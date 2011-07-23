İngiliz hükümeti hızlı genişbant internete bütçe ayırma kararı aldı

Haber Editörü
İlk yıllarında kilobyte şeklinde ifade edilen küçük hızlarla başlayan internet erişimi, kullanımın aşırı artması nedeniyle artık gigabyte sınırını geçmiş durumda.
Yüksek hızlı genişbant hizmeti sunmak sağlam yatırımlar gerektirdiğinden büyük bir semayeye sahip şirketlerin veya devletlerin altından kalkabileceği bir konu haline geldi. Google ABD'de 1Gb hızında internet sunmak için ciddi yatırımlar yapmıştı. Pilot bölgelerde devam eden genişbant internet hizmeti için bir devlet daha bütçe desteği sunacak.
Vatandaşlarına daha hızlı genişbant internet sunmak isteyen İngiliz hükümeti bütçeden pay ayırma kararı aldı.
Telegraph gazetesinin haberine göre İngiliz hükümeti şehirlerde yüksek hızlı internetin gelişmesine yardımcı olmak için bütçeden 530 milyon sterlinlik bir fon ayırdı.
Planlama işi Kültür, Medya ve Spor Departmanı tarafından üstlenilmiş. Departman hükümet önceliklerini ön planda tutarak bir genişbant hizmetinin geliştirilmesi master raporu hazırlayacak.
Genişbant internetin desteklenmesi fikri 2010 yılında hazırlanan 5 yıllık kalkınma planının bir sonucu. Proje ile nüfusun üçte ikisinin genişbant internete kavuşması sağlanacak. Ancak öncelik kırsal kesimlere fiber optik merkezlerin kurulması. 2015 yılına kadar Avrupa’nın en iyi internet hizmeti İngiltere’de olacak.
Projenin ne kadar bir hız sunacağı belli değil. Ancak 24 Mbps rakamı telaffuz ediliyor. Kırsal kesimlerde ise en az 2Mbps hız olması planlanıyor.
Projede özel hizmet sağlayıcılar da teşvik edilecek. İngiltere’de hali hazırda Virgin Media şirketi Londra’nın bir bölümünde 1Gb hızında internet hizmeti denemelerine devam ediyor.
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Avrupa ülkeleri altyapı işini biliyor zamanında şehrin altına kocaman tüneller açmışlar şimdi herşey ordan gidiyor.Fiber çıktı hop fiberi geçir kanalizasyondan çek eve.Türkiyede kaz allah kaz yollar patates tarlası oluyor
Suç Türkiye'nin neredeyse bütün iletişim hattını kapsayan (TTnet,Telekom,Avea) Türk Telekom'u Araplara satan zihniyettedir.
Mantıklı düşününce bütün iletişim hatlarınız Araplarda... Esas soru, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz olmalıdır.
İngiltere'de kırsal kesimler dışında her tarafa yüksek hız vermeye çalışacakmış. SuperOnline bırak kırsal kesimi daha Türkiye'nin merkez yerlerini kaplayamadı. Ama kesinlikle suç SOL'de değil hatta ben SOL'ün arkasındayım. Telekom izin vermiyor yayılmasına. Şimdi yeni yeni özgür kaldı SuperOnline. Adı değişti yeni tarifeler , güzel fiyatlar açıklandı. Belediyelerle anlaşmalar yapmaya başladı. Bkz : İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmirNet adı altında bir proje ile tüm İzmir'i kaplayacaklar 1-2 sene içerisinde ve hatta şuan çalışmalar devam ediyor burda. Biz de ise bırakın bütçe ayırmayı yukardaki arkadaşların dediği gibi tam tersine zam ve kısıtlama geliyor. 2011 yılında yeni tarifelerde dedik heralde güzel bi indirim yaparlar. Bir baktık yeni tarifeler açıklandı yine zam yine zam...
Umarım yakın zamanda UyduNet , MetroNet , SuperOnline TTNet'i avcunun içine alır...
Bir milletin gelişmiş olması iletişimin ucuz olması demek. İletişim ne kadar pahalıysa okadar geri kalmıştır. Afrikada Ganada internet cafede 10 dolar karşılığı 1 saat internet kullanıyorsunuz. Düşünün şimdi Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki farkımızı. Görünüşte gelişmiş bir ülke izlenimizdeyiz ama iletişimde pahalı ülkelerden biriyiz.
Bana gelsin biri desin telekomdan çok memnunum müşteri hizmetleri süper. Verdiğim para helal olsun. ANLINDAN öpücem.
Ülkemizin durumunu çok güzel açıklayan bir söz aklıma geldide ceza almama rekoru kırmam lazım...
Ayrıca ingiltere çok geç bile kaldı bu yatırımda.
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