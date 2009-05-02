Intel medya bilgisayarları için hazırladığı yeni Mini-ITX anakartını duyurdu

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Nvidia, AMD ve VIA'nın yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen netbook/nettop/HTPC platformları karşısında sessizliğini bozan ve GN40 yonga setiyle bu konuda önemli bir adım atan Intel, maliyet odaklı ultra-taşınabilir sistemlerde kullanılmak üzere hazırladığı Mini-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu.

Intel'in kod adı DG41MJ olan yeni anakartı, Core 2 serisi tek, çift ve dört çekirdekli işlemcilerle kullanılabilecek. G41 yonga seti üzerine inşa edilen anakart özellikle HTPC yani oturma odaları için hazırlanan kompakt boyutlu ve düşük maliyetli sistemleri hedef alıyor. Çift DIMM slotu üzerinden DDR2 bellek desteği sunan anakart, 6 kanal ses deteği ile geliyor.

Entegre grafik işlem birimi olarak yine bir Intel çözümü olan, DirectX 10 destekli GMA X4500 ile gelen anakart, 945 yonga setini baz alan benzer çözümlere kıyasla daha yüksek grafik performansı vaat ediyor. Diğer özellikleri arasında 3 adet SATA portuna ve Gigabit ethernet gibi detayların yer aldığı anakart 95$ altı fiyatla listelere girmeye başladı.