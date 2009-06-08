Inno3D'nin GeForce GTX 295 Platinum modeli fabrika çıkışı hız aşırtmalı geliyor

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Geçtiğimiz Ocak ayında dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tek bir PCB kullanan daha düşük maliyetli yeni bir versiyonunun hazırlandığından daha önce bahsetmiş ve Inno3D ile MSI gibi firmaların ilk modellerine ait detaylı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Inno3D'nin tek bir baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce GTX 295 Platinum modeli fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 1792B GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimlerine ek olarak üzerine iki adet NVIO çipi ve GPU'lar arası haberleşmeden sorumlu NF200 köprüsünün bulunduğu DirectX 10, CUDA ve PhysX destekli ekran kartının grafik işlem birimleri 600MHz'de (standart 575MHz), bellekleri ise 2160MHz'de (1998MHz) çalışıyor.

Quad SLI desteği de sunan kart üzerinde her GPU için bir ısı emici içeren, ortaya onumlu tek fana sahip özel bir soğutucu kullanılıyor. Çift PCB'li modelden farklı olarak HDMI konnektörü bulunmayan kartın fiyatı ise henüz bilinmiyor.