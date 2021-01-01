Intel’in 500 serisi yongasetlerinin logoları ortaya çıktı

Intel yeni mimariye geçeceği Rocket Lake işlemcileriyle birlikte yeni logolara da geçiş yapıyor. Daha önce firma logosunda gidilen değişikliğe yongasetleri de uyacak.
Şimdilik 3 yongaseti
Yeni Intel logosuyla uyumlu halen gelen logoya sahip Z590, B560 ve H510 yongasetleri PCIe 4.0 destekli 12. Nesil işlemcileriyle birlikte çalışacak.
Bellek hız aşırtma destekli Z590’ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşıma göre B560 anakart kullanıcıları da RAM’lerini daha yüksek frekanslara çıkarabilecekler.
Son olarak LGA1200 soketine devam edilen yeni nesilde ekran kartının kullanacağı 16 PCIe 4.0 kanalının yanı sıra PCIe 4.0 destekli NVMe çözümleri için de 4 kanal ayrılacak. Intel’in 11 Ocak’ta nihai detayları paylaşması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/intel-z590-b560-and-h510-chipset-logos-revealed Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Intel işte!
Benzer islemciler icin Z170,Z270,Z370,Z390,Z490,Z590 alıyorsun.
Z490 a 11. Nesil taktıgında PCIE 4.0 calısması lazım gozukuyor.
MSI Z590 Tomahawk 2500TL bekliyorum.