Intel Ivy Bridge video inceleme: Yeni işlemci ailesinin tüm detayları!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil işlemci ailesinin tüm detayları bu videomuzda. Yeni üretim süreci, üç kapılı transistör kullanımı, enerji verimliliği, yeni özellikler, DirectX 11 destekli grafik birimi, artan performans, çipset detayları, platformu farklı kılan özellikler ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.
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Bu inceleme için sadece ''14 gün'' geç kaldınız ve buna rağmen 3770k 3570k elinizde yok. Dünyadaki bütün büyük donanım siteleri incelemelerini hazırlayıp 23 nisan günü NDA kalkar kalkmaz koydu, sonuçları gördük, testlerin hepsini ilgili olan herkes detaylarıyla aklına kazımıştır şimdiye kadar.
AMD haricinde donanım sektöründe sınıfta kalmış durumdasınız. Gtx 680 incelemesi bir hafta ivy bridge incelemesi 14 gün geç geliyorsa ve sitenin yaptığı haberlerin %80'i telefonlarla ilgiliyse ''bir donanım sitesi'' olarak pc sektöründen uzaklaşmak ya kimlik ya da yönetim sorunu yaşıyorsunuz düşüncelerini akıllara getirir.
Intel size neden işlemci göndermedi ? AMD ile olan yakın ilişkinizle ve objektifliğinizi kaybettiğiniz düşüncesiyle mi yoksa başka bir sebep mi var ?
Umarım eski kimliğinize geri dönersiniz çünkü benim gibi düşünen ve yaşanılan bu durumdan hoşnut olmayan çok kişi var.
İyi günler dilerim.
'' AMD haricinde donanım sektöründe sınıfta kalmış durumdasınız. Gtx 680 incelemesi bir hafta ivy bridge incelemesi 14 gün geç geliyorsa ve sitenin yaptığı haberlerin %80'i telefonlarla ilgiliyse ''bir donanım sitesi'' olarak pc sektöründen uzaklaşmak ya kimlik ya da yönetim sorunu yaşıyorsunuz düşüncelerini akıllara getirir. ''
Kesinlikle herkesin özelellikle dile getirdiği konu budur - Akıllı telefonlar temeline kurulmuş bir siteye dönüşen DH nin akılcı bir girişim yapması gerekmekte artık -
( Nacizhane 3770K incele başlığım : forum.donanimhaber.com/... )
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Üç farklı başlıkta Üçüncü bildirim maksatım fark farkedilsin - donanım sitesinden AKILLI TELEFON SİTESİNE dönüşüm...
CEVAP GELDİ ARKADAŞLAR TELEFONLARI: 130.000 LERE ULAŞAN İZLENME SAYILARI AMA DONANIM 60.000 LERDE KALMIŞ NEDENİ BUDUR
DOnanım haber en son işlemci soğutucusu incelemesi tarihi 2009'dur... !
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Merhabalar Mesut bey yanıtınız ve paylaştığınız detaylar için teşekkür ederim. Müsadeniz olursa ben de size bu konuda yanıt vermek istiyorum.
Haber niteliği olmayan şeyleri insanlar izlemez ve bakmaz. Eğer bunu donanım ürünlerinden uzaklaşmak için bahane olarak kabul edeceksek, bu noktada bir sorun var demektir. Ben hiçbir ekran kartı incelemenize bakmıyorum mesela. Yurt dışındaki incelemeler çıkınca onları takip ediyorum zaten siz yayınlayana kadar da ben o kart hakkındaki düşüncemi çoktan vermiş oluyorum. Alacaksam almış oluyorum almayacaksam da zaten bakmaya gerek duymuyorum. Lakin bir iphone bir samsung galaxy ya da bir htc haberi varsa bakıyorum çünkü dünya ile aynı anda yayınlanmış oluyor.
Bunu yapan tek kişi ben değilimdir, haliyle bu sonuç sizi şaşırtmasın. İnsanlar filmleri tekrar tekrar izleyebilir ancak haberleri ve bildikleri makaleleri tekrar tekrar okumazlar (spesifik bir bilgiyi alıntılamak dışında)
Eğer ki siz Ivy Bridge incelemesini 23 nisan günü koymuş olsaydınız zaten neticeyi görürdünüz.
Ben hala 1 Nisan şakasına kanıp 7990 ile ilgili şaka haberi gerçek sanıp buraya koyduğunuzu ve benimle beraber 2-3 kişinin uyarısı sonrası özür bile dilemeden pat diye kaldırdığınızı unutmadım. Bu tarz şeyler olurken sizin gerekçeleriniz bana pek samimi gelmiyor.
Bir şeye yönelip ilgi, alaka ve bütün çalışmanızı ona yansıtırsanız o yönde güzel neticeler alırsınız. Yapmazsanız da neticeler pek tatmin edici düzeyde olmaz. Ben mobil/pc donanım konusunda son zamanda yaşanan sorunları buna benzetiyorum. İzlenme ve hitlerin düşük olmasının sebebi sizin gecikmiş olmanız ve gereken ilgiyi, hassasiyeti göstermemiş olmanızdan kaynaklandığı inancını taşıyorum.
Gelelim test örneklerine.
Yurt dışında çok ufak siteler bile bu ürünleri büyük platformlarla aynı anda alabiliyorlar. Eğer AMD dışında firmalar sizinle sorun yaşıyorsa bunun bir sebebi olsa gerek. AMD size ürünleri zamanında gönderirken, Intel ve Nvidia göndermiyorsa burada bir sorun var demektir. Intel ve Nvidia 3 ayda 20.000 video hite sahip youtube incelemesi yapan kullanıcılara/sitelere bile işlemci/ekran kartı gönderirken DH'yi es geçiyorlarsa ya ilişkilerinizde ya bu ilişkiyi kuran ve firmalarla ilişkileri, haberleşmeleri yöneten yöneticinizde bir sorun var demektir.
Ben gayet açık şekilde sorularımı yöneltiyorum size eğer varsa bir durum buyrun söyleyin bizler de bilelim. Eğer bugün işlemci piyasasını büyük oranda yöneten ve sizi yakın ilişki içerisinde olduğunuz AMD'den birkaç nesil önde olan Intel size hala şu tarihe kadar işlemci göndermediyse ben bunu normal bir durum gibi karşılayamam açıkçası.
Bu durumun muhakkak bir sebebi olmalı, haksız mıyım ?