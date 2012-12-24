Intel Core i3-3225 video inceleme "HD4000, Fusion Trinity'e karşı"

Intel'in en hızlı entegre grafik birimi olan HD 4000'e sahip en ucuz masaüstü işlemcilerinden biri olan çift çekirdekli Core i3-3225'i inceliyor, AMD'nin Fusion A8 ve 10 serisi yeni nesil mobil işlemcileriyle hem CPU hem de GPU bazında karşılaştırıyoruz.

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