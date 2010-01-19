Inno3D pasif soğutmalı GeForce GT240 Silent Edition modelini gösterdi

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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve GDDR5 bellek teknolojisiyle donatılan DirectX 10.1 destekli GeForce GT240, Nvidia tarafından ilk defa geçtiğimiz Ekim ayında pazara sunulmuştu. Santa Clara merkezli firmanın, GeForce GT240 için herhangi bir tasarım sınırlamasına gitmemesi sayesinde üreticiler detaylarıyla farklılıklaşan GeForce GT240 tabanl özel ekran kartları hazırlayabiliyorlar.

Sadece Nvidia tabanlıekran kartları hazırlayan Inno3D, pasif soğutmalı GeForce GT240 Silen Edition modelini tanıttı. GT215 GPU'sunun güç verdiği, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip. P672 kodlu referans baskılı devre tasarımını baz alan kartı, dört adet U tipi Bakır ısı borusu, Bakır tabanlı yüzey ve 50 adet Alüminyum yaprakla donatılan özel bir soğutucuya sahip.

Kullanılan soğutucu itibariyle hem serin hem de sessiz çalışma vaadinden bulunan ekran kartının öncelikli hedefi medya bilgisayarları olacak gibi görünüyor. Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 3400MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunduğu gibi, PureVideo HD teknolojisiyle donanımsal video hızlandırma yeteneğine de sahip.

Inno3D'nin önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı GeForce GT240 Silent Edition isimli yeni modeli için şu an herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

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