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Inno3D'nin GeForce GTX 295 Platinum modeli fabrika çıkışı hız aşırtmalı geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D'nin GeForce GTX 295 Platinum modeli fabrika çıkışı hız aşırtmalı geliyor
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Geçtiğimiz Ocak ayında dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tek bir PCB kullanan daha düşük maliyetli yeni bir versiyonunun hazırlandığından daha önce bahsetmiş ve Inno3D ile MSI gibi firmaların ilk modellerine ait detaylı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Inno3D'nin tek bir baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce GTX 295 Platinum modeli fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 1792B GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimlerine ek olarak üzerine iki adet NVIO çipi ve GPU'lar arası haberleşmeden sorumlu NF200 köprüsünün bulunduğu DirectX 10, CUDA ve PhysX destekli ekran kartının grafik işlem birimleri 600MHz'de (standart 575MHz), bellekleri ise 2160MHz'de (1998MHz) çalışıyor.

Quad SLI desteği de sunan kart üzerinde her GPU için bir ısı emici içeren, ortaya onumlu tek fana sahip özel bir soğutucu kullanılıyor. Çift PCB'li modelden farklı olarak HDMI konnektörü bulunmayan kartın fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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ebehram 10 yıl
Hdmi cıkısın spesifikasyonlarını karsılamısı icin bu baglantı uzerinden seside aktarması gerekir.Bunun cozumu ya Ati de oldugu gibi pcb nin ustune dahili bir ses yongası koyması gerekir.Yada anakarttaki ses yongasından veya ses kartından sesin ekran kartına aktarlıp hdmi cıkısını beslemesi gerekir.
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IeVeN 10 yıl
kartın fiziksel görünüşü oldukça iyi.yalnız hdmi çıkışı olmaması kötü zira bu kartı alan kişi ya yüksek çözünürlüklü bir monitörde hdmi ile yada lcd hdtv de hsmi ile kullanmak isteyecektir. Kartın 448bit oluşu ve 1792 mb ddr3 bellek kullanılması nvida ya ait bir standarttır.
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yonex78 10 yıl
dünyanın en hızlı kartı ama kırpılmış 448 bit veriyolu 1792 mb DDR 3 ARTI HDMI YOK SORARIM NE İŞE YARAR ?????
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ilgezer 10 yıl

Orjinalden alıntı: yonex78

dünyanın en hızlı kartı ama kırpılmış 448 bit veriyolu 1792 mb DDR 3 ARTI HDMI YOK SORARIM NE İŞE YARAR ?????


hayır kırpılmamış
GTX295'in karakteristik özelliğidir bu
iki tane gtx 275'in biraraya gelmesinden oluşan bir kart...
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Tolgá 10 yıl
güzel kart performansı nasıl olcak acaba ilk gtx295e göre..birde HDMO ne???HDMI olmasın o :D
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