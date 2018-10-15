Infrared en güvenlisi mi? Casper VIA A3 Plus'takini test ettik

Bu videoda Casper VIA A3 Plus'ı özetledikten sonra Infrared tabanlı yüz tarama ve tanıma sisteminin detaylarına iniyor, diğer teknolojilerle kıyaslıyor, aydınlık ve karanlık ortamlarda deniyoruz.

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