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    Instagram reels videosu indirmenin 4 yolu

    Instagram reels indirme rehberi ile fotoğraf uygulamasında beğendiğiniz reels videoları telefonunuza ve bilgisayarınıza nasıl indireceğinizi, kaydedeceğinizi gösteriyoruz.
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    instagram reels video indir

    Reels, Instagram’ın en popüler özelliklerinden biri olabilir. Ne yazık ki uygulama, bu videoları dilediğiniz şekilde kolayca indirmenize, kaydetmenize izin vermiyor. Kendi hesabınızda yayınladığınız Instagram reels videosunu indirmek istiyorsanız, yapmanız gereken çok basit. Ancak başka birinin hesabında bulduğunuz Instagram reels’ı indirmek istiyorsanız, bunu yapmanın Instagram üzerinde bir yolu yok. Ancak reels videoları indirmek için yapabileceğiniz birkaç basit şey var.

    Instagram reels videoları nasıl indirilir?

    • Instagram reels indirme uygulaması kullanarak
    • Instagram reels indirici sitesi üzerinden
    • Instagram’ı kullanarak reels videoları kaydetme
    • Ekran kaydı aracını kullanarak

    1. Üçüncü parti uygulamalarla Instagram reels video indirme

    Hem Android Google Play’de hem de iOS App Store’da Instagram reels videoları telefona indirmenize yardımcı olan birçok uygulama mevcut. Bu uygulamalardan birini yükleyerek dilediğiniz reels videosunu doğrudan telefonunuza indirebilir ve kaydedebilirsiniz.

    Instagram video indirici (Instagram video downloader) vb. isimle geçen bu uygulamalar, ücretsiz ancak reklam destekli. İçlerinden güvenilir, ücretsiz çalışan, reklamsıza yakın kullanım sunanı seçmeye çalıştık. Adım adım Instagram reels videosu telefona kaydetme nasıl oluyor? görelim.

    Instagram reels video indirme (iPhone)

    1. App Store’da “Repost: For Instagram” uygulamasını yükleyin.
    2. Instagram’ı açın ve indirmek istediğiniz reels videosuna dokunun.
    3. Üç noktaya ardından "Bağlantı"ya dokunun.
    4. Repost uygulamasını açın.
    5. Share butonuna dokunarak telefonunuza kaydedin.

    App Store'da birçok Instagram reels, hikaye indirme, repost uygulaması mevcut. Ancak en popülerleri Instagram hesabına girişi zorunlu kılıyor. Repost: For Instagram, giriş uyarısı çıkarmadan reels videolarını doğrudan iPhone'unuza indirmenize izin veriyor.

    instagram reels indir iphone
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    Instagram reels video indirme (Android)

    1. Google Play’den “Instagram için video indirme” uygulamasını indirin.
    2. Instagram’da indirmek istediğiniz reels videosunun linkini kopyalayın.
    3. Uygulamaya dönün ve paste link’e basın.
    4. Download’a bastığınızda reels videosu telefona inmeye başlayacaktır.

    Video downloader for Instagram uygulamasının güzel yanı; çoklu indirmeyi desteklemesi. Aynı anda birden fazla reels videosunu telefonunuza indirebiliyorsunuz.

    2. Instagram reels indirme sitesi üzerinden reels videoları indirme

    Instagram reels videoları indirmek için uygulama yüklemeniz şart değil. Online Instagram video indirme araçlarından biriyle (IG Downloader, iGram, Instagram Reels Downloader...) seçtiğiniz reels videosunu ister akıllı telefonunuza, isterseniz de bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. IG Downloader’ı tercih etmemizin sebebi; sorunsuz çalışması ve Insta reels videoları, hikayeleri, fotoğrafları ve daha fazlasını indirmeye izin vermesi. Instagram reels indiricinin kullanımı şu şekilde:

    1. Instagram'ı açın, reels videosunun bağlantısını kopyalayın.
    2. IG Downloader’ı açın.
    3. İndirmek istediğiniz reels videosunun linkini yapıştırın.
    4. Download butonuna tıklayın.

    instagram reels indirici
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    3. Instagram’ı kullanarak reels videosunu kaydetme

    Instagram, reels videosunu doğrudan telefonunuza indirmenize izin vermez ancak internetiniz olmadığında görüntüleyebilmenizi için telefona kaydetme seçeneği sunar. Instagram reels videoları çevrimdışı görüntülemek üzere kaydetmek için aşağıdaki adımları takip edin:

    1. Instagram’da beğendiğiniz Reels videosunu açın.
    2. Sağ altta üç yatay noktaya dokunun.
    3. Kaydet’i seçin.
    4. Profilinizi açın ve sağ üstte üç çizgiye dokunun.
    5. Kaydedildi’ye girerek reels videosunu görüntüleyebilirsiniz.

    instagram reels telefona kaydetme
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    4. Ekran kaydı aracıyla reels videosu indirme

    1. iPhone’da Ayarlar - Denetim Merkezi - Kontrolleri Özelleştir’e gidin ve ekran kaydını ekleyin.
    2. Instagram’a girin ve indirmek istediğiniz reels videosunu açın.
    3. Kaydı Başlat’a dokunun ve videoyu Instagram’da oynatmaya başlayın.
    4. Videoyu kaydettikten sonra üstteki kırmızı çubuğa, ardından Durdur’a basarak ekran kaydını kesin.
    5. Reels videosunu Fotoğraflar uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

    instagram reels kaydetme
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    Android telefonda yerleşik ekran kaydediciyi kullanabilir ya da ekran kaydı almaya yarayan üçüncü parti bir uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz. Ekran kaydına hazır olduğunuzda, Instagram’ı açın ve indirmek istediğiniz videoyu oynatın. Video bittiğinde kaydı durdurmak için durdur butonuna dokunun. Reels videosu telefonunuzun galerisine kaydedilecektir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    Profil resmi
    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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