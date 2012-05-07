Intel Ivy Bridge video inceleme: Yeni işlemci ailesinin tüm detayları!

Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil işlemci ailesinin tüm detayları bu videomuzda. Yeni üretim süreci, üç kapılı transistör kullanımı, enerji verimliliği, yeni özellikler, DirectX 11 destekli grafik birimi, artan performans, çipset detayları, platformu farklı kılan özellikler ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.

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