Instagram profil fotoğrafı büyütme nasıl yapılır? İşte 4 adımda Instagram pp büyütme

Instagram’a profil resmi olarak eklenen fotoğrafın tam boyutunu görmek normalde mümkün değil; sosyal ağın geliştiricileri profil resmini büyütme özelliği sunmuyor. Peki, hiçbir yerde bulamadığınız, kendi hesabınızın veya başka bir kullanıcının tam boyutlu profil fotoğrafına ihtiyacınız olduğunda ne yapacaksınız?

Instagram pp büyütme 2022 rehberi, herkese açık ve gizli profillerin fotoğraflarını büyütmek, indirmek için yapmanız gerekenleri basit adımlarla gösterir.

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Hem Android telefonlar hem de iPhone’lar için Instagram profil fotoğraflarını indirip görüntülemeye izin veren birçok uygulama mevcut ancak bunlar pek güvenli değil. Ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz lakin profil fotoğrafını indirmek için Instagram’a giriş yapmanız gerekiyor ve ücret ödemeden profil fotoğrafını tam boyutta indirmenize izin verilmiyor.

Instagram profil resmi büyütmenin tamamıyla ücretsiz ve güvenli yolu varken neden bu tür uygulamaları telefonunuzda tutasınız? İşte adım adım Instagram profil resmi büyütme ve Instagram fotoğrafları tam boyutta indirme:

Instagram profil fotoğrafı büyütme

Instagram profil resmi nasıl indirilir? Instagram profil fotoğrafını tam boyut görmek için aşağıdaki adımları takip edin:

Save Insta sitesini açın ve Fotoğraf sekmesine tıklayın. Profil resmini büyütmek istediğiniz kullanıcının Instagram adresini yazın ve Görünüm’e tıklayın. Profil fotoğrafını büyütmek için Zoom Image’e tıklayın. Resmi İndir ile profil fotoğrafını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Save Insta’nın güzel yanı; Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekmiyor ve gizli profillerin resimlerini de indirebiliyorsunuz. Instagram profil resimlerini tam boyutta görüntüleyebilip yüksek kalitede telefonunuza/bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz.

Instagram fotoğraf büyütme

Sadece Instagram profil fotoğraflarını değil, beğendiğiniz bir gönderideki fotoğrafı da tam boyutta bilgisayarınızda veyahut telefonunuzda görüntülemek veya kaydetmek isteyebilirsiniz. Instagram foto büyütme için site, uygulama veya programa ihtiyacınız yok. Instagram, herkese açık paylaşılan fotoğrafları orijinal boyutlarında görmenize ve indirmenize izin veriyor. Instagram fotoğraf indirme adımları:

Instagram’a web tarayıcıdan giriş yapın. Büyütmek istediğiniz fotoğrafa tıklayın. Adres çubuğunda sonuna “media/?size=l” ekleyin. Fotoğrafı tam boyutunda görebilir, dilerseniz bilgisayarınıza/telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

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