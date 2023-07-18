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    Eski fotoğrafları canlandırma nasıl yapılır? En iyi 5 uygulama & program

    Eski fotoğrafları canlandırma programı arayanlar buraya! İşte şaşırtıcı sonuçlar veren en iyi 5 ücretsiz fotoğraf canlandırma uygulaması:                        
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    Keşke canlı olsaydı dediğiniz eski aile fotoğraflarınız vardır. Daha önce hiç görmediğiniz bir büyüğünüzün fotoğrafına bakıp canlanmasını istediğiniz anlar da olmuştur. Fotoğraf hareketlendirme, eski anıları canlandırmanın harika bir yoludur. Peki, eski fotoğraflar nasıl canlandırılır? Yapay zeka sayesinde eski fotoğrafları canlandırmak inanılmaz derecede kolay hale geldi. Sabit resmi hareketlendirmek isteyenler için en iyi fotoğraf canlandırma programı ve uygulamaları burada.

    Fotoğraf canlandırma nasıl yapılır 🧐

    MyHeritage, en çok kullanılan eski fotoğraf canlandırma programıdır. En yeni derin öğrenme teknolojisini kullanan Deep Nostalgia aracı ile birkaç basit adımda aile fotoğraflarınızı canlandırabilirsiniz. MyHeritage Deep Nostalgia ile fotoğraf canlandırma nasıl yapılır adım adım görelim:

    1. MyHeritage fotoğraf canlandırma sitesine gidin.
    2. Bilgisayardan fotoğrafı yükleyin.
    3. Ücretsiz MyHeritage hesabı açıp giriş yapın.
    4. Bir yüz seçin.
    5. Animasyonlu videonun hazırlanmasını bekleyin.
    6. Download butonuna tıklayarak indirin.
    7. Instagram, TikTok veya başka bir sosyal ağda paylaşın.

    En iyi 5 fotoğraf canlandırma uygulaması 📲

    • MyHeritage Deep Nostalgia
    • Remini
    • HitPaw
    • Cut Out Pro
    • Photoleap

    Kimisi eski aile fotoğraflarını kimisi de sabit fotoğrafları hareketlendirmek istiyor. Bu bağlamda fotoğrafları hareket ettiren uygulama hangisi? çok soruluyor. MyHeritage Deep Nostalgia, yapay zeka destekli fotoğraf animasyon uygulamalarının başında gelse de tek seçenek değil. İşte en iyi ücretsiz 5 fotoğraf canlandırma programı:

    1️⃣ MyHeritage Deep Nostalgia

    MyHeritage Deep Nostalgia fotoğraf canlandırma sitesi Tam Boyutta Gör
    Deep Nostalgia, fotoğrafları canlandırmanın en basit yolu. TikTok, Instagram ve diğer sitelerde fotoğraf canlandırma efekti altında paylaşılan canlandırılmış fotoğraflardan çok daha başarılı sonuçlar elde edebileceğiniz bir program. MyHeritage olarak iOS/Android telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz.

    2️⃣ Remini

    Remini ücretsiz fotoğraf canlandırma programı Tam Boyutta Gör
    Remini, popüler fotoğraf canlandırma uygulamalarının başında geliyor. Remini, fotoğraflarınızı eski ihtişamlarına geri döndürme konusunda uzmanlaşmış, etkili bir fotoğraf iyileştirme aracı. Uygulama, kumlanma ve çizikleri gidererek, ayrıntıları keskinleştirerek ve rengi düzelterek fotoğrafların kalitesini iyileştirmek için gelişmiş AI teknolojisini kullanıyor.
    • 1800’lere kadar uzanan fotoğrafları kurtarabilir ve zarar görmüş fotoğrafları onarabilir.
    • Çekimlerdeki kumlanmayı ve çizikleri kaldırarak daha net, daha detaylı bir görsel oluşturabilir.
    • Eski fotoğrafların rengini geri getirir ve daha canlı görünmelerini sağlar.
    • Ayrıntıları keskinleştirir, dokuyu öne çıkarır, daha gerçekçi görünmesini sağlar.
    • Remini Android ve iOS uygulaması ücretsiz indirilebilir.

    3️⃣ HitPaw

    HitPaw fotoğraf canlandırma online Tam Boyutta Gör
    HitPaw ile sabit fotoğrafları zahmetsizce hareketli ve büyüleyici animasyonlara dönüştürebilirsiniz. HitPaw, fotoğraflarınızı canlandırırken güvenliğinizi korur. Aile fotoğraflarını yepyeni hissettirecek ücretsiz fotoğraf canlandırma uygulaması arayanlara tavsiyemizdir. HitPaw Photo Enhancer, tek tıkla bulanık fotoğrafları netleştirmenize de yardımcı olur.
    • Kullanıcı dostu arayüz ve sürükle-bırak özelliği
    • Geniş filtre seçeneği ve özelleştirilebilir animasyon efektleri
    • GIF, PNG, JPEG ve diğer formatlarda içe-dışa aktarma

    4️⃣ Cut Out Pro

    Fotoğrafları canlandırmak için Remini yerine ne kullanılır? diye soranlara fotoğraf canlandırma sitesi Cut Out Pro, tavsiyemizdir. Cut Out Pro ile hareketsiz fotoğrafları büyüleyici animasyonlara dönüştürebilirsiniz. Portre fotoğraflar, figürler, kara kalem çizimleri, karikatürler ve fazlasını canlandırabilirsiniz. Yapay zeka destekli iyileştirme teknikleri, derin öğrenme ve çoklu yüz ifadesi sürücülerini kullanan Cut Out Pro, öğrenmesi kolay ve foto canlandırma sürecini hızlandıran bir sitedir.

    • Her seviye için kolay gezinme ve kullanım
    • Web tarayıcı üzerinden erişilebilir, indirme gerekmez.
    • Piksel düzeyinde hassasiyetle hassas arka plan kaldırma
    • Büyük resimleri birlikte işleyerek zaman kazandırır.
    • Hızlı ve duyarlı düzenleme ve işleme

    5️⃣ Photoleap

    Photoleap, sıradan fotoğrafları teknoloji sayesinde etkileyici sanat eserlerine dönüştürme yeteneğine sahip bir fotoğraf canlandırma uygulaması. Program, özellikle yüz hatlarını algılama ve iyileştirmede oldukça başarılı. Akıllı telefon kullanıcıları için tasarlanan Photoleap, eski aile fotoğraflarını veya kendi sabit fotoğraflarını hareketlendirmek isteyenlerin kullanabileceği birkaç başarılı uygulamadan biri.

    • Fotoğrafları iyileştirmek için çok çeşitli araçlar sunar.
    • Katmanlar, karıştırma modları, efektler, fırçalar, filtreler, yazı tipleri gibi özelliklerle profesyonel düzenleme
    • Karmaşık masaüstü programlarına ihtiyaç duymadan fotoğrafları düzenleme

    Fotoğraf canlandırma programı ve uygulamaları, atalarımızı ve sevdiklerimizi yeni bir ışık altında yeniden keşfetmemizi, anılara hayat vermemizi ve yeniden canlı bir şekilde var olduklarını hissetmemizi sağladı. Yapay zekadan destek alan fotoğraf canlandırma uygulamaları eski-siyah beyaz bir fotoğrafı hareketlendirmenin, yüz ifadesi katmanın en kolay yolu. Eski fotoğraflarınızı canlandırmanın yolunu arıyorsanız kullanabileceğiniz en iyi uygulama ve siteler burada.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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