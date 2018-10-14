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Intel Core i9-9900K özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı

7 ay
23,5b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel artan rekabetçi çerçevesinde çekirdek sayısını arttırmaya devam ediyor. 9. nesil işlemci ailesinin amiral gemisi olan Core i9-9900K'nın özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı videomuzda.
AMD'nin birinci ve ikinci nesil Ryzen işlemci ailesiyle alevlendirdiği işlemci rekabetinde Intel'in yeni hamlesi 9. nesil işlemci oldu. Tanıtılan serinin amiral gemisi Core i9-9900K, 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunuyor. Özellikler, fiyat, fiyat kıyaslaması ve tuhaf kutu tasarımı videomuzda. 

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Mr. Jingles 7 ay en beğenilen
Eskimeye yüz tutmuş 14 nm üretim, spectre ve meltdown açıkları, hileli test sonuçları ve ~%65 daha yüksek fiyat. Kusura bakmayın ama buna para verene Allah akıl fikir versin. Bize geldiğinde fiyat farkı daha da açılacaktır.
Eskimeye yüz tutmuş 14 nm üretim, spectre ve meltdown açıkları, hileli test sonuçları ve ~%65 daha yüksek fiyat. Kusura bakmayın ama buna para verene Allah akıl...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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Mutlak.Sıfır 7 ay
Videoyu izleyen Ryzen sahipleri:
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Spider_hip 7 ay
Intel'in hile karıştırmadığı gerçek benchmark testleri ne zaman yayınlanır?
1 Yanıt Yanıtla +18
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kuzgun_ 7 ay
KUR: 5,7558

edit: link silme
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Orodruin 7 ay
One World Trade Center :)
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cronus75 7 ay
Bu serinin bu kadar çabuk piyasada olması İntel açısından hayra alamet değil, pazar payını da kaybettiği için reaktif davranıyor. Ancak, yapısal farklılık yok, temelde işlem birimleri aynı, sayısını artırmak, bellek miktarını artırmak neye çare? 7Nm ve 10Nm AMD'ye büyük avantaj sağlıyor, İntel 14Nm'de takıldığı sürece seneye ve ondan sonraki seneye durumu daha da kötü.
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Burzum_^^ 7 ay
Tanitim yapilali neredeyse bir hafta olacak, zaten baska kaynaklardan aldim haberleri. Urun gec geldigi icin gec yapilan inceleme videolarini anliyorum da bu video neden gec geldi anlamadim.
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Naruto45 7 ay
yabancıların şak diye aldığını biz kredi kartına borçlanıp alıyoruz vatan millet sağolsun
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Umutcan 7 ay
Zen2'ler ne zaman gelir tahminen?
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TinyWarrior 7 ay
Erdi Bey'in 02:12 'de verdiği tepki her şeyi özetliyor aslında :D
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Cute Hentai 7 ay TinyWarrior
Erdi Özüağ'ı da gif'lemek gerekiyor. :P
Bu yabancı kaynaklı gif'ler tad vermiyor. :)
Şaka bir yana incelemelerini seviyorum bu adamın, ondan sonra Mesut Çevik'de çok iyi.
İkisi bir araya geldiğinde voltranı iki kişi olarak kuruyorlar diyebiliriz. Tam bir kaos.
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Cute Hentai 7 ay
Bu tarz haberleri okuyan ve teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin verdiği tepkiler...
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Brother ToLGa 7 ay
Yani 10nm AMD işlemci 14nm Intel işlemciden kötüyse , AMD 7nm işlemci çıkarıp rekabet etmeye çalışıyorsa intel neden yeni işlemci çıkarsın ki?
Sonuçta kâr amacı güden bir şirket , inteli şöyle böyle diyen çocukların babaları dükkanından bedava yada ucuza ürün veriyor mu
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canpinar 7 ay
Ddr5 icin 2.nesil cou lar gelmeden degisim yok 2600k ile devam ??
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