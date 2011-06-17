Inno3D, iChill serisi yeni işlemci soğutucularını duyurdu

Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanıdığımız donanım üreticisi Inno3D, işlemci soğutucusu pazarına girdi. Firma yaptığı açıklamayla iChill serisi altında hazırladığı üç yeni soğutucu modelini tüketicilerin beğenisine sundu. iChill X5, iChill XXX ve iChill Storm olarak isimlendirilen yeni soğutucuların tamamı, Intel'in LGA775, LGA1155 ve LGA1156 ile AMD'nin Soket AM2 ve Soket AM3 formundaki işlemcilerinin tamamına destek sunuyorlar.

Sırayla gitmek gerekirse, Inno3D'nin iChill X5 modeli 200 Watt'a kadar olan işlemcilerle sorunsuzca kullanılabiliyor ki günümüzün en güçlü işlemcilerinde bile standart değer 130 Watt'ı geçmiyor. 158 x 124 x 82mm boyutlarında olan ve üzerinde beş adet Bakır ısı borusu bulunan soğutucu, 57 adet Alüminyum yaprak ve 800-1500 devir/dakika hızlarında çalışan, çalışma hızına görede 15-29 dbA gürültü yaratan 120mm çapında fanla geliyor.

Inno3D'nin ikinci soğutucu modeli iChill XXX ise ısıl tasarım gücü 120 Watt'a kadar olan işlemcilerle kullanılabiliyor yani bu soğutucu en azından üretici tavsiyesi olarak Core i7-990X veya üst seviye bazı AMD işlemcilerin kullanımına pek uygun değil gibi görünüyor. Üzerinde beş adet ısı borusu bulunan soğutucu, 53 adet yaprak ve 900-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 15-29 dbA gürültü yaratan 90mm çapında fanla geliyor.

Inno3D'nin üçüncü ve en azından ilk etaptaki son modeli olan iChill Storm ise düşük profilli tasarımı ile daha çok medya bilgisayarlarını hedef alan bir profil çiziyor.Dört yollu Alüminyum ısı dağıtıcısıyla donatılan soğutucu, 2500 devir/dakika hızında çalışan ve 19 dbA gürültü yaratan 90mm çapında fan ile geliyor. Inno3D'nin hepsi 6 yıllık garanti ile sunulacak olan yeni soğutucularının yakında pazara sunulması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.