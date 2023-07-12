Tam Boyutta Gör Audi ilk kez Çinli rakiplerinden birinden elektrikli otomobil platformu satın almayı düşünüyor. Alman markayı buna iten şey Volkswagen Grubu'nun Ölçeklenebilir Sistemler Platformu'nun (SSP) gecikecek olması. Audi'nin beklemeye tahammülü yok.

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Otomotiv sektöründen son gelişmeleri aktaran Automobilwoche web sitesinin haberine göre Audi elektrikli otomobil geliştirme konusunda daha da hızlanmak istiyor. Dolayısı ile şirketin 2026'ya kadar SSP platformunu bekleyerek vakit kaybetmeye niyeti yok.

Bu nedenle Alman otomobil üreticisi hazır bir platform satın almak için Çinli rakiplerine yönelecek. Şirkete yakın kaynaklar Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume'un projeyi çoktan onayladığını söylüyor. Konu, Audi denetleme kurulunun bu haftaki olağanüstü toplantısında ele alınabilir.

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Görüşülen şirketler belli değil

SSP platformunu temel alan ilk model, Project Trinity kapsamında üretilecek bir elektrikli otomobil olacak. Volkswagen Grubu'nun ilk paylaştığı zaman çizelgesine göre Project Trinity'nin 2026'da piyasaya sürülmesi öngörülse de 2029'a kadar hazır olması beklenmiyor (hatta bazı kaynaklar 2030'dan bahsediyor).

Tam Boyutta Gör Automobilwoche'un raporunda Audi'nin hangi Çinli otomobil üreticileriyle görüştüğünden bahsedilmiyor. Ancak şirketin platform satın almak için kapısını çalabileceği Geely ve Foxconn gibi şirketler de dahil olmak üzere çok sayıda güçlü aday var. Bakalım nasıl bir ortaklık kurulacak?

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Audi, Çinlilerden elektrikli araç platformu satın almak istiyor