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In Win'den yenilikçi tasarıma sahip H-Frame açık PC kasası

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
37
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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In Win'den yenilikçi tasarıma sahip H-Frame açık PC kasası
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Bilgisayar kasası, sunucu kasası, depolama çözümleri ve güç kaynakları gibi PC donanımı alanında yenilikçi ürünleri ile tanınan Tayvan'lı In Win, yeni H-Frame adlı PC kasasını duyurdu.

İlk kez Computex 2012 fuarında karşımıza H-Frame modeli otoritelerden olumlu eleştiriler aldı ve sınırlı sayıda üretilerek satışa sunulacak.

Farklı bir tasarıma sahip kasa herbiri özel şekillendirilmiş elmas kesim alüminyum panellerin birleştirilmesi ile oluşturuluyor ve kullanıcı altın vida ve standları ilk kurulum esnasında kendisi vidalıyor. In Win mühendislerinin tasarladığı bu konsepte Yapısızlaştırma adı verilmiş. Kasanın kenarları gümüş ve mavi renklerden oluşuyor.

H-Frame PC kasası ATX ve micro-ATX anakartlarla tam uyumlu olarak çalışıyor. Ön panelde USB 2.0 ve USB 3.0 girişleri, 3 adet EZ-Swap 3.5 inç disk yuvası, bir adet 2.5 inç SSD yuvası bulunuyor. Ayrıca 1 optik sürücü ve InWin Commander veya GreenMe gibi PSU'lar için de destek sunuluyor.

H-Frame PC kasası toplamda 350 adet üretilecek ve 500$ karşılığında satışa sunulacak.

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Odyofilci 7 yıl en beğenilen
Arkadaş herşeye muhalefetsiniz ya , oldu olacak üstüne tarçınla leblebi de dökelim tam olsun , adamlar oturmuşlar farklı bişey yapmışlar 350 adet üretileceğini var saymışlar vede fiyatını ona göre tutmuşlar sonuçta bunu satın alacak adam içine tablo gibi bir su soğutma sistemi kurar yada çok muazzam bi pasif soğutma yapar kullanır , sonuçta değişik bir tasarım , her şeye kendi açınızdan bakmayın...
Arkadaş herşeye muhalefetsiniz ya , oldu olacak üstüne tarçınla leblebi de dökelim tam olsun , adamlar oturmuşlar farklı bişey yapmışlar 350 adet üretileceğini ...
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deneme123deneme 7 yıl
çok güzel olmuş
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aykutx 7 yıl
Devamlı donanım değiştirenler ve oc ile uğraşanlar için şahane bir kasa
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UzmaN345 7 yıl
Kasa süper su sogutmalı bir kasa yapıcaksan bunu alıcaksın tüm bileşenleri sergiliceksin fiyatı fena deyil ultra luks bir kasa için normal fiyat ilgi göreceğine inanıyorum....
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tiger cage 7 yıl
şu ana kadar gördüğüm en sıradışı ve güzel kasa
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
kasa siyah ortadaki çizgilerde kırmızı olsaydı. tam Asus Rog tasarımı olurdu
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Amedra 7 yıl
Tasarım biraz ilginç olmuş ama server kasası olarak süper bir görünüm sağlayabilir.
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bellair 7 yıl
350 tane üretilip 500 $ olması uygun sonucta koleksiyonluk bir kasa
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FERFEROS 7 yıl
Çok hoş olmuş.
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Kirk Lee 7 yıl
Toz kapmasını engelleyecek hiç bir aparat yok, ses yalıtımı da 0 doğal olarak. ama güzel tasarımı var. kasadan çok sanat eseri gibi durur evde.
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Krone 7 yıl
Görüntüsü teneke parçasını andırıyor. Nerede o eski pc kasalarının asil ruhu ?
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MxFxOx 7 yıl
Güzel ama 500 dolar abartı olmuş uğraşılsa benzerini yaptırabilirsin yada yaparsın.kötü tarafı standart kasalardan çok farklı inşatı tamamlanmamış bina gibi duruyor anakart vs bileşenleri takınca kötü duracaktır.
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lyridder 7 yıl
Çok başarılıymış. Alternatif renkleri çok daha güzel olacaktır.
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ahmetcanack 7 yıl
Valla ne diyim bole bi kasa ve sinirli sayida olmasi bence fiyatinin neden 500 $ OLDUGUNU ACIKLIYOR TURKIYEYE 2013 un temmuzun da gelirse alirim ;) tabi kalirsa bencede bu tarz kasalari. Fuar gosteri filan icin alirlar ayrica kasanin aliminyum ve radyoror gorevvi gormesi shem sagutmayi hemde daha iyiu hava sirkulasyonunu sagliyor bence fakat bazi durumlarda sistem cok guc cekerken psu isininca sicaklik kasa da yayilabilir oyuzden ne kadar fan takiliyorsa takin derim ;) kisacasi cok hosuma gitti kasa insallah bana da kalir ;)
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JoeyBane 7 yıl
O kadar para buna verene kadar aynısını kendim yaparım. Kaç kilo acaba?
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