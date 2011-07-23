İngiliz hükümeti hızlı genişbant internete bütçe ayırma kararı aldı

İlk yıllarında kilobyte şeklinde ifade edilen küçük hızlarla başlayan internet erişimi, kullanımın aşırı artması nedeniyle artık gigabyte sınırını geçmiş durumda.





Yüksek hızlı genişbant hizmeti sunmak sağlam yatırımlar gerektirdiğinden büyük bir semayeye sahip şirketlerin veya devletlerin altından kalkabileceği bir konu haline geldi. Google ABD'de 1Gb hızında internet sunmak için ciddi yatırımlar yapmıştı. Pilot bölgelerde devam eden genişbant internet hizmeti için bir devlet daha bütçe desteği sunacak.

Vatandaşlarına daha hızlı genişbant internet sunmak isteyen İngiliz hükümeti bütçeden pay ayırma kararı aldı.





Telegraph gazetesinin haberine göre İngiliz hükümeti şehirlerde yüksek hızlı internetin gelişmesine yardımcı olmak için bütçeden 530 milyon sterlinlik bir fon ayırdı.





Planlama işi Kültür, Medya ve Spor Departmanı tarafından üstlenilmiş. Departman hükümet önceliklerini ön planda tutarak bir genişbant hizmetinin geliştirilmesi master raporu hazırlayacak.





Genişbant internetin desteklenmesi fikri 2010 yılında hazırlanan 5 yıllık kalkınma planının bir sonucu. Proje ile nüfusun üçte ikisinin genişbant internete kavuşması sağlanacak. Ancak öncelik kırsal kesimlere fiber optik merkezlerin kurulması. 2015 yılına kadar Avrupa’nın en iyi internet hizmeti İngiltere’de olacak.





Projenin ne kadar bir hız sunacağı belli değil. Ancak 24 Mbps rakamı telaffuz ediliyor. Kırsal kesimlerde ise en az 2Mbps hız olması planlanıyor.





Projede özel hizmet sağlayıcılar da teşvik edilecek. İngiltere’de hali hazırda Virgin Media şirketi Londra’nın bir bölümünde 1Gb hızında internet hizmeti denemelerine devam ediyor.