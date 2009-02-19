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Inno3D limitli sayıda hazırladığı iChill GTX 260 modelini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,3b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D limitli sayıda hazırladığı iChill GTX 260 modelini satışa sunuyor
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3d, iChill serisi GeForce GTX 260 modelini satışa sunuyor. Arctic Cooling'in Radeon HD 4870 X2 desteği ile güncellediği Accelero Xtreme soğutucusunun kullanıldığı ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanıyor. Limitli sayıda hazırlandığı bildirilen kart, özel soğutucusunun da katkısıyla fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

Inno3D'nin iChill GeForce GTX 260 modeli, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 620MHz'de, bellekleri ise 2100MHz'de görev yapan kart CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veriyor. 92mm'lik üç fanla donatılan özel soğutucuyla kartın referans tasarıma göre çok daha serin çalıştığı gürültü seviyesinin ise 30dbA altında olduğu bildiriliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.


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maviay1980 10 yıl
Bu kartta kullanılan tasarım referans kartlardan oldukça ileri seviyede.Anlamıyanlar var galiba aramızda...
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Dreamscape 10 yıl
Kart güzel olmasına güzelde daha HIS 4870i getiremiyoruz limitli üretilen bu kartımı getirticez...
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
Orjinalden alıntı: maviay1980

Bu kartta kullanılan tasarım referans kartlardan oldukça ileri seviyede.Anlamıyanlar var galiba aramızda...

kapak



hemde gazoz kapağı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





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maviay1980 10 yıl
Soğutma performansı güzel daha ne olsun.Kart ısınmadığından fanlarda düşük hızda döneceğinden ses konusunda başarılıdır.Zaten 30db altında ses çıkıyormuş param olsa alırım.
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Source 10 yıl
maşallah bu kart bu kanatlarla uçar gider
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gordon01 10 yıl
55nm GTX260'lar 216 paralel işlem sahip
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SpeedTwelve 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
Inno3D'nin iChill GeForce GTX 260 modeli, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

paralel işlem birimi sayısı 240 değil de 216 olacaktı sanki?
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İntel35 10 yıl
o ne öyle radyotör gibi
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bu karta bu soğutucu peh!! ınno3D gene yaptın yapacağını bi kazık fiyatta çeker şimdi 2 fan koydu diye
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Confusion 10 yıl
daha az ısınan ve çektiği enerjiyi ısıya değilde işleme döndüren modeller üzerine yoğunlaşmak yerine: sobaları kıskandıracak derecede ısınan soğutma için metal çöplüğüne dönen modeller hazırlıyorlar!!!!


bir de bunu sınırlı sayı diye özel üretim grubuna sokup tüketicinin gözünü boyamaya çalışıyorlar::::::::::::::: hll olsun
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petsiyehable 10 yıl
limitliyse türkiyede olmaz zaten
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max975 10 yıl
biraz acele etmesi gerek
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