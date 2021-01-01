Intel’in 500 serisi yongasetlerinin logoları ortaya çıktı

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Intel yeni mimariye geçeceği Rocket Lake işlemcileriyle birlikte yeni logolara da geçiş yapıyor. Daha önce firma logosunda gidilen değişikliğe yongasetleri de uyacak.

Şimdilik 3 yongaseti

Yeni Intel logosuyla uyumlu halen gelen logoya sahip Z590, B560 ve H510 yongasetleri PCIe 4.0 destekli 12. Nesil işlemcileriyle birlikte çalışacak.

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Bellek hız aşırtma destekli Z590’ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşıma göre B560 anakart kullanıcıları da RAM’lerini daha yüksek frekanslara çıkarabilecekler.

Son olarak LGA1200 soketine devam edilen yeni nesilde ekran kartının kullanacağı 16 PCIe 4.0 kanalının yanı sıra PCIe 4.0 destekli NVMe çözümleri için de 4 kanal ayrılacak. Intel’in 11 Ocak’ta nihai detayları paylaşması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-z590-b560-and-h510-chipset-logos-revealed

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