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    Audi, Çinlilerden elektrikli araç platformu satın almak istiyor

    Audi, elektrikli otomobil geliştirme sürecini hızlandırmak için Çinli rakiplerinden birinden hazır bir platform satın almayı planlıyor. Şirket Volkswagen'in SSP platformunu beklemek niyetinde değil.
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    Audi, Çinlilerden elektrikli araç platformu satın almak istiyor Tam Boyutta Gör
    Audi ilk kez Çinli rakiplerinden birinden elektrikli otomobil platformu satın almayı düşünüyor. Alman markayı buna iten şey Volkswagen Grubu'nun Ölçeklenebilir Sistemler Platformu'nun (SSP) gecikecek olması. Audi'nin beklemeye tahammülü yok.

    Otomotiv sektöründen son gelişmeleri aktaran Automobilwoche web sitesinin haberine göre Audi elektrikli otomobil geliştirme konusunda daha da hızlanmak istiyor. Dolayısı ile şirketin 2026'ya kadar SSP platformunu bekleyerek vakit kaybetmeye niyeti yok.

    Bu nedenle Alman otomobil üreticisi hazır bir platform satın almak için Çinli rakiplerine yönelecek. Şirkete yakın kaynaklar Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume'un projeyi çoktan onayladığını söylüyor. Konu, Audi denetleme kurulunun bu haftaki olağanüstü toplantısında ele alınabilir.

    Audi, Çinlilerden elektrikli araç platformu satın almak istiyor Tam Boyutta Gör

    Görüşülen şirketler belli değil

    SSP platformunu temel alan ilk model, Project Trinity kapsamında üretilecek bir elektrikli otomobil olacak. Volkswagen Grubu'nun ilk paylaştığı zaman çizelgesine göre Project Trinity'nin 2026'da piyasaya sürülmesi öngörülse de 2029'a kadar hazır olması beklenmiyor (hatta bazı kaynaklar 2030'dan bahsediyor).

    Audi, Çinlilerden elektrikli araç platformu satın almak istiyor Tam Boyutta Gör
    Automobilwoche'un raporunda Audi'nin hangi Çinli otomobil üreticileriyle görüştüğünden bahsedilmiyor. Ancak şirketin platform satın almak için kapısını çalabileceği Geely ve Foxconn gibi şirketler de dahil olmak üzere çok sayıda güçlü aday var. Bakalım nasıl bir ortaklık kurulacak?
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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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