WhatsApp çalışmıyor neden? WhatsApp giriş yapamıyorum çözümü

Dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birçok insan için vazgeçilmez bir iletişim aracı. 2 milyardan fazla kullanıcısıya sahip olduğundan WhatsApp bağlantı sorunu yaşamanız çok doğal. WhatsApp çalışmıyor, ne telefondan ne de bilgisayardan (masaüstü uygulamadan) WhatsApp’a girilmiyor ne yapmam lazım diyorsanız, işte WhatsApp’a girmek için yapmanız gerekenler:

WhatsApp’a temel bilgilere erişmesi için gerekli izinleri verdiğinizden emin olun. Örneğin; WhatsApp’ın yanlışlıkla telefon rehberine erişmesine izin vermemeyi seçtiyseniz, WhatsApp kişilerinizi almayabilir. Uygulama izin ayarlarını değiştirmek, Ayarlar’a girip uygulamalar bölümünden WhatsApp’ı bulun ve tüm izinleri açın.

Telefonun depolama alanı dolduğunda WhatsApp içerikleri indirirken sorun yaşayabilir. Deneyeceğiniz ilk şey, depolama alanını temizlemek. WhatsApp’tan gelen ve galerinize de otomatik olarak kaydedilen çift video ve fotoğrafları bulup temizleyerek alan açabilirsiniz. WhatsApp’ı açıp Ayarlar - Saklama Alanı ve Veriler - Saklama Alanı Yönet bölümünden WhatsApp medya dosyalarının ne kadar yer kapladığını görebilir, öğeleri silerek yer açabilirsiniz.

WhatsApp önbelleğinde uygulamanın düzgün çalışmasını engelleyen bozuk veriler olabilir. Bu nedenle önbelleği temizlemeli ve bunun sorununuzu çözüp çözmediğini görmelisiniz. iPhone’da WhatsApp önbelleğini temizlemenin bir yolu yok; uygulamayı kaldırıp App Store’dan yeniden yüklemeniz gerekiyor. Android’de WhatsApp’ı kaldırmadan önbelleği temizleyebilirsiniz. WhatsApp önbellek temizleme için; Ayarlar - Uygulamalar - WhatsApp - Depolama ve Önbellek - Önbelleği temizle yolunu izleyin.

Hem Android telefonlarda hem de iPhone’da uygulamaların otomatik olarak güncellenmesini sağlayan özellik mevcut ancak bazı kullanıcılar, her seni sürüm çıktığında güncellenmesini istemiyor. iOS App Store veya Android Google Play’e girerek, WhatsApp’ın çok eski sürümünün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. WhatsApp nasıl güncellenir derseniz, uygulama mağazasında WhatsApp Messenger ’ı bulun ve “ Güncelle ” butonuna dokunun.

Telefonda bir uygulama çalışmadığında genelde cihazımızda sorun olup olmadığına bakarız ancak belki de sorun WhatsApp’tadır. WhatsApp’ta bazen her mobil uygulama veya çevrimiçi hizmet gibi kesinti oluyor. Sorunun sizde değil de WhatsApp’ta olup olmadığını öğrenmenin kolay bir yolu var: Downdetector . WhatApp çöktü mü yoksa WhatsApp girilmiyor sorununu yalnızca siz mi yaşıyorsunuz bu siteden öğrenebilirsiniz. WhatsApp’ın çalışmamasının nedeni, kendi sunucularından kaynaklı olabilir. WhatsApp Web açılmıyor ise yine sorun WhatsApp'tan kaynaklanıyor olabilir.

WhatsApp çalışmıyor ise, genelde uygulamayı kapatıp yeniden başlatmak sorunu çözüyor. WhatsApp’ı kapattıktan sonra yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın. WhatsApp girilmiyor sorunu devam ediyorsa, uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyerek deneyin. Bu, basitçe kapatmaktan çok daha etkili sıfırlama sağlar. WhatsApp simgesine basılı tutup sil ya da kaldır seçeneğiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonda WhatsApp açılmıyor ise, kablosuz bağlantınızı kontrol edin. Telefonunuzun WiFi bağlantısı düzgün çalışmıyorsa, WhatsApp’a bağlanma ve WhatsApp’ı kullanma konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Telefonun ekranının üst kısmında durum çubuğunda WiFi veya hücresel sinyali gördüğünüzden emin olun. Bazen interneti kapatıp tekrar açmak bağlantı sorununu çözebiliyor. Modeme erişiminiz yoksa, telefonu uçak moduna alıp birkaç dakika bekleyin ve kablosuz bağlantınızı tekrar açın.

WhatsApp uygulamasını düzenli olarak kullanıyorsanız, muhtemelen karşılaşacağınız bir sorun değil. WhatsApp, 120 gün boyunca aktif olmayan hesapları silme hakkına sahip. WhatsApp üzerinden sık sık mesajlaşmıyor olsanız da hesabınızın kapanmaması için belli aralıklarla giriş yapın.

WhatsApp bildirim gelmiyor sorunu çözümü 🤔

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Telefondan WhatsApp’a girebiliyorsunuz ancak bildirimler gelmiyor mu? WhatsApp bildirimler açık ama mesajlar ve bildirimler gelmiyor ise, bu adımları uygulayın:

Arka planda yenilemenin açık olduğundan emin olun. (Android’de Ayarlar - Uygulamalar - WhatsApp - Veri kullanımı) Uygulama tercihlerini sıfırlayın. (Ayarlar - Uygulamalar - Menü simgesi - Uygulama tercihlerini sıfırla) Güç tasarruf modu açıksa kapatın. WhatsApp Web’den çıkış yapın. (WhatsApp - Ayarlar - Bağlı Cihazlar - Çıkış yap) Uyku modunda WiFi bağlantısının açık olduğundan emin olun. Rahatsız etme ayarlarınızı kontrol edin. WiFi bağlantısını kapatıp açın. Telefonunuzu yeniden başlatın. WhatsApp yeni sürüm varsa, güncelleyin.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, WhatsApp, milyarlarca aktif kullanıcısı olan dünyanın en popüler mesajlaşma servisi. Hal böyle olunca WhatsApp açılmıyor durumu ile zaman zaman karşılaşabiliyoruz. WhatsApp neden açılmıyor açıklamasını bekleyene kadar, deneyebileceğiniz hızlı çözümleri sizlerle paylaştık. Telefonda WhatsApp çalışmıyor veya bildirim gelmiyor sorunu ile karşılaştığınızda yapmanız gerekenler bu rehber yazıda.