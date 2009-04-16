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Intel, 320GB'lık SSD'sini son çeyrek için planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, 320GB'lık SSD'sini son çeyrek için planlıyor
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Önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alarak endüstrinin depolama standardı olarak kullanılacağı belirtilen NAND flash teknolili SSD çözümlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Performans, dayanıklılık, veri güvenliği, güç tüketimi ve sessiz çalışma gibi konularda önemli avantajlara sahip olan SSD teknolojisinin günümüzde en önemli problemi olarak gösterilen kapasite başına (gigabyte) maliyetlerin zamanla aşılacağı ve önümüzdeki dönemde yüksek kapasiteli SSD çözümlerinin daha alınabilir fiyat seviyesine gerileyeceği belirtiliyor.

SSD pazarının en aktif oyuncularından biri de hiç şüphe yok ki Intel. Yarıiletken endüstrisinin zirvesindeki isimlerden biri olan firma, kendi markası altında SSD üretimi yaptığı gibi Kingston ve A-Data gibi isimlere de SSD teknolojisini açmış durumda. Yüksek kapasiteli SSD ihtiyacı duyan müşterilerine 160GB'lık çözümler sunan firma, gelen bilgilere göre yılın son çeyreği içerisinde 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash yongalarını kullanarak 320GB'lık kapasite seçeneğini de seriye eklemeyi hedefliyor.

Dizüstü bilgisayarları ve yüksek performanslı masaüstü sistemleri hedef alan X25-M ve X25-E serisi SSD çözümleriyle gündemde olan firma, mevcut SSD çözümlerinde 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash yongalarını kullanıyor. SSD pazarında, Samsung ve Toshiba gibi firmalarla da rekabet içerisinde olan Intel'in farklı segmentlere yönelik değişik kapasite ve hızlarda yeni SSD modellerini önümüzdeki dönemde kullanıma sunması beklenirken firmanın bu alandaki yatırımlarının devam edeceği belirtiliyor.


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1963bursa 10 yıl
Tarım TB lık SSD modelleri duyuruldu, bunlar satışa geldiğinde 1TB lık modeller üstünde çalışmalar başlayacaktır. HDD ye benzemez SSD teknolojisi, boyut konusunda HDD ler SSD lerin gerisinde kalacaktır yakın zamanda... :)
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sertacaygun 10 yıl
VK, cevabın için sağol.
GB başı maliyet düştüğünde umarım 1TB'lık modelleri görürüz. HDD'lerin beni cezbeden noktası işte bu; Düşük fiyat, yüksek kapasite. HDD'lerin, SSD'lere oranla daha uzun ömürlü olduğunu sanıyordum ama yanılıyormuşum.
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sertacaygun 10 yıl
Intel bu işi götürecek gibi bir his var içimde.
Bir de benim bir sorum olacak. Bu SSD'lere, HDD'lerde olduğu gibi defrag yapacak mıyız ?
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V.K. 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Intel bu işi götürecek gibi bir his var içimde.


Bir de benim bir sorum olacak. Bu SSD'lere, HDD'lerde olduğu gibi defrag yapacak mıyız ?


yanılmıyorsam defrag olayı ssd lerde olmayacak

bence bu yeni pazarda lideri belirleyecek unsur fiyat politikası olacaktır

gigabayt başın maliyetin düşmesi gerçekten önemli


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daysleeperxp 10 yıl
Ne kadar rekabet olursa teknoloji o kadar hızlı gelişir ve ürünler hızla ucuzlar.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyatlarıda düşer umarım
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TELESCOPE 10 yıl
fiyatlar gölge ediyorlar
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
INTEL bu sektör'de hızlı gelişmeye devam ediyor.

Ama, rekabetin en can alıcı unsur'u fiyat olacak.

Bekleyip görelim
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