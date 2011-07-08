İngiltere’de kanunsuz film indirme oranı %30 arttı

Telif hakları ve korsanla mücadele konusunda ülkeler yoğun mücadele verse de illegal içerik indirme probleminin bir türlü önüne geçilemiyor. İngiltere’de yayınlanan bir rapor azalmaktan ziyade giderek artan bir illegal indirme eğiliminin olduğunu gözler önüne seriyor.





İngiliz TV kanalı BBC’nin, Envisional internet danışmanlık şirketinin araştırmasına dayanarak verdiği haberinde yasal olmayan film indirme oranının son beş yılda %30 artış gösterdiği belirtiliyor.





Geçen yıl İngiltere’de box-office listelerinin ilk beş filminin 1.4 milyon kez illegal olarak indirildiği saptanmış. Bu sayı sinema sektörüne 170 milyon pound zarar olarak geri dönmüş. Aynı dönemde TV dizilerinin illegal indirilmesi de artış göstermiş. 2006’da 1 milyon olan sayı 2010 yılında 1.2 milyona yükselmiş. Oyun ve yazılımların kanunsuz indirilme oranı da bununla aynı.





Rapora göre bu artışın iki büyük sebebi bulunuyor. Birincisi geçmiş yıllara oranla çok hızlanan internet hizmetleri. Büyük dosyalar artık çok hızlı indirilip yüklenebiliyor. Buna bir de mantar gibi türeyen sayısız dosya paylaşım sitesi eklenince “herşey indirilebilir” mantığında yetişen kültürlerin önüne geçmek mümkün olmuyor.





İkinci sebep ise gösterim tarihleri. Amerikan filmlerinin ve dizilerinin popülaritesi yükseldikçe insanlar kendi ülkelerine gelmeden önce yapımları izleme hırsına kapılıyor. Dünyada ülkeler arasında yapımların gösterime girme tarihleri farklı olduğu için insanlar kanunsuz indirme yolunu tercih etmeye başlıyor.





Raporda illegal indirmelerin önünü kısmen de olsa kesmek adına popüler yapımların global olarak aynı zamanda gösterime girmesinin teşvik edilmesi gerektiği belirtiliyor.





Son dönemlerde LimeWire gibi paylaşım sitelerine vurulan darbelerle korsa içerik paylaşımı %15 oranlarında azalmıştı. Fransa’nın başını çektiği bir grup ülke korsan içerik indiren kullanıcıların internetini iptal etme gibi pek çok yaptırımı uygulamaya çalışıyor. Korsan indirme sayılarının düştüğü ülkelerde ise yasal müzik ve film satışlarında patlama yaşanıyor.