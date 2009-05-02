Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel medya bilgisayarları için hazırladığı yeni Mini-ITX anakartını duyurdu

10 yıl
5,5b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel medya bilgisayarları için hazırladığı yeni Mini-ITX anakartını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia, AMD ve VIA'nın yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen netbook/nettop/HTPC platformları karşısında sessizliğini bozan ve GN40 yonga setiyle bu konuda önemli bir adım atan Intel, maliyet odaklı ultra-taşınabilir sistemlerde kullanılmak üzere hazırladığı Mini-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu.

Intel'in kod adı DG41MJ olan yeni anakartı, Core 2 serisi tek, çift ve dört çekirdekli işlemcilerle kullanılabilecek. G41 yonga seti üzerine inşa edilen anakart özellikle HTPC yani oturma odaları için hazırlanan kompakt boyutlu ve düşük maliyetli sistemleri hedef alıyor. Çift DIMM slotu üzerinden DDR2 bellek desteği sunan anakart, 6 kanal ses deteği ile geliyor.

Entegre grafik işlem birimi olarak yine bir Intel çözümü olan, DirectX 10 destekli GMA X4500 ile gelen anakart, 945 yonga setini baz alan benzer çözümlere kıyasla daha yüksek grafik performansı vaat ediyor. Diğer özellikleri arasında 3 adet SATA portuna ve Gigabit ethernet gibi detayların yer aldığı anakart 95$ altı fiyatla listelere girmeye başladı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Necessa®i 10 yıl
bune ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
GMA X4500 dizüstü bilgisayarlarda çok kullanıyorlar diye hatırlıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 10 yıl
intel ekran karti performansi konusunda geri hele bu fiyatlara isi de cok zor..ndvidea hdmi de bence daha basarili zotac in ndvidea mini atx platformu simdilik en mantikli cozum...gibi gozukuyor...faydali olabilir asagidaki linke bi gozatin.......
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
HTPC de LTP nin işine arkadaşım yaaa... sadece ofis amaçlı gerisi boş, HDMI da yoktur eminim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@nano@ 10 yıl
bence hepsiburada zotac anakartlardan satıyor şu incelemesi olandan bence bundan daha iyiler ülkemize 120 dolardan aşağı gelmez bu anakart
intel uçmuş anlaşılan 965 çipset anakarta 95 dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ATI HD4770@1GHz video inceleme 10 yıl LPG, CNG Fuarı: 2A Mühendislik (BRC) 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Okcan otomativ 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Zavoli 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Vogas 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Tartarini Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim