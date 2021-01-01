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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in 500 serisi yongasetlerinin logoları ortaya çıktı

    Mavi ekip önümüzdeki haftalarda Rocket Lake ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni anakartların kalbinde yer alacak çipsetlerin logoları gün yüzüne çıktı.
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel’in 500 serisi yongasetlerinin logoları ortaya çıktı
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    Intel yeni mimariye geçeceği Rocket Lake işlemcileriyle birlikte yeni logolara da geçiş yapıyor. Daha önce firma logosunda gidilen değişikliğe yongasetleri de uyacak.

    Şimdilik 3 yongaseti

    Yeni Intel logosuyla uyumlu halen gelen logoya sahip Z590, B560 ve H510 yongasetleri PCIe 4.0 destekli 12. Nesil işlemcileriyle birlikte çalışacak.

    Intel’in 500 serisi yongasetlerinin logoları ortaya çıktı
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    Bellek hız aşırtma destekli Z590’ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşıma göre B560 anakart kullanıcıları da RAM’lerini daha yüksek frekanslara çıkarabilecekler.

    Son olarak LGA1200 soketine devam edilen yeni nesilde ekran kartının kullanacağı 16 PCIe 4.0 kanalının yanı sıra  PCIe 4.0 destekli NVMe çözümleri için de 4 kanal ayrılacak. Intel’in 11 Ocak’ta nihai detayları paylaşması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-z590-b560-and-h510-chipset-logos-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    2019daDHyekatilmak 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Logolar önemli tabi
    Yanıtla
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    astegon (astegon CF) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu site neden intel'e "mavi ekip" diyor?

    Intel işte!
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil soket çakmadan anakart üretilebiliyormuş demek, rekabet/amd nelere kadirmişsin meğerse. :)
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Zenohsama
    Hangi yeni nesil hocam? 7-8-9-10 Sureyya Hanımın Muhtesem Degisimi gibi tek yeni nesil 11. Nesil onda da max 8/16 cekirdek var.
    Benzer islemciler icin Z170,Z270,Z370,Z390,Z490,Z590 alıyorsun.
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    z490 anakartlar 11. nesil işlemciler ile beraber pcı 4.0 hattı kullanacak mı? yazılım ile ilgili bir durum mu yoksa donanım gereksinimi?
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dreamblue35
    Z490 lar cıktıgında Anakart da PCIE 4.0 var ama 10. Nesiller PCİE 3.0 , 11. Nesilde PCIE 4.0 da calısacak deniyordu.
    Z490 a 11. Nesil taktıgında PCIE 4.0 calısması lazım gozukuyor.
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ddr5 ram geliyor pci 4.0 lada nvme ssd ler uçacak tuzlu olur bu sistem dolar düşmeden alınmaz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    unununium 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    Bu seride ddr5 ram geleceğini kim söyledi? Biraz daha var onun için
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ne zaman intel haberi görsem, yeni işlemci yeni soket gibi geliyor bana...
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gule gule Z490 Hosgeldin Z590
    MSI Z590 Tomahawk 2500TL bekliyorum.
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