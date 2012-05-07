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Intel Ivy Bridge video inceleme: Yeni işlemci ailesinin tüm detayları!

7 yıl
92b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil işlemci ailesinin tüm detayları bu videomuzda. Yeni üretim süreci, üç kapılı transistör kullanımı, enerji verimliliği, yeni özellikler, DirectX 11 destekli grafik birimi, artan performans, çipset detayları, platformu farklı kılan özellikler ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.
 

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Nessarien 7 yıl en beğenilen
İncelemeniz için teşekkürler. Lakin birkaç şey söylemek istiyorum umarım mesajım yerini bulur.

Bu inceleme için sadece ''14 gün'' geç kaldınız ve buna rağmen 3770k 3570k elinizde yok. Dünyadaki bütün büyük donanım siteleri incelemelerini hazırlayıp 23 nisan günü NDA kalkar kalkmaz koydu, sonuçları gördük, testlerin hepsini ilgili olan herkes detaylarıyla aklına kazımıştır şimdiye kadar.

AMD haricinde donanım sektöründe sınıfta kalmış durumdasınız. Gtx 680 incelemesi bir hafta ivy bridge incelemesi 14 gün geç geliyorsa ve sitenin yaptığı haberlerin %80'i telefonlarla ilgiliyse ''bir donanım sitesi'' olarak pc sektöründen uzaklaşmak ya kimlik ya da yönetim sorunu yaşıyorsunuz düşüncelerini akıllara getirir.

Intel size neden işlemci göndermedi ? AMD ile olan yakın ilişkinizle ve objektifliğinizi kaybettiğiniz düşüncesiyle mi yoksa başka bir sebep mi var ?

Umarım eski kimliğinize geri dönersiniz çünkü benim gibi düşünen ve yaşanılan bu durumdan hoşnut olmayan çok kişi var.

İyi günler dilerim.
İncelemeniz için teşekkürler. Lakin birkaç şey söylemek istiyorum umarım mesajım yerini bulur.Bu inceleme için sadece ''14 gün'' geç kaldınız ve bun...
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artenis 7 yıl Nessarien
Nessarien

İncelemeniz için teşekkürler. Lakin birkaç şey söylemek istiyorum umarım mesajım yerini bulur.

Bu inceleme için sadece ''14 gün'' geç kaldınız ve buna rağmen 3770k 3570k elinizde yok. Dünyadaki bütün büyük donanım siteleri incelemelerini hazırlayıp 23 nisan günü NDA kalkar kalkmaz koydu, sonuçları gördük, testlerin hepsini ilgili olan herkes detaylarıyla aklına kazımıştır şimdiye kadar.

AMD haricinde donanım sektöründe sınıfta kalmış durumdasınız. Gtx 680 incelemesi bir hafta ivy bridge incelemesi 14 gün geç geliyorsa ve sitenin yaptığı haberlerin %80'i telefonlarla ilgiliyse ''bir donanım sitesi'' olarak pc sektöründen uzaklaşmak ya kimlik ya da yönetim sorunu yaşıyorsunuz düşüncelerini akıllara getirir.

Intel size neden işlemci göndermedi ? AMD ile olan yakın ilişkinizle ve objektifliğinizi kaybettiğiniz düşüncesiyle mi yoksa başka bir sebep mi var ?

Umarım eski kimliğinize geri dönersiniz çünkü benim gibi düşünen ve yaşanılan bu durumdan hoşnut olmayan çok kişi var.

İyi günler dilerim.

'' AMD haricinde donanım sektöründe sınıfta kalmış durumdasınız. Gtx 680 incelemesi bir hafta ivy bridge incelemesi 14 gün geç geliyorsa ve sitenin yaptığı haberlerin %80'i telefonlarla ilgiliyse ''bir donanım sitesi'' olarak pc sektöründen uzaklaşmak ya kimlik ya da yönetim sorunu yaşıyorsunuz düşüncelerini akıllara getirir. ''

Kesinlikle herkesin özelellikle dile getirdiği konu budur - Akıllı telefonlar temeline kurulmuş bir siteye dönüşen DH nin akılcı bir girişim yapması gerekmekte artık -
( Nacizhane 3770K incele başlığım : forum.donanimhaber.com/... )


___________________________________________________________

Üç farklı başlıkta Üçüncü bildirim maksatım fark farkedilsin - donanım sitesinden AKILLI TELEFON SİTESİNE dönüşüm...

CEVAP GELDİ ARKADAŞLAR TELEFONLARI: 130.000 LERE ULAŞAN İZLENME SAYILARI AMA DONANIM 60.000 LERDE KALMIŞ NEDENİ BUDUR

DOnanım haber en son işlemci soğutucusu incelemesi tarihi 2009'dur... !
___________________________________________________________
Nessarienİncelemeniz için teşekkürler. Lakin birkaç şey söylemek istiyorum umarım mesajım yerini bulur.Bu inceleme için sade...
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Nessarien 7 yıl Speed-Step
Speed-Step
Video izlenme sayıları:
------------------------------------------------------------------
Nvidia GTX 680 Video İnceleme : 27000 İzlenme
MSI Z77A-GD65 Anakart Video İnceleme : 11000 İzlenme
PowerColor HD7970 Video İnceleme : 25000 İzlenme
----------------------------------------------------------------------
Toplam : 63000 İzlenme

HTC One X Genel İnceleme : Tek Başına 60000

HTC One X Fotoğraf ve Video Performansı Video inceleme : 36000 İzlenme
HTC One X Firmware Güncellemesi Video İnceleme : 42000 İzlenme
--------------------------------------------------------------------------------------
2 Ek inceleme Toplam : 78000 İzlenme!

HTC One X'in ek incelemelerle birlikte toplam izlenme sayısı 138000!

Merhabalar Mesut bey yanıtınız ve paylaştığınız detaylar için teşekkür ederim. Müsadeniz olursa ben de size bu konuda yanıt vermek istiyorum.

Haber niteliği olmayan şeyleri insanlar izlemez ve bakmaz. Eğer bunu donanım ürünlerinden uzaklaşmak için bahane olarak kabul edeceksek, bu noktada bir sorun var demektir. Ben hiçbir ekran kartı incelemenize bakmıyorum mesela. Yurt dışındaki incelemeler çıkınca onları takip ediyorum zaten siz yayınlayana kadar da ben o kart hakkındaki düşüncemi çoktan vermiş oluyorum. Alacaksam almış oluyorum almayacaksam da zaten bakmaya gerek duymuyorum. Lakin bir iphone bir samsung galaxy ya da bir htc haberi varsa bakıyorum çünkü dünya ile aynı anda yayınlanmış oluyor.

Bunu yapan tek kişi ben değilimdir, haliyle bu sonuç sizi şaşırtmasın. İnsanlar filmleri tekrar tekrar izleyebilir ancak haberleri ve bildikleri makaleleri tekrar tekrar okumazlar (spesifik bir bilgiyi alıntılamak dışında)

Eğer ki siz Ivy Bridge incelemesini 23 nisan günü koymuş olsaydınız zaten neticeyi görürdünüz.

Ben hala 1 Nisan şakasına kanıp 7990 ile ilgili şaka haberi gerçek sanıp buraya koyduğunuzu ve benimle beraber 2-3 kişinin uyarısı sonrası özür bile dilemeden pat diye kaldırdığınızı unutmadım. Bu tarz şeyler olurken sizin gerekçeleriniz bana pek samimi gelmiyor.

Bir şeye yönelip ilgi, alaka ve bütün çalışmanızı ona yansıtırsanız o yönde güzel neticeler alırsınız. Yapmazsanız da neticeler pek tatmin edici düzeyde olmaz. Ben mobil/pc donanım konusunda son zamanda yaşanan sorunları buna benzetiyorum. İzlenme ve hitlerin düşük olmasının sebebi sizin gecikmiş olmanız ve gereken ilgiyi, hassasiyeti göstermemiş olmanızdan kaynaklandığı inancını taşıyorum.

Gelelim test örneklerine.

Yurt dışında çok ufak siteler bile bu ürünleri büyük platformlarla aynı anda alabiliyorlar. Eğer AMD dışında firmalar sizinle sorun yaşıyorsa bunun bir sebebi olsa gerek. AMD size ürünleri zamanında gönderirken, Intel ve Nvidia göndermiyorsa burada bir sorun var demektir. Intel ve Nvidia 3 ayda 20.000 video hite sahip youtube incelemesi yapan kullanıcılara/sitelere bile işlemci/ekran kartı gönderirken DH'yi es geçiyorlarsa ya ilişkilerinizde ya bu ilişkiyi kuran ve firmalarla ilişkileri, haberleşmeleri yöneten yöneticinizde bir sorun var demektir.

Ben gayet açık şekilde sorularımı yöneltiyorum size eğer varsa bir durum buyrun söyleyin bizler de bilelim. Eğer bugün işlemci piyasasını büyük oranda yöneten ve sizi yakın ilişki içerisinde olduğunuz AMD'den birkaç nesil önde olan Intel size hala şu tarihe kadar işlemci göndermediyse ben bunu normal bir durum gibi karşılayamam açıkçası.

Bu durumun muhakkak bir sebebi olmalı, haksız mıyım ?
Speed-StepVideo izlenme sayıları:------------------------------------------------------------------Nvidia GTX 680 Video İnceleme :...
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Cango69 6 yıl
Arkadaşlar videoyu kısa yapmak adına çok hızlı konuşma adeta kelimeleri ağızlarında yuvarlayarak neredeyse ne dedikleri anlaşılmaksızın bir video çekmişler ayrıca çok teknolojik terimler kullanıyorlar vidoyu çekmiş olmak için değil daha sade ve anlaşılabilir bir dille bilgi verip anlatmaya özen göstermeliler...
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ama=neden 6 yıl
Sayın Mesut Çevik ,
Bu kadar telefon, ios android haberi ve uygulaması haberi yaparsanız millet de oraya kayar doğal olarak.Neredeyse teknoloji onlardan ibaret gibi görünüyor.Sadece facebook a girip bişeyler okuyup yaptığımız aletler...
Telefon incelemesi yapılmasın demiyoruz, ama ciddi oranda azalma var bilgisayar ve bilgisayar donanımı üzerine yapılan haberlerde ve video incelemelerde.
Aynı şey oyun konsolları içinde geçerli.
Kaç kişide oyun konsolu , kaç kişide bilgisayar var?
Türkiye'de konsolda oyun oynayanın sayısı bilgisayarda oynayandan çok değil.
Neredeyse her oyun için ayrı kıyamet kopuyor pc ye gelmediğinde.
Her zaman talebe göre içerik yayınlamadığınızı göstermiyor mu bu?
Kaldı ki insanlar ne istiyorsa onu sunuyoruz mantığı da hoş değil bence.
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xRay97 7 yıl
Sayın DH ekibi inceleme videolarını akıllı telefonlar ile izleyemiyoruz.Sizden ricam bu sorunu gidermeniz.
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HiqhWoltage 7 yıl
22nm ile üretimde falan hep tasarruf sağlanıyor. Aynı şekilde 22nm Ivy Bridge işlemcilerde üst kısımdaki alüminyum plaka ile bağlantıyı veya teması sağlamak için kaynak değilde bir tür termal macun kullanılması da bir tür tasarruf. Bu tasarruflar iyi güzelde sen eski nesilden daha daha az güç tüketip daha fazla ısınan bir işlemci yapmışsın sırf bu tasarruflar yüzünden. Üstüne üstlük tasarruf tasarruf diyoruz ama yeni gelen bu işlemciler daha da pahalı... Ne anladım ben bu işten ?
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MxFxOx 7 yıl
ultrabook yönelik işlemciler üretmişler tek avantajları yeni teknolojileri ve enerji verimliliği olmuş.pci3.0 merak ediyorum açıksası
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Nessarien 7 yıl
Buradan bakabilirsiniz pci-e 3.0 testlerine.

techpowerup.com/...


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DH Misafiri 7 yıl
Bekleseydiniz. Bir sonraki nesille birlikte incelerdiniz.
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engintezel 7 yıl
Intel cpularının üzerine neden hd3000 hd4000 gibi IGP iç grafik işlemci koyuyor ? Tek neden masaüstünde elektrik sarfiyatını azaltmak mı ? GPU işini tutturabilir miyiz diye alıştırma mı yapıyor ? Dikkati başka yönemi çekmek istiyor nedir ?
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DH Misafiri 7 yıl
hocam konuştuklarınız yaza ve diablo3 oyununa hazırlanan biz kullanıcalrı ikna ediyor.ivy bridge burada mini farklar yaratıyor. Ama doğal usb3 ve hızlı boot özellikleri bizi çok düşündürüyor. Anlaşılan ,yYeni sistem toplayan biri için 3770 ve msi anakart çözümü iyi gibi gözüküyor. Yarın sipariş ediyorum.
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tenghis 7 yıl
Olay çok hit almaksa akıllı telefonlardan daha çok ilgi çeken siteler var. oldu olacak içeriği o yöne kaydırın bari. Bence sahip olduğu yeri tutarlı çizgisine borçlu bir site için içler acısı bir açıklamadır bu. Böyle giderse mynet gibi bir site olup çıkacaksınız ve burada durumdan şikayetçi gençlerden birinin açacağı yeni bir site sizi tarihin tozları arasına gömecek. Çünkü yönünüzü döndüğünüz cep telefoncu kitle asla bir donanım meraklısı kadar arkanızda durmayacak, ilk yenilikte sizi satıverecektir.
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xamaximax 7 yıl
Top comments ler neden üstte çıkmıyor ?????
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engintezel 7 yıl
Mobil teknoloji akıllı telefonlar, tabletler (ipad) çıkalı daha ne kadar oldu? Çok yeni teknolojiler bunlar
insanların merakları bu konulara odaklandı. Bu yüzden video hitleri böyle yüksek ama bu cazibe aynı şekilde insanları
peşinden koşturacabilecek mi? Yukarıdaki nedenlerden CPU, VGA satışları düşmekte olabilir. Ama hiçbir zaman bir masaüstü
pc'nin size verebileceğini bir cep telefonundan veya tabletten alamazsınız.

- Sosyal ağlar hariç olmak üzere mecbur kalmadıkça kim pc varken internete cep telefonundan bağlanmayı tercih eder?
- Hangi ipad veya android oyunundan pcden veya konsoldan aldığınız zevki alabiliyorsunuz? Pc veya konsolu olan
ipad oyunlarından bir süre oynasa bile hemen sıkılır.

Kısaca mobil teknolojinin patladığı bir dönemden geçiyoruz. İlerideki yılladar bu ilginin azalacağını düşünüyorum.
Her nekadar adı mobil olsada bu teknolojinin çok ciddi limitleri var.
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xamaximax 7 yıl
Sayın Mesut Çevik cevap vermeniz güzel sayıları ortaya koymussunuz OK ama Cuma günü 1e1 habere ankete koyorsanız bu durumu donanım incelemelerinin daha fazla olmasını istiyormusunuz diye çıkan sonucu göreceksiniz
herkes + lasın anket gelsin anket gelincede bastırın donanımcı kardeşler
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sgnr 7 yıl
Elinize sağlık. Küçük bir önerim olacaktı. Yeşil perdenin masadaki yansımasınıda silselermiş daha hoş olurmuş. Çekim esnasında turuncu filtre kullanarakta engellenebilir. Bilginize!
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