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Intel 22nm Atom işlemcilerini 2013 için planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 22nm Atom işlemcilerini 2013 için planlıyor
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Atom işlemcileriyle bir milyar doların üzerinde gelir elde eden ve netbook pazarının neredeyse tamamına yakınını kontrolü altında tutan Intel, kimi kaynaklarca Atom 2 olarak telaffuz edilen Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu duyurmaya hazırlanıyor. Yeni platform ile işlemci mimarisinde radikal değişiklikler yapmaya hazırlanan Intel, Pineview kod adlı yeni Atom modellerinde entegre grafik birimi ve entegre bellek kontrolcüsü gibi önemli değişikliklere giderken, Kuzey köprüsünün kontrolündeki temel birimlerin işlemci üzerine entegre edilmesinden ötürü platform bazında yonga sayısını üçten ikiye düşürecek. Yonga sayısının düşmesiyle birlikte hem toplam alandan kazanmayı hem de toplam güç tüketimini aşağı çekmeyi planlayan Intel'in gelecek planları Pine Trail platformuyla sınırlı değil.

Netbook ve nettop pazarı için önümüzdeki yılı Pine Trail platformuyla geçirmeyi planlayan Intel, 2011 ile birlikte Cedar Trail platformunu duyurmayı hedefliyor. Teknik olarak Pine Trail platformuyla benzer özelliklere sahip olması öngörülen Cedar Trail platformunun 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenirken, performans ve enerji verimliliği noktasında bir takım yeni özelliklere sahip olması da beklenebilir. 2011 için planlanan Cedar Trail platformunun takipçisi ise 2013 yılı için geliştiriliyor ve tamamiyle yenilenmiş bir mimari üzerinde 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı söyleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle birlikte Atom platformunu akıllı telefonlara sokmayı planlayan Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle birlikte Atom platformunu bilgisayarlardan tüketici elektroniği çözümlerine kadar geniş bir yelpazede kullanması beklenebilir.


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Batuist 10 yıl
bu nanometrik küçülmenin nereye kadar gideceğini çok merak ediyorum..
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TELESCOPE 10 yıl

Batuist

bu nanometrik küçülmenin nereye kadar gideceğini çok merak ediyorum..


evet gerçekten teknolojinin boyutları, ve fonksiyonları nerden nereye
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kuruwa 10 yıl
ikisinide kullandım amd neo ve atom inteller o kadar rezilki atomdan nasıl alıyorlar şaşıyorum bende
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NeroBurning 10 yıl

kuruwa

ikisinide kullandım amd neo ve atom inteller o kadar rezilki atomdan nasıl alıyorlar şaşıyorum bende

katılıyorum
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syler23 10 yıl
intel malı götürüyor amde arkasından bakıyor...
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MÇKR_06 10 yıl

syler23

intel malı götürüyor amde arkasından bakıyor...
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yekoo 10 yıl
biri tick tock mu dedi? :)
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Z-DGİ 10 yıl
Atom gelişiyor, netbook pazarında AMD'yi görmek istiyoruz
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MattPegasus 10 yıl
22nm yavaş yavaş ilerliyorlar.
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