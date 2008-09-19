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Intel Core i7 serisi işlemcilerine overclock sınırlaması getirmiyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i7 serisi işlemcilerine overclock sınırlaması getirmiyor
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Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alacak Core i7 serisi ilk işlemcilerin lansmanı için geri sayımın başladığı şu günlerde yeni işlemcilerinn hız aşırtma (overclock) potansiyeline yönelik bilgiler de gün ışığına çıkmaya devam ediyor.

Yayınlanan yeni bir habere göre Intel, Bloomfied serisi altında kullanıma sunacağı Core i7 920 ve Core i7 940 modellerinde daha yüksek hız aşırtma performansı için Extreme serisine üye Core i7 XE 965 modeli gibi bellek overclock desteğinin serbest bırakıldığı bildiriliyor.

Intel'in her ikisi de LGA1366 formunda olan dört çekirdekli Core i7 920 (2.66GHz) ve Core i7 940 (2.93GHz) işlemcileri 3 kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne sahip. Yeni gelen bilgilere göre kullanıcılar bu işlemcilerle bellek çarpanını değiştirebilecekler.

Yaşanan bu gelişme ile birlikte anakart üreticilerinin bellek hızının arttırılmasına olanak tanıyan BIOS'lar yazabilecekleri ifade ediliyor ki zaten biz de daha önce haberlerimzide X58 yonga setli anakartlarda olması muhtemel yüksek bellek hızı desteğinden bahsetmiştik.

Intel Core i7 serisi işlemcilerine overclock sınırlaması getirmiyor
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Tüm bunlara ek olarak, bellek çarpanın değiştirilebilmesiyle birlikte, Nehalem mimarisinin kilit detaylarından biri olan QPI hızının da arttırılabileceği fakat yaşanacak olası artışın çok ciddi performans getirisi sağlamayacağı da Expreview tarafından dile getiriliyor.

Yani resmi olarak DDR3-800/1066MHz bellek desteği sunacağı resmi olarak duyurulan ilk işlemciler bu sayede daha yüksek saat hızına sahip bellekler ile kullanılabilecekler. Hatırlanacağı üzere sadece Core i7 XE 965'te bellek çarpanının değiştirilebilmesi gündemdeydi.

Nehalem tabanlı ilk işlemcilerin Kasım ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Firma ilk etapta Bloomfield serisi altında hazırladığı dört çekirdekli Core i7 920, 940 ve Extreme kulübüne üye olan Core i7 XE 965 modelleri ile bu işlemciler için hazırlanan X58 yonga setini lanse edecek.


http://en.expreview.com/2008/09/19/core-i7-overclock-feature-changed/#more-927 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmet328 11 yıl
sınırlama getirse tercih eden az olurdu zaten
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GnRh 11 yıl
yine pazarı altüst edecek intel
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miraculous 11 yıl
bu ii bir haber sanırım
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Roby 11 yıl
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Promesa 11 yıl
Her yeni teknolojide oldugu gibi ilk urunler her ne kadar performans konusunda iyi gozukseler de 2. jenerasyonlarinda yeni teknolojiler daha kararli calisiyor, i7 serisinden sonraki islemcileri cok merak ediyorum.
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kayaer07 11 yıl
ben Core i7 940 almayı planlıyorum.
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GktgyS 11 yıl
çok merak ediyorum şunları.forumdan kim alıcak acaba
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ZiveR 11 yıl

Orjinalden alıntı: Göktuğ AYAS

çok merak ediyorum şunları.forumdan kim alıcak acaba


Butceyi ayarladım ben alıcam, tabi buyuk bir aksilik cıkmazsa.
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