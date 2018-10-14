Intel Core i9-9900K özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı

Intel artan rekabetçi çerçevesinde çekirdek sayısını arttırmaya devam ediyor. 9. nesil işlemci ailesinin amiral gemisi olan Core i9-9900K'nın özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı videomuzda.

AMD'nin birinci ve ikinci nesil Ryzen işlemci ailesiyle alevlendirdiği işlemci rekabetinde Intel'in yeni hamlesi 9. nesil işlemci oldu. Tanıtılan serinin amiral gemisi Core i9-9900K, 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunuyor. Özellikler, fiyat, fiyat kıyaslaması ve tuhaf kutu tasarımı videomuzda.