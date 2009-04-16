Intel, 320GB'lık SSD'sini son çeyrek için planlıyor

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Önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alarak endüstrinin depolama standardı olarak kullanılacağı belirtilen NAND flash teknolili SSD çözümlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Performans, dayanıklılık, veri güvenliği, güç tüketimi ve sessiz çalışma gibi konularda önemli avantajlara sahip olan SSD teknolojisinin günümüzde en önemli problemi olarak gösterilen kapasite başına (gigabyte) maliyetlerin zamanla aşılacağı ve önümüzdeki dönemde yüksek kapasiteli SSD çözümlerinin daha alınabilir fiyat seviyesine gerileyeceği belirtiliyor.

SSD pazarının en aktif oyuncularından biri de hiç şüphe yok ki Intel. Yarıiletken endüstrisinin zirvesindeki isimlerden biri olan firma, kendi markası altında SSD üretimi yaptığı gibi Kingston ve A-Data gibi isimlere de SSD teknolojisini açmış durumda. Yüksek kapasiteli SSD ihtiyacı duyan müşterilerine 160GB'lık çözümler sunan firma, gelen bilgilere göre yılın son çeyreği içerisinde 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash yongalarını kullanarak 320GB'lık kapasite seçeneğini de seriye eklemeyi hedefliyor.

Dizüstü bilgisayarları ve yüksek performanslı masaüstü sistemleri hedef alan X25-M ve X25-E serisi SSD çözümleriyle gündemde olan firma, mevcut SSD çözümlerinde 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash yongalarını kullanıyor. SSD pazarında, Samsung ve Toshiba gibi firmalarla da rekabet içerisinde olan Intel'in farklı segmentlere yönelik değişik kapasite ve hızlarda yeni SSD modellerini önümüzdeki dönemde kullanıma sunması beklenirken firmanın bu alandaki yatırımlarının devam edeceği belirtiliyor.