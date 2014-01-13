In Win'den yeni nesil bilgisayar kasaları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|30 sn lik aynalı kasayı 5 dk anlatarak gerçekten tarihe geçtin reyiz.Nasıl bir reklamdır bu.
| sitenin adı telefon haber olarak değişebilir ilerde şaşırmam.bazen böyle haberler görünce şaşırıyoruz tabi ne alaka ya bu site yerimi bunun falan oluyoruz sonra ismi aklımıza gelince heaa tamam yav diyoruz.
kasalar güzel bence...
bir de bu nedir abi ya tam yerine denk gelmiş beyaz leke...
|Ayna meraklıları için güzel kasa.ancak bizi bozar be ağabey!
|Kasayı beğendim altta gözüksün diye 1 yıldız veriyorum asdfg :)
|aynalı kasa, ben bunu niye düşümmedim acaba
|En küçük alüminyum düşünülebilir. Diğerleri çok janjanlı ve tuzlu.
|böle bi kasa istiyorsanız bi tane şeffaf plexi glass kasalardan alın sonrada üstüne ayna film çekin arkadaşlar tamam aynısı olmaz ama mantık yine aynı ışığı kapatınca ayna gibi yansıtır içten ışığı yakıncada donanım görülür ...
|O nasıl poz be.
|Çelik para kasaların yerinede kullanılabilir :)
|bana göre tip 0 işlevsellik 0 fiyatıda uçar ha bunu kım alır tabiki CİCİŞLER xD
|Gelmiş geçmiş en seksi kasalar :)
Biraz da Donanım Göster Mubarek
Donanım vardı da biz mi göstermedik shekerim?..Muckxsss