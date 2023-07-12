Audi, Çinlilerden elektrikli araç platformu satın almak istiyor

Otomotiv sektöründen son gelişmeleri aktaran Automobilwoche web sitesinin haberine göre Audi elektrikli otomobil geliştirme konusunda daha da hızlanmak istiyor. Dolayısı ile şirketin 2026'ya kadar SSP platformunu bekleyerek vakit kaybetmeye niyeti yok.
Bu nedenle Alman otomobil üreticisi hazır bir platform satın almak için Çinli rakiplerine yönelecek. Şirkete yakın kaynaklar Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume'un projeyi çoktan onayladığını söylüyor. Konu, Audi denetleme kurulunun bu haftaki olağanüstü toplantısında ele alınabilir.
Görüşülen şirketler belli değil
SSP platformunu temel alan ilk model, Project Trinity kapsamında üretilecek bir elektrikli otomobil olacak. Volkswagen Grubu'nun ilk paylaştığı zaman çizelgesine göre Project Trinity'nin 2026'da piyasaya sürülmesi öngörülse de 2029'a kadar hazır olması beklenmiyor (hatta bazı kaynaklar 2030'dan bahsediyor).Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)