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Infrared en güvenlisi mi? Casper VIA A3 Plus'takini test ettik

7 ay
12,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Casper VIA A3 Plus'ı özetledikten sonra Infrared tabanlı yüz tarama ve tanıma sisteminin detaylarına iniyor, diğer teknolojilerle kıyaslıyor, aydınlık ve karanlık ortamlarda deniyoruz.

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DH Misafiri 7 ay
Pocophonenun kopyası sadece arka tasarımı değişik.Onu pocophone arkası mi a2 muhtemelen Xiaomi üretmiştir.
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gacvokem 7 ay
ben ilginç bir yorum yapayım umarım bundan sonraki incelemelerde bunuda denersiniz.bu telefon kaç metreden yüz tanımayı algılıyor arkadaşdaki not9 1 metreden zor açarken bendeki ONEPLUS5T 2 metreden yüz tanımayı algılıyor.
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eralpbaskan 7 ay
İnceleme için teşekkürler almak için inceliyordum ve yardımcı oldu lakin incelemeniz çok geç oldu. Hatırladığım kadarı ile Erdi Helio P60 üzerine bir video çektiniz fakat gerisi gelmedi. Sadece işlemci üzerine konuşuldu geri kalanlar sönük anlatıldı. Diğer markalara bir model üzerinden 5 video görebiliyoruz kanalda fakat nedense Türk markasına gelince bunu göremiyoruz. Bunun nedenini hep merak etmişimdir. Çünkü f/p olarak en iyi telefonlardan ama içerik göremiyoruz üzücü gerçekten..
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