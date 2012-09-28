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Intel Geliştiriciler Konferansı 2012'deki yenilik ve gelişmeleri değerlendiriyoruz

6 yıl
24,5b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği, bu sene 15. yılını kutlayan Geliştiriciler Konferansı'nda yine çok sayıda yenilik ve gelişme vardı. Bu videomuzda kısaca IDF olarak bilinen etkinliği değerlendiriyor, yaşananları masaya yatırıyoruz.
 

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mako3e 6 yıl en beğenilen
youtube olursa reklam olmaz, reklam olmazsa para olmaz, para olmazsa bu adamlar işlemci mi kemirsinler evlerinde?
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Provisional 6 yıl
mako3e
youtube olursa reklam olmaz, reklam olmazsa para olmaz, para olmazsa bu adamlar işlemci mi kemirsinler evlerinde?

Yav, nedir bu Youtube'da reklam olmaz dayatması, Dünyanın en büyük oyun Sitesi IGN, Youtube sayfasında bulunan videoların başına gayet güzelce reklam koyabiliyor. Üstelik orada reklamı geç butonu da yok, mecbur izletiyor sana. Belki de bunu kullansanız daha iyi olur sizin açınızdan.
mako3eyoutube olursa reklam olmaz, reklam olmazsa para olmaz, para olmazsa bu adamlar işlemci mi kemirsinler evlerinde?Yav, nedi...
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aytacikomadrid 6 yıl
Bence de koltuklu stüdyodan daha iyi burası... Çünkü koltuklu stüdyoda koltuklar küçük oda küçük ve gri renk ağırlığı çok soluk gösteriyor. bu şekilde en azından stüdyo havası verilmiş oluyor. Hiç olmazsa iç mimar bulun o halleder.
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kimi_raikonen 6 yıl
haswell mimarisi ile beraber hd4000 in yerini alacak olan entegre grafik birimi baya bir yol katemiş gibi duruyor fps değerleri ivy bridge tabanlı hd4000 ve hd2500 e gore baya ii.notebook kullanıcıları için onemli bir gelşme bnce.gt3 iyi iş cıkarıyor
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Glitz 6 yıl
fx57
omura_vs ARTIK SANAL STÜDYO ORTAMINI Bİ KENARA BIRAKIP GERÇEK BİR ORTAMDA PROGRAMLARINIZI SUNMANIZIN ZAMANI GELMEDİMİ SİZCE
Merhaba, Programlarımızda yeni bir stüdyo daha kullanmaya başladık. Örneğin 2si1 programımızı ve Mobiliteyi yeni stüdyomuzda çekiyoruz; donanimhaber.com/... İlginiz için teşekkür ederim. İyi forumlar dilerim. Sevgiler,

Bende bundan şikayetçiyim koltuklarla beraber ev sohbeti kıvamında olmuş. bizleri memnun etmek biraz zor her birimiz farklı şeyler istiyor :) İyi kötü geri dönüşlerin ne olursa olsun işinizi güzel yaptığınızı gösteriyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
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suleyman5000 6 yıl
Youtube channel olayına bakın amapara kazanilmaz diye birşey yok ordan kazananlarda var ama neyse zaten youtube abuk sabuk videolar yukletiyo tepki olsun girmeyin oraya ama videoyu biraz daha kirpin bence ;)240 p bile çok
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DH Misafiri 6 yıl
Bu ikiliyi seviyorum, çok bilgilendirici çok güzel videolar çekiyorlar. iPhone 5 incelemesini de bekliyorum Mesut ve Erdi abiden.
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Provisional 6 yıl
mako3e
youtube olursa reklam olmaz, reklam olmazsa para olmaz, para olmazsa bu adamlar işlemci mi kemirsinler evlerinde?

Yav, nedir bu Youtube'da reklam olmaz dayatması, Dünyanın en büyük oyun Sitesi IGN, Youtube sayfasında bulunan videoların başına gayet güzelce reklam koyabiliyor. Üstelik orada reklamı geç butonu da yok, mecbur izletiyor sana. Belki de bunu kullansanız daha iyi olur sizin açınızdan.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Tamda ultrabook alacakken. İyi oldu bu iş.
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SystemApps 6 yıl
gerçekten sanal ortam hiç iyi olmuyor.Videoda ara tanıtım videoları olmasa izlenmeyecek neredeyse.Arkadaki tv cümbüşü aşırı dikkat dağıtıyor.ayrıca pekte teknoloji ile ilgili bi hava katmıyor bilakis sanki televizyon stüdyo ortamı gibi.
Mobiliyeti çektiğiniz yeni ortam bence çok güzel.Konuya göre 2 lcd tvden yapılan sunumlarda dinamik bir yapı katıyor.Bence sanal ortamlar temelli çıkarılmalı.Sanal ortam kullanan bir tek dhyi biliyorum.Herzaman doğallık daha iyidir.Sunumdan ortama kadar herşey doğal olmalı.Fark atmak niyetindeyseniz bence zaten içerik olarak fark yaratıyorsunuz.
İçeriğe değinmek gerekirse benim en çok ilgimi çeken nokta artık işlemci üreticilerin ciddi anlamda güç tüketiminine odaklanmış olması.Tabi bunun yanında performans artışlarıda dikkat çekici.
diğer bir dikkat çekici nokta kinect gibi teknolojilerin daha fazla yaygınlaşması.Hadi hayırlısı bakalım...
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Mete Can Karahasan 6 yıl
Intel'in görüntü takip kameraları için Creative ile işbirliğinde olması çok heyecan verici. Microsoft Kinect - AMD ile Intel - Creative takımlaşmaları oluştu.
Mastercard ile AMD de anlaşsa çok harika olur, ultrathin bilgisayar alırken o kolaylık olmazsa çok yazık olur AMD Kaveri dizüstülere.
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MrDj 6 yıl
akıllı telefon piyasasındada böyle geliştirmeler olsa ne kadar güzel olur.arm tabanlı işlemciye benzer bir işlemci çıkarsalarda güzel olurdu.bir tane intel işlemcili telefon vardı hatırladığım kadarı ile ondada işlemci üzerinde wifi çipi yoktu.ayrıca ttnet kotasız bağlantı kullanıyorum videoyu iyi açtı ama aylık fiyat sabit durmuyor bir 81 tl bir 61 tl dir gidiyor.mobil video için geliştirme yapasalar güzel olur.mp3 olarak video yu indirmek pekte romantik değil.
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DemirAtlı 6 yıl
program harika olmuş. Ultrabook lar fena geliyor intel ciddi asılıyor bu işe.
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oturtan boğa 6 yıl
Sayfa açılıyor yarım saatte video açılıyor yarım saatte Allah tan **** falan kullanıyorum yoksa siteye giriş imkansız olabilir. Bu sitenin düzgün çalıştığı zamanlar belirli saat aralıkları falan varmı acaba lütfen bilgilendirin. Bu nasıl bir sitedir ya siteye sponsor olan yok host firması yok ssd firması falan acıyorum onlara büyük prestij kaybı yaşadıkları kesin. girmeyin arkadaşlar bu foruma 2 gün kimse girmesin bakın nasıl çarka geliyorlar.
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