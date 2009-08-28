Intel P57 yonga setini yol haritasından çıkardı

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Yeni nesil Lynnfield işlemcileri için P55 yonga setini geliştiren ve 8 Eylül'de lanse etmeye hazırlanan Intel, 5 serisi kapsamında tek yonga tasarımına sahip farklı çipset çözümleri için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre Intel, P55 yonga setinin Braidwood bellek teknolojisi ile donatılan P57 isimli bir üst versiyonunu yol haritasından çıkarmaya karar verdi.

Intel'in önce Robson hemen ardından da Turbo Memory olarak isimlendirdiği sistem performansını arttırmaya yönelik özel bellek teknolojisinin son varyasyonu olan Braidwood teknolojisi ile anakartlarda yer verilecek özel NAND flash depolama birimi ile işletim sistemi açılışının ve uygulama başlangıçlarının hızlandırılması hedefleniyordu ancak Intel bu teknolojiyi kullanmaktan vazgeçti.

Braidwood teknolojisinin iptal edilmesiyle birlikte P55 yonga seti ile kıyaslandığında belkide tek farklılığını kaybeden P57 yonga seti de doğal olarak Intel'in yol haritasındaki yerini kaybetmiş oldu. P57 yonga setinden farklı olarak Intel'in entegre grafik özellikli 32nm Clarkdale işlemcileri için geliştirdiği H55 ve H57 yonga setleri ise yol haritasındaki pozisyonlarını koruyorlar.

