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    WhatsApp çalışmıyor neden? WhatsApp giriş yapamıyorum çözümü

    WhatsApp çalışmıyor, giriş yapamıyorum ne yapmam lazım? Telefonda WhatsApp açılmıyor ise bu hızlı çözüm yolları deneyin.                                         

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    Dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birçok insan için vazgeçilmez bir iletişim aracı. 2 milyardan fazla kullanıcısıya sahip olduğundan WhatsApp bağlantı sorunu yaşamanız çok doğal. WhatsApp çalışmıyor, ne telefondan ne de bilgisayardan (masaüstü uygulamadan) WhatsApp’a girilmiyor ne yapmam lazım diyorsanız, işte WhatsApp’a girmek için yapmanız gerekenler:

    Yaygın WhatsApp giriş hata mesajları ⚠️

    whatsapp çalışmıyor
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    • Telefonunuzun internet bağlantısını kontrol edin ve tekrar deneyin.
    • WhatsApp başlatılamadı lütfen telefonunuzu yeniden başlatın.
    • Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor.
    • WhatsApp başlatılıyor lütfen biraz bekleyin.
    • WhatsApp bağlanılamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin.

    WhatsApp çalışmıyor ne yapmalıyım ❓

    whatsapp açılmıyor
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    1. WhatsApp, hesabınızı silmiş olabilir.
    2. İnternet bağlantınızı kontrol edin.
    3. WhatsApp’ı yeniden başlatın.
    4. WhatsApp çöktü mü kontrol edin.
    5. Telefonunuzu yeniden başlatın.
    6. WhatsApp’ı güncel tutun.
    7. Önbelleği temizleyin.
    8. Yeterli alan olduğundan emin olun.
    9. İzinleri gözden geçirin.

    1. WhatsApp, hesabınızı silmiş olabilir ❌

    whatsapp hesap silme
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    WhatsApp uygulamasını düzenli olarak kullanıyorsanız, muhtemelen karşılaşacağınız bir sorun değil. WhatsApp, 120 gün boyunca aktif olmayan hesapları silme hakkına sahip. WhatsApp üzerinden sık sık mesajlaşmıyor olsanız da hesabınızın kapanmaması için belli aralıklarla giriş yapın.

    2. İnternet bağlantınızı kontrol edin 💻

    whatsapp girilmiyor
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    Telefonda WhatsApp açılmıyor ise, kablosuz bağlantınızı kontrol edin. Telefonunuzun WiFi bağlantısı düzgün çalışmıyorsa, WhatsApp’a bağlanma ve WhatsApp’ı kullanma konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Telefonun ekranının üst kısmında durum çubuğunda WiFi veya hücresel sinyali gördüğünüzden emin olun. Bazen interneti kapatıp tekrar açmak bağlantı sorununu çözebiliyor. Modeme erişiminiz yoksa, telefonu uçak moduna alıp birkaç dakika bekleyin ve kablosuz bağlantınızı tekrar açın.

    3. WhatsApp’ı yeniden başlatın 👍🏻

    telefonda whatsapp açılmıyor
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    WhatsApp çalışmıyor ise, genelde uygulamayı kapatıp yeniden başlatmak sorunu çözüyor. WhatsApp’ı kapattıktan sonra yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın. WhatsApp girilmiyor sorunu devam ediyorsa, uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyerek deneyin. Bu, basitçe kapatmaktan çok daha etkili sıfırlama sağlar. WhatsApp simgesine basılı tutup sil ya da kaldır seçeneğiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

    4. WhatsApp çöktü mü ❓ kontrol edin 

    whatsapp çöktü mü
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    Telefonda bir uygulama çalışmadığında genelde cihazımızda sorun olup olmadığına bakarız ancak belki de sorun WhatsApp’tadır. WhatsApp’ta bazen her mobil uygulama veya çevrimiçi hizmet gibi kesinti oluyor. Sorunun sizde değil de WhatsApp’ta olup olmadığını öğrenmenin kolay bir yolu var: Downdetector. WhatApp çöktü mü yoksa WhatsApp girilmiyor sorununu yalnızca siz mi yaşıyorsunuz bu siteden öğrenebilirsiniz. WhatsApp’ın çalışmamasının nedeni, kendi sunucularından kaynaklı olabilir. WhatsApp Web açılmıyor ise yine sorun WhatsApp'tan kaynaklanıyor olabilir.

    5. Telefonunuzu yeniden başlatın 📱

    telefon yeniden başlatma
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    İster inanın ister inanmayın, yeniden başlatma, çoğu akıllı telefon sorununu çözüyor. Denemeniz gereken ilk sorun giderme adımlarından biri. Telefonunuzu yeniden başlatın ve WhatsApp’ın çalışıp çalışmadığına bakın.

    6. WhatsApp’ı güncel tutun 🔄

    whatsapp güncelleme
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    Hem Android telefonlarda hem de iPhone’da uygulamaların otomatik olarak güncellenmesini sağlayan özellik mevcut ancak bazı kullanıcılar, her seni sürüm çıktığında güncellenmesini istemiyor. iOS App Store veya Android Google Play’e girerek, WhatsApp’ın çok eski sürümünün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. WhatsApp nasıl güncellenir derseniz, uygulama mağazasında WhatsApp Messenger’ı bulun ve “Güncelle” butonuna dokunun.

    7. Önbelleği temizleyin 📱

    whatsapp önbellek temizleme
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    WhatsApp önbelleğinde uygulamanın düzgün çalışmasını engelleyen bozuk veriler olabilir. Bu nedenle önbelleği temizlemeli ve bunun sorununuzu çözüp çözmediğini görmelisiniz. iPhone’da WhatsApp önbelleğini temizlemenin bir yolu yok; uygulamayı kaldırıp App Store’dan yeniden yüklemeniz gerekiyor. Android’de WhatsApp’ı kaldırmadan önbelleği temizleyebilirsiniz. WhatsApp önbellek temizleme için; Ayarlar - Uygulamalar - WhatsApp - Depolama ve Önbellek - Önbelleği temizle yolunu izleyin.

    8. Yeterli alan olduğundan emin olun 📲

    whatsapp depolama alanı nasıl boşaltılır
    Tam Boyutta Gör

    Telefonun depolama alanı dolduğunda WhatsApp içerikleri indirirken sorun yaşayabilir. Deneyeceğiniz ilk şey, depolama alanını temizlemek. WhatsApp’tan gelen ve galerinize de otomatik olarak kaydedilen çift video ve fotoğrafları bulup temizleyerek alan açabilirsiniz. WhatsApp’ı açıp Ayarlar - Saklama Alanı ve Veriler - Saklama Alanı Yönet bölümünden WhatsApp medya dosyalarının ne kadar yer kapladığını görebilir, öğeleri silerek yer açabilirsiniz.

    9. İzinleri gözden geçirin ✅

    whatsapp izinleri
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    WhatsApp’a temel bilgilere erişmesi için gerekli izinleri verdiğinizden emin olun. Örneğin; WhatsApp’ın yanlışlıkla telefon rehberine erişmesine izin vermemeyi seçtiyseniz, WhatsApp kişilerinizi almayabilir. Uygulama izin ayarlarını değiştirmek, Ayarlar’a girip uygulamalar bölümünden WhatsApp’ı bulun ve tüm izinleri açın.

    WhatsApp bildirim gelmiyor sorunu çözümü 🤔

    whatsapp bildirim gelmiyor
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    Telefondan WhatsApp’a girebiliyorsunuz ancak bildirimler gelmiyor mu? WhatsApp bildirimler açık ama mesajlar ve bildirimler gelmiyor ise, bu adımları uygulayın:

    1. Arka planda yenilemenin açık olduğundan emin olun. (Android’de Ayarlar - Uygulamalar - WhatsApp - Veri kullanımı)
    2. Uygulama tercihlerini sıfırlayın. (Ayarlar - Uygulamalar - Menü simgesi - Uygulama tercihlerini sıfırla)
    3. Güç tasarruf modu açıksa kapatın.
    4. WhatsApp Web’den çıkış yapın. (WhatsApp - Ayarlar - Bağlı Cihazlar - Çıkış yap)
    5. Uyku modunda WiFi bağlantısının açık olduğundan emin olun.
    6. Rahatsız etme ayarlarınızı kontrol edin.
    7. WiFi bağlantısını kapatıp açın.
    8. Telefonunuzu yeniden başlatın.
    9. WhatsApp yeni sürüm varsa, güncelleyin.

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi, WhatsApp, milyarlarca aktif kullanıcısı olan dünyanın en popüler mesajlaşma servisi. Hal böyle olunca WhatsApp açılmıyor durumu ile zaman zaman karşılaşabiliyoruz. WhatsApp neden açılmıyor açıklamasını bekleyene kadar, deneyebileceğiniz hızlı çözümleri sizlerle paylaştık. Telefonda WhatsApp çalışmıyor veya bildirim gelmiyor sorunu ile karşılaştığınızda yapmanız gerekenler bu rehber yazıda.

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    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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