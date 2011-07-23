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İngiliz hükümeti hızlı genişbant internete bütçe ayırma kararı aldı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk yıllarında kilobyte şeklinde ifade edilen küçük hızlarla başlayan internet erişimi, kullanımın aşırı artması nedeniyle artık gigabyte sınırını geçmiş durumda. 

Yüksek hızlı genişbant hizmeti sunmak sağlam yatırımlar gerektirdiğinden büyük bir semayeye sahip şirketlerin veya devletlerin altından kalkabileceği bir konu haline geldi. Google ABD'de 1Gb hızında internet sunmak için ciddi yatırımlar yapmıştı. Pilot bölgelerde devam eden genişbant internet hizmeti için bir devlet daha bütçe desteği sunacak.
Vatandaşlarına daha hızlı genişbant internet sunmak isteyen İngiliz hükümeti bütçeden pay ayırma kararı aldı.

Telegraph gazetesinin haberine göre İngiliz hükümeti şehirlerde yüksek hızlı internetin gelişmesine yardımcı olmak için bütçeden 530 milyon sterlinlik bir fon ayırdı. 

Planlama işi Kültür, Medya ve Spor Departmanı tarafından üstlenilmiş. Departman hükümet önceliklerini ön planda tutarak bir genişbant hizmetinin geliştirilmesi master raporu hazırlayacak. 

Genişbant internetin desteklenmesi fikri 2010 yılında hazırlanan 5 yıllık kalkınma planının bir sonucu. Proje ile nüfusun üçte ikisinin genişbant internete kavuşması sağlanacak. Ancak öncelik kırsal kesimlere fiber optik merkezlerin kurulması. 2015 yılına kadar Avrupa’nın en iyi internet hizmeti İngiltere’de olacak.

Projenin ne kadar bir hız sunacağı belli değil. Ancak 24 Mbps rakamı telaffuz ediliyor. Kırsal kesimlerde ise en az 2Mbps hız olması planlanıyor. 

Projede özel hizmet sağlayıcılar da teşvik edilecek. İngiltere’de hali hazırda Virgin Media şirketi Londra’nın bir bölümünde 1Gb hızında internet hizmeti denemelerine devam ediyor.

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FightForBeer 7 yıl en beğenilen
Adamlar internete yatırım yapsınlar hızlarını yükseltsinler bizim hükümette interneti sınırlasın herşeye yasak koysun :S
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Mordeaur 7 yıl
Bunları gördükçe inanılmaz moralim bozuluyor. Bazı ülkelerde internet özgürlüğü ilan ediliyor biz 22 ağustosa gün sayıyoruz. Neyse.
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tahir40 7 yıl
Bizde herşey kotalı, Kotasız bile alsan adil kullanım kotası diye bişi koyup 1 hd dvd indireyim dedin mi hızını düşürüyorlar... Sağolasın ttnet tekeli.
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Volkanbaba 7 yıl
Zamanında türk telekom devlet tekelindeyken özel şirketlerin yatırım yapmasını istemeyen hükümetlerin işi türkiyedeki dandik altyapı.Satılınca ne oldu bu seferde bidene arabın tekelinde.Zamanında eski hükümetler diğer şirketlere altyapı izni verse bunlar olmazdı.


Avrupa ülkeleri altyapı işini biliyor zamanında şehrin altına kocaman tüneller açmışlar şimdi herşey ordan gidiyor.Fiber çıktı hop fiberi geçir kanalizasyondan çek eve.Türkiyede kaz allah kaz yollar patates tarlası oluyor
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alpa07 7 yıl
sn300 kb görünce havaya ucuyoruz.
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Muhibbi- 7 yıl
İngilizlermiş pehh bana faydası olmayan kilisenin papazını ...
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Batuist 7 yıl
Bu hükümetin tarihi boyunca yaptığı en büyük hata Türk telekomu satmak oldu.. daha yorum yapmaya lüzum yok.. Türkiyenin interneti, iletişim altyapısı yabancıların elinde daha da açıklama yapmaya lüzum yok..
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Farwynd 7 yıl
Aslında Türkiye internet altyapısı olarak çok da kötü olmayan bir ülke. Ancak sorun tekel olan Türk Telekom'da. Türkiye'deki şirketlerin olayı zaten budur, birinciliğe gelene kadar kullanıcı odaklı olursun sonra birinciliğe oturduğun an basarsın zamı unutursun kullanıcıları. Türkiye'de internet kullanan kişi sayısınında az olması(İngiltere'ye kıyasla) sebebiyle altyapı belli miktar 1 Gbps'i kaldırıyor(Superonline) ancak burda esas sorun yıllar sonra belki Superonline birinciliği TTnet'ten aldığı zaman da böyle saçma fiyatların olmasıdır, kurnazlıktır esas sorun.
Suç Türkiye'nin neredeyse bütün iletişim hattını kapsayan (TTnet,Telekom,Avea) Türk Telekom'u Araplara satan zihniyettedir.
Mantıklı düşününce bütün iletişim hatlarınız Araplarda... Esas soru, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz olmalıdır.
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Rusty 7 yıl
Pehhh bizde vatandaş bütce ayırır internet için...
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speedman 7 yıl Rusty
Rusty

Pehhh bizde vatandaş bütce ayırır internet için...




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berkxy 7 yıl
bizdede var turkcell superonline 1gb vermeye başladımı
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FrecoB 7 yıl berkxy
berkxy

bizdede var turkcell superonline 1gb vermeye başladımı


İngiltere'de kırsal kesimler dışında her tarafa yüksek hız vermeye çalışacakmış. SuperOnline bırak kırsal kesimi daha Türkiye'nin merkez yerlerini kaplayamadı. Ama kesinlikle suç SOL'de değil hatta ben SOL'ün arkasındayım. Telekom izin vermiyor yayılmasına. Şimdi yeni yeni özgür kaldı SuperOnline. Adı değişti yeni tarifeler , güzel fiyatlar açıklandı. Belediyelerle anlaşmalar yapmaya başladı. Bkz : İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmirNet adı altında bir proje ile tüm İzmir'i kaplayacaklar 1-2 sene içerisinde ve hatta şuan çalışmalar devam ediyor burda. Biz de ise bırakın bütçe ayırmayı yukardaki arkadaşların dediği gibi tam tersine zam ve kısıtlama geliyor. 2011 yılında yeni tarifelerde dedik heralde güzel bi indirim yaparlar. Bir baktık yeni tarifeler açıklandı yine zam yine zam...

Umarım yakın zamanda UyduNet , MetroNet , SuperOnline TTNet'i avcunun içine alır...
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1ses1 7 yıl
Devlet yatırım yapsın negüzel. Bizimkilerde eldekini satsın, tekel olsun milletin anasını ağlatsın. Telekom un alt yapısnı diğer özel şirketlerle paylaşsa adil olarak fiyat politikalarıyla milletin cebine daha az girseler iyi olmazmıydı.
Bir milletin gelişmiş olması iletişimin ucuz olması demek. İletişim ne kadar pahalıysa okadar geri kalmıştır. Afrikada Ganada internet cafede 10 dolar karşılığı 1 saat internet kullanıyorsunuz. Düşünün şimdi Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki farkımızı. Görünüşte gelişmiş bir ülke izlenimizdeyiz ama iletişimde pahalı ülkelerden biriyiz.
Bana gelsin biri desin telekomdan çok memnunum müşteri hizmetleri süper. Verdiğim para helal olsun. ANLINDAN öpücem.
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selahattın ısık 7 yıl
Siz istediğiniz kadar konuşun siyasetçi istemediği sürece her şey keyfe bırakılır..Kimse yapmak ve yaptırmak için zorlanmaz..Bizde belli başlı bölgelere ve milletvekilinin siyasetçinin oturduğu siteye genişbant internet veriliyor mu? Bittti..Boş ver Ahmet Mehmet i..
Ülkemizin durumunu çok güzel açıklayan bir söz aklıma geldide ceza almama rekoru kırmam lazım...

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Naneli Larry 7 yıl
Üff bütçeye bak :)
Ayrıca ingiltere çok geç bile kaldı bu yatırımda.
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umutarslan.com 7 yıl
sayısal lotoyu tutturiyim izmite komple fiber çeken bir firma kurabilirim :D gerçekten çok karlı iş birde fileserve gibi bir firmada iş yapar. aylık 24 lira veriyom üyelik için böyle binlerce insan var. Gelecek data'da
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