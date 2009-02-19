Inno3D limitli sayıda hazırladığı iChill GTX 260 modelini satışa sunuyor

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3d, iChill serisi GeForce GTX 260 modelini satışa sunuyor. Arctic Cooling'in Radeon HD 4870 X2 desteği ile güncellediği Accelero Xtreme soğutucusunun kullanıldığı ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanıyor. Limitli sayıda hazırlandığı bildirilen kart, özel soğutucusunun da katkısıyla fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

Inno3D'nin iChill GeForce GTX 260 modeli, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 620MHz'de, bellekleri ise 2100MHz'de görev yapan kart CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veriyor. 92mm'lik üç fanla donatılan özel soğutucuyla kartın referans tasarıma göre çok daha serin çalıştığı gürültü seviyesinin ise 30dbA altında olduğu bildiriliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.