuzda.
 

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XeaRaa 5 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +53
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A.L.P.C.M.B.Z 5 yıl XeaRaa
XeaRaa

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Donanım vardı da biz mi göstermedik shekerim?..Muckxsss
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kratos44 5 yıl
gösteriş olarak iyi ama fiyat/performans forumu olduğumuz için bize fazla (:
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cancan_burak 5 yıl
30 sn lik aynalı kasayı 5 dk anlatarak gerçekten tarihe geçtin reyiz.Nasıl bir reklamdır bu.
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ilkerinanç 5 yıl
sitenin adı telefon haber olarak değişebilir ilerde şaşırmam.bazen böyle haberler görünce şaşırıyoruz tabi ne alaka ya bu site yerimi bunun falan oluyoruz sonra ismi aklımıza gelince heaa tamam yav diyoruz.

kasalar güzel bence...

bir de bu nedir abi ya tam yerine denk gelmiş beyaz leke...

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DH Misafiri 5 yıl
Ayna meraklıları için güzel kasa.ancak bizi bozar be ağabey!
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AdamsınDrogba 5 yıl
Kasayı beğendim altta gözüksün diye 1 yıldız veriyorum asdfg :)
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wswswq 5 yıl
aynalı kasa, ben bunu niye düşümmedim acaba
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artcraft35 5 yıl
En küçük alüminyum düşünülebilir. Diğerleri çok janjanlı ve tuzlu.
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Konungariket Sverige 5 yıl
böle bi kasa istiyorsanız bi tane şeffaf plexi glass kasalardan alın sonrada üstüne ayna film çekin arkadaşlar tamam aynısı olmaz ama mantık yine aynı ışığı kapatınca ayna gibi yansıtır içten ışığı yakıncada donanım görülür ...
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Miyamoto Musashi 5 yıl
O nasıl poz be.
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kakarot 5 yıl
Çelik para kasaların yerinede kullanılabilir :)
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enternet 5 yıl
bana göre tip 0 işlevsellik 0 fiyatıda uçar ha bunu kım alır tabiki CİCİŞLER xD
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quartx 5 yıl
Gelmiş geçmiş en seksi kasalar :)
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