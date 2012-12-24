Intel Core i3-3225 video inceleme "HD4000, Fusion Trinity'e karşı"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|uzunca bir zamandır satışta olan İ3 işlemciyi tedarik etmekte bu kadar geciken DH, henüz piyasada olmayan ASUS F2A85-M PRO anakartı tedarik edebilmiş olması ne yaman bir çelişkidir ?!?!?
|Merhaba Erdi bey,
İncelemeyi verirken bir ara 3 boyutlu transistöre geçti 2D den dediniz orada teknik bir yanlış var zira hiç bir transistör 2 boyutlu değildir. 3 kapılı derseniz orası başka :)
Birde sizden bir ricam olacak. Başka inceleme videosunda da dile getirmiştim yine dile getirmek istiyorum cevap alamayınca. Benim gibi oyundan ziyade video işleme gibi pro seviyede bilgisayar kullanıcıları için acaba hem işlemci hemde ekran kartlarının video edit ve render yeteneklerini ortaya koyan bir test de yayınlamanız mümkün mü? Sony Vegas yada Premiere olabilir. Onun dışında 3ds max gibi yazılımlardan da render sonuçları alabilirsiniz.
Bu isteğim ile ilgili sizden olumlu yada olumsuz bir cevap bekliyorum
İyi günler.
|Tabloya dışarıdan baktığımda gördüğüm şu ;
Evet bir reklam kokusu var gibi, bu kanıya nasıl vardığımı söyleyeyim ;
Daha önceki birçok farklı incelemelerde iki firma ürünlerini karşılaştırırken intelin açık ara fark attığı durumlarda "ezici üstünlük, 2 kat fark, %75 daha iyi, bir bardak soğuk su içmek, hayal kırıklığı " gibi altı çizgili sözcükler kullanılmazken, nedense basit bir IGP incelemesinde amd göklere çıkartılarak lanse ediliyor ve yukarıdaki bahsettiğim çekiç darbeleri göze batıyor.
Üzgünüm gördüğümü söyledim ki diğer arkadaşların da tepkisi sanırım aynı sebepten.
Kumandan
Şu tabloya baktığın zaman sen nasıl yorumda bulunabilirsin merak edyorum.
|Entegre grafiklerin bukadar yüksek değerler verebildiğine çok şaşırdım. En son takip ettiğimde 3 4 fps idi :D Rakamlar uçmuş.
Merak ettiğim bir konu ise acaba amd veya , intel deki entegre grafik birimli işlemci ile , harici kartı slı veya crosfrexx gibi çalıştırabiliormuyuz ?
HeLLoNeLy
Çok Çok Yazık...
|kaçırılan bir nokta var,
trinty apuı ile 7000serisi bir amg gpu ile crossfire yapılabilir!!
|HD6670 ile Crossfire yapıp test eder misiniz ?
|a10 5800k sanırım 6670 gpu ile birlikte crossfire yapılabiliyormuş, 7850 performansı veriyormuş bunlara hiç değinilmemiş
| HD 4000 le sadece filim bile zor izlenir diyen şahsiyet bir zahmet internetde baksın oyun oynayanların videolarına.
hd3000 le bile oyun oynanıyor.
Ayrıca a10-5800knın içindeki ekran kartı iyi olsada işlem gücü i3 32xx le birmi? değil.
|ilk benim aklıma geldi , anlamam :-D
|emeği geçenlerin ellerine sağlık harika video olmuş
maverickoe
Senin konuşmaların çelişkili hem her türlü intel diyorsun hemde (grafik hariç) diyorsun bence sen ne konuştuğunu bilmiyorsun.
Merhaba,
Yanlış yönlendiriyorsunuz derken neyi kast ediyorsunuz ?
Entegre grafikten daha yüksek oyun performansı arzulayanların AMD Fusion'ı tercih etmesi gerektiğini videoda dile getiriyoruz zaten.
Oyunlardan beklentileri daha yüksek olanlar zaten harici bir ekran kartı kullanacaktır ancak unutulmaması gereken bir nokta var, buradaki karşılaştırma harici ekran kartlarına karşı entegre grafik ünitelerinin neler yapabildiği değil, Intel ve AMD'nin en hızlı entegre grafik çözümlerinin neler yapabildiğini ortaya koymaktır. Burada unutulmaması gereken nokta, pazarın önemli bir kısmına Intel hakim ve entegre grafik kullanan çok fazla sayıda insan var veya kullanmayı planlayan. Dolayısıyla her iki platformunda oyunlarda neler yapabildiğini iyi ve kötü yanlarıyla göstermek gerekiyor. Zaten bu yüzdendir ki video içerisinde CPU ve GPU değerlendirmelerini iki ayrı kısım olarak ekranlarınıza taşıdık.
Teşekkür ederim.
Merhaba,
Erdi'nin söylediklerine ek olarak bende birkaç cümle etmek istiyorum.
HD 4000'in performansını "kendini kanıtladı" şeklinde değerlendirmemizde sizi bu kadar rahatsız eden nedir acaba?
Yıllarca GMA serisi altında ekrana sadece görüntü vermek dışında birşey yapamayan Intel dahili grafik birimlerindan sonra HD serisinin grafik performansındaki yükselişi inkar etmemizi mi istiyorsunuz?
Tamam belki sizin ihtiyacınızı karşılamıyor veya tatmin etmiyor olabilir fakat sadece ben bile çevremdeki bir çok insanın HD4000 ile mutlu mesut yaşadıklarını görebiliyorum çünkü HD4000 bu insanların beklentilerini karşılıyor.
30 dakikalık videonun 5. dakikasında geçen iki kelime yüzünden videoya reklam etiketi yapıştırmanız da üzülerek söylüyorum ki art niyet taşıdığınızın en büyük göstergesi olmuş. Madem iki kelimeyle bütün videonun "özetini" çıkarabildiğinize inanıyorsunuz, nasıl yaptığınızı da biraz açıklarsanız bu harika yeteneğinizden bizler de birşeyler öğrenmiş oluruz. Ayrıca yorumunuzdan videoyu 5. dakikasından sonra izlemediğiniz izlenimini çıkardım, yanlışım varsa lütfen düzeltin.
Daha önce yayınladığımız Fusion videolarını izledinizmi bilmiyorum ama oradaki yorumların büyük bir bölümü Fusionları i5 ler yerine kendi fiyat segmentindeki i3 işlemcilerle yan yana görebilmekti. Videoda belirttiğimiz üzere i3 işlemciyi yeni temin edebildiğimizden ancak fiyat anlamında "adil karşılaştırmayı" bu videoda görebildik. Zaten sonunu izlediyseniz(bu kısımdan şüpheliyim) AMD Fusionların aynı fiyat segmentindeki i3 işlemcilerden grafik performansı olarak çok önde, işlemci performansı olarak ise daha başa baş bir performans gösterdiğini görürdünüz. Bizde uygun fiyatlı ve grafik performansı isteyen kişilerin üstüne basa basa fusion alması gerektiğini açıkça söyledik.
Donanımhaber çok büyük bir kitle tarafından takip edilen bir paylaşım alanı olduğu için her zaman herkese uygun ürünleri incelemek gibi bir durum mümkün olmuyor. Bu demek değil ki bir ürün hakkındaki yorumlarımız sırf sizi tatmin etmiyor/egonuzu okşamıyor/ sahip değilsiniz/rakip markanın fanatiğisiniz/vs. sebeplerle diye subjektif olacak. Bizler yorumlarımızı yapmadan önce ilk olarak deneysel verileri(yani testleri) inceler daha sonra kullanım deneyimlerimizi ve gözlemlerimizi ekleriz. Bunu da son derece iyi yaptığımızı düşünüyorum aksi taktirde site olarak bugün bu noktada olmazdık.
Ön yargılı olabilirsiniz, pekala art niyetli de olabilirsiniz fakat en azından yorum yazmadan önce sizlere naçizane tavsiyem madem videoları tam izlemiyorsunuz, ilk 5 dakika yerine son 5 dakikayı izleyiniz böylece "belki" kendinizi bir miktar daha az kötü duruma düşürebilirsiniz.
Teşekkürler
Dostum saçmalayan gördüm de senin kadarını görmedim. Kimse senden daha fazla çarpık fikre sahip olamaz. Beyninde nasıl bi çarpık sinir ağı varsa artık? Bence intihar filan et, kendini boğ, birşeyler yap işte ne bileyim... troll kelimesi bile senin için yetersiz kalıyor.