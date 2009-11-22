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Intel HPC optimizeli 6 çekirdekli yeni işlemciler hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel HPC optimizeli 6 çekirdekli yeni işlemciler hazırlıyor
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Intel yüksek performanslı bilgi-işlem (HPC) sunucularına özel 6 çekirdekli yeni işlemciler hazırlıyor. 6 çekirdekli AMD Opteron işlemcilerin TOP500 süper-bilgisayar listesinin tepesinde yer alması karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merakla beklenen Intel, Nehalem EX tabanlı yeni işlemcilerinde saat hızını 8 çekirdekli modellerin üzerinde tutmayı ve daha yüksek bant genişliği sağlamayı hedefliyor.

HPC optimizasyonuna sahip olacak 6 çekirdekli yeni işlemcilerinin 256 işlemciye kadar farklı sunucu tiplerinde kullanılabileceğini açıklayan Intel, C ve C++ dillerinde çok çekirdekli işlemciler ve çoklu işlemci kurulumları için paralel programlamayı kolaylaştıran Ct teknolojiis için yeni bir beta programını sene sonuna doğru duyurmayı ve yeni yazılımlarla daha yüksek performans elde etmeyi planlıyor.


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sadtneverdie 10 yıl
alkış mı tutacaklardı?
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KANUNI61 10 yıl
AMD top 500 de 1 ci olması inteli rahatsız etmiş olacak boyle haberler cıkıyor :)
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MÇKR_06 10 yıl

KANUNI61

AMD top 500 de 1 ci olması inteli rahatsız etmiş olacak boyle haberler cıkıyor :)

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