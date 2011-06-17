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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Inno3D, iChill serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanıdığımız donanım üreticisi Inno3D, işlemci soğutucusu pazarına girdi. Firma yaptığı açıklamayla iChill serisi altında hazırladığı üç yeni soğutucu modelini tüketicilerin beğenisine sundu. iChill X5, iChill XXX ve iChill Storm olarak isimlendirilen yeni soğutucuların tamamı, Intel'in LGA775, LGA1155 ve LGA1156 ile AMD'nin Soket AM2 ve Soket AM3 formundaki işlemcilerinin tamamına destek sunuyorlar.
Inno3D, iChill serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu
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Sırayla gitmek gerekirse, Inno3D'nin iChill X5 modeli 200 Watt'a kadar olan işlemcilerle sorunsuzca kullanılabiliyor ki günümüzün en güçlü işlemcilerinde bile standart değer 130 Watt'ı geçmiyor.  158 x 124 x 82mm boyutlarında olan ve üzerinde beş adet Bakır ısı borusu bulunan soğutucu, 57 adet Alüminyum yaprak ve 800-1500 devir/dakika hızlarında çalışan, çalışma hızına görede 15-29 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanla geliyor.
Inno3D, iChill serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu
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Inno3D'nin ikinci soğutucu modeli iChill XXX ise ısıl tasarım gücü 120 Watt'a kadar olan işlemcilerle kullanılabiliyor yani bu soğutucu en azından üretici tavsiyesi olarak Core i7-990X veya üst seviye bazı AMD işlemcilerin kullanımına pek uygun değil gibi görünüyor. Üzerinde beş adet ısı borusu bulunan soğutucu,  53 adet yaprak ve 900-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 15-29 dbA gürültü yaratan 90mm çapında fanla geliyor.
Inno3D, iChill serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu
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Inno3D'nin üçüncü ve en azından ilk etaptaki son modeli olan iChill Storm ise düşük profilli tasarımı ile daha çok medya bilgisayarlarını hedef alan bir profil çiziyor.Dört yollu Alüminyum ısı dağıtıcısıyla donatılan soğutucu, 2500 devir/dakika hızında çalışan ve 19 dbA gürültü yaratan 90mm çapında fan ile geliyor. Inno3D'nin hepsi 6 yıllık garanti ile sunulacak olan yeni soğutucularının yakında pazara sunulması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı. 

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knnkpln 8 yıl en beğenilen
Hep aynı tip,hep aynı teknoloji.Eskiden yeni soğutucu çıkınca heyecanlanırdık.
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alpa07 8 yıl
fiyatları iyi olursa alınabılır soğutucu
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giray94 8 yıl
tek başına rpm pek bişey ifade etmiyor kac cfm onu yazsanız iyi olurdu
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DarkAngelll 8 yıl
Evet haberde bir karışıklık dikkat cekiyor !
Ve güzel bir haber 200Watt a kadar dayana biliyor olması yeni İ7 2600k 6,40ghz kadar cıkartması lazım aşağı yukarı
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knnkpln 8 yıl en beğenilen
Hep aynı tip,hep aynı teknoloji.Eskiden yeni soğutucu çıkınca heyecanlanırdık.
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MÜŞAVİR 8 yıl
Resimlerin sırası karışmış sanırım. İlk resim son paragrafa ait olmalı.
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