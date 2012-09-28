Intel Geliştiriciler Konferansı 2012'deki yenilik ve gelişmeleri değerlendiriyoruz

Intel'in her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği, bu sene 15. yılını kutlayan Geliştiriciler Konferansı'nda yine çok sayıda yenilik ve gelişme vardı. Bu videomuzda kısaca IDF olarak bilinen etkinliği değerlendiriyor, yaşananları masaya yatırıyoruz.

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