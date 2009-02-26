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Intel, CULV platformu için düşük güç tüketimli iki yeni işlemci hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel, ultra-düşük güç tükeitmli iki yeni işlemcisini Mart ayı sonuna doğru kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin Yukon girişimine yanıt olarak geliştirilen CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformu için geliştirilen ve ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarları hedef alan yeni işlemcilerden Core 2 Duo SU9600 modeli 1.6GHz'de, Core 2 Solo SU3500 modeli ise 1.4GHz'de çalışıyor.

Intel'in ilk çeyrek sona ermeden önümüzdeki ayın sonuna doğru duyurmayı planladığı yeni işlemcileri 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. 3MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olduğu belirtilen yeni işlemcilerin 800MHz FSB hızını destekledikleri belirtiliyor. Daha önce anons edilen CULV serisi SU9400, SU9300, SU3300 ve Celeron 723 gibi işlemcilerle birlikte CULV serisine dahil olacak işlemcilerin olası fiyatları da açıklandı.

Core 2 Duo SU9600 (1.6GHz) modelinin 289$, Core 2 Solo SU3500 (1.4GHz ) modelinin ise 262$'dan satışa sunulması bekleniyor.


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