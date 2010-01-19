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Inno3D pasif soğutmalı GeForce GT240 Silent Edition modelini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,9b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D pasif soğutmalı GeForce GT240 Silent Edition modelini gösterdi
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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve GDDR5 bellek teknolojisiyle donatılan DirectX 10.1 destekli GeForce GT240, Nvidia tarafından ilk defa geçtiğimiz Ekim ayında pazara sunulmuştu. Santa Clara merkezli firmanın, GeForce GT240 için herhangi bir tasarım sınırlamasına gitmemesi sayesinde üreticiler detaylarıyla farklılıklaşan GeForce GT240 tabanl özel ekran kartları hazırlayabiliyorlar.

Sadece Nvidia tabanlıekran kartları hazırlayan Inno3D, pasif soğutmalı GeForce GT240 Silen Edition modelini tanıttı. GT215 GPU'sunun güç verdiği, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip. P672 kodlu referans baskılı devre tasarımını baz alan kartı, dört adet U tipi Bakır ısı borusu, Bakır tabanlı yüzey ve 50 adet Alüminyum yaprakla donatılan özel bir soğutucuya sahip.

Kullanılan soğutucu itibariyle hem serin hem de sessiz çalışma vaadinden bulunan ekran kartının öncelikli hedefi medya bilgisayarları olacak gibi görünüyor. Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 3400MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunduğu gibi, PureVideo HD teknolojisiyle donanımsal video hızlandırma yeteneğine de sahip.

Inno3D'nin önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı GeForce GT240 Silent Edition isimli yeni modeli için şu an herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

Inno3D pasif soğutmalı GeForce GT240 Silent Edition modelini gösterdi
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Inno3D pasif soğutmalı GeForce GT240 Silent Edition modelini gösterdi
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empire_loups 9 yıl
yan tarafa genişleteceklerine arka tarafa uzatıp daha da karizmatik yapabilirlerdi. Hem dar olan kasalarda sıkıntı çıkmaz. Benim kasa çok dar da :))
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SupermanPrime 9 yıl
Elements5 fantazi yapıyolardı herhalde :D
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Elements5 9 yıl
kartı nasılbi mıncıklamışlarsa heryeri parmak izi :D
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CoreXXX 9 yıl
halâ gt240 çıkarıyor firmalar ya.kim napsın bu kartı eski teknolojili. ati neredeyse 6000 serisi çıkaracak.
şu anda bakın ati tarafında yeni 4000 serisi duyuran firma varmı
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talh4wk 9 yıl
pasifte bazı aktiflerden iyi :D
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N-0NE 9 yıl
GT 240 9600 serisine denk bi kart.Daha bugün review'ine baktım ve üstün geldiği hiç bi oyun dahi yok.
Üstelik 1 gb ddr5 modelinin incelemesini okudum bugün...
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MÜŞAVİR 9 yıl

N-0NE

GT 240 9600 serisine denk bi kart.Daha bugün review'ine baktım ve üstün geldiği hiç bi oyun dahi yok.

Üstelik 1 gb ddr5 modelinin incelemesini okudum bugün...


Hocam AMP modeli GDDR5 belelkli olanı default 9800GT ile aynı performansı veriyor. Forumda yaptığım değerlendirmeyi takip ettiyseniz görmüş olmanız lazım. Buradan hareketle düz modellerin 9800GTden biraz az, 9600GT den biraz fazla performans vermesini beklemek hata olmaz.
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Mertcan. 9 yıl
Bigteacher isimli üye GT240 gerçekte 8800GT'ye denk mi diye sormuş da , 8800GT'den daha iyi olduğunu biliyorum ama hangisine denk tam bilemiyorum , 9600 veya 9800GT gibi kartlara denk olabilir belki.
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MÜŞAVİR 9 yıl

Mertcan.

Bigteacher isimli üye GT240 gerçekte 8800GT'ye denk mi diye sormuş da , 8800GT'den daha iyi olduğunu biliyorum ama hangisine denk tam bilemiyorum , 9600 veya 9800GT gibi kartlara denk olabilir belki.


8800gt zaten 9600GT den iyi bir kart. Bu kartta 9600GT den biraz üstün. 9600GT - 9800GT arası performansı var. Dolayısıyla 8800GTden de kötü. Zaten 8800GT=9800GT
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1mpossible 9 yıl
işte nvida nın 5870 e rakip kartı yok ya tam hızaşırtmacılar için bi kart hemn alıp kullanıcam XD
Sacmalık 46xx serisinden daha az performan vermesine ragmen fiyat farkına bak ya 40 ytl gibi bi fark
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fahdlan 9 yıl
iş görmezzzz bu kart...
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Ezio Auditoré 9 yıl
görüntü çıkışları altın kaplama mı :D
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Elektroterm 9 yıl
Sarı (pirinç) kaplamadır. Üzgünüm...
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yenerbalcı 9 yıl

DigitalFortress

görüntü çıkışları altın kaplama mı :D


Milleti iyi kandırıyorlar altın kaplama diye biyşey yok

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