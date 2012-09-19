In Win'den yenilikçi tasarıma sahip H-Frame açık PC kasası

Bilgisayar kasası, sunucu kasası, depolama çözümleri ve güç kaynakları gibi PC donanımı alanında yenilikçi ürünleri ile tanınan Tayvan'lı In Win, yeni H-Frame adlı PC kasasını duyurdu.
İlk kez Computex 2012 fuarında karşımıza H-Frame modeli otoritelerden olumlu eleştiriler aldı ve sınırlı sayıda üretilerek satışa sunulacak.
Farklı bir tasarıma sahip kasa herbiri özel şekillendirilmiş elmas kesim alüminyum panellerin birleştirilmesi ile oluşturuluyor ve kullanıcı altın vida ve standları ilk kurulum esnasında kendisi vidalıyor. In Win mühendislerinin tasarladığı bu konsepte Yapısızlaştırma adı verilmiş. Kasanın kenarları gümüş ve mavi renklerden oluşuyor.
H-Frame PC kasası ATX ve micro-ATX anakartlarla tam uyumlu olarak çalışıyor. Ön panelde USB 2.0 ve USB 3.0 girişleri, 3 adet EZ-Swap 3.5 inç disk yuvası, bir adet 2.5 inç SSD yuvası bulunuyor. Ayrıca 1 optik sürücü ve InWin Commander veya GreenMe gibi PSU'lar için de destek sunuluyor.
H-Frame PC kasası toplamda 350 adet üretilecek ve 500$ karşılığında satışa sunulacak.
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