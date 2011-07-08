Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere’de kanunsuz film indirme oranı %30 arttı

7 yıl
2,9b
1
12
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Telif hakları ve korsanla mücadele konusunda ülkeler yoğun mücadele verse de illegal içerik indirme probleminin bir türlü önüne geçilemiyor. İngiltere’de yayınlanan bir rapor azalmaktan ziyade giderek artan bir illegal indirme eğiliminin olduğunu gözler önüne seriyor.

İngiliz TV kanalı BBC’nin, Envisional internet danışmanlık şirketinin araştırmasına dayanarak verdiği haberinde yasal olmayan film indirme oranının son beş yılda %30 artış gösterdiği belirtiliyor.

Geçen yıl İngiltere’de box-office listelerinin ilk beş filminin 1.4 milyon kez illegal olarak indirildiği saptanmış. Bu sayı sinema sektörüne 170 milyon pound zarar olarak geri dönmüş. Aynı dönemde TV dizilerinin illegal indirilmesi de artış göstermiş. 2006’da 1 milyon olan sayı 2010 yılında 1.2 milyona yükselmiş. Oyun ve yazılımların kanunsuz indirilme oranı da bununla aynı.

Rapora göre bu artışın iki büyük sebebi bulunuyor. Birincisi geçmiş yıllara oranla çok hızlanan internet hizmetleri. Büyük dosyalar artık çok hızlı indirilip yüklenebiliyor. Buna bir de mantar gibi türeyen sayısız dosya paylaşım sitesi eklenince “herşey indirilebilir” mantığında yetişen kültürlerin önüne geçmek mümkün olmuyor.

İkinci sebep ise gösterim tarihleri. Amerikan filmlerinin ve dizilerinin popülaritesi yükseldikçe insanlar kendi ülkelerine gelmeden önce yapımları izleme hırsına kapılıyor. Dünyada ülkeler arasında yapımların gösterime girme tarihleri farklı olduğu için insanlar kanunsuz indirme yolunu tercih etmeye başlıyor.

Raporda illegal indirmelerin önünü kısmen de olsa kesmek adına popüler yapımların global olarak aynı zamanda gösterime girmesinin teşvik edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Son dönemlerde LimeWire gibi paylaşım sitelerine vurulan darbelerle korsa içerik paylaşımı %15 oranlarında azalmıştı. Fransa’nın başını çektiği bir grup ülke korsan içerik indiren kullanıcıların internetini iptal etme gibi pek çok yaptırımı uygulamaya çalışıyor. Korsan indirme sayılarının düştüğü ülkelerde ise yasal müzik ve film satışlarında patlama yaşanıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rainbow6 7 yıl
Nasil artmis %30 hic anlamis degilim fileserve hotfile falan gibi yerlerde dosya falan kalmadi hepsini silmisler ... tabi burada adamlarin irdelemedigi bi durum var ekonomik durumlar ekonomik kriz issizlik bu insanlarida etkilemekte artik artik avrupada eskisi gibi para ve is yok baksaniza kankileri yunanistani bile destekleyemiyolar adamlar nerdeyse bizden yardim isteyecekler ...ee nasilmis birazda onlar anlasin oturduklari yerden bizleri elestirip duruyolardi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 7 yıl
ben haftada 2, 3 flim indiriyorum bluray zevkinede doyum olmuyor :D internetin parasını bedavaya geliyor geçen ay 140 gb kullandım interneti sinemaya gitmektense evde ful hd çözürnükte izlemek daha mantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 7 yıl
bizden geçmiştir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agonim1453 7 yıl
ColDasHeLL
banane kardeşim bu ülkede sinamaya 10 tl vericegime 1 üyelik alırım download sitesinden 20 tl verrir 150 film indiririm 5+1 imde kendi evimde kendi istedgm ortamda 150 tane izlerm insanların içinde okadar ses koku pisligin içinde film izlemektense.. isteyen bu yoruma katılır istemeyen katılmaz BU B-Ö-Y-L-E!

Yahu zaten sinemada da film izlenmiyor adam perdeye bir yansıtıyor en arkada olsan bile pixelleri görebiliyorsun...
En iyisi evde indir 720p lik videoyu izle vaktin varsa 1080 lik indir dimi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
banane kardeşim bu ülkede sinamaya 10 tl vericegime 1 üyelik alırım download sitesinden 20 tl verrir 150 film indiririm 5+1 imde kendi evimde kendi istedgm ortamda 150 tane izlerm insanların içinde okadar ses koku pisligin içinde film izlemektense.. isteyen bu yoruma katılır istemeyen katılmaz BU B-Ö-Y-L-E!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 7 yıl
geç uyanmışlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckopatx 7 yıl
bize özendiler galiba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yapuxna 7 yıl
ağustosda yasak gelicek derseniz tabi artar millet depolamaya başladı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
worldwidewild 7 yıl
aynen el altından cd satışı yeniden patlayacak eskisi oldugu gibi 1 dvd 10-15 tl e satılcak
dvd ci kazanck biz batcaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 7 yıl
korsan devam edecek bu önlenirse yerini dolduracak birşeyi insanlar gene korsanca yapacaklar çünkü aç gözlü para hırsı asla bitmeyecek gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
küreselleşmenin önündeki en büyük engel korsan ticarettir ama aslında ironik bir sekilde zaten küreselleşme korsanizm'i yaratmıştır. bu durum dijital medya sektöründen tutunda giyecek sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet yürütüyor.
nedeni gayet açık, yoksulluk... bence korsan ticaret dünya'da tehlikeli isyanların çıkmamasında büyük bir rol üstleniyor ve dünyayı yöneten abd gibi güçlü ülkeler üstü kapalı bir şekilde korsana destek veriyorlar/vermek zorunda kalıyorlar.
biz istesekte istemesekte korsan varılığını sürdürecek çünkü bunu yapmak zorunda bırakılıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2881 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1 Haber: "3. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Yeni Bölüm! 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -11- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim