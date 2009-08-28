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Intel P57 yonga setini yol haritasından çıkardı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel P57 yonga setini yol haritasından çıkardı
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Yeni nesil Lynnfield işlemcileri için P55 yonga setini geliştiren ve 8 Eylül'de lanse etmeye hazırlanan Intel, 5 serisi kapsamında tek yonga tasarımına sahip farklı çipset çözümleri için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre Intel, P55 yonga setinin Braidwood bellek teknolojisi ile donatılan P57 isimli bir üst versiyonunu yol haritasından çıkarmaya karar verdi.

Intel'in önce Robson hemen ardından da Turbo Memory olarak isimlendirdiği sistem performansını arttırmaya yönelik özel bellek teknolojisinin son varyasyonu olan Braidwood teknolojisi ile anakartlarda yer verilecek özel NAND flash depolama birimi ile işletim sistemi açılışının ve uygulama başlangıçlarının hızlandırılması hedefleniyordu ancak Intel bu teknolojiyi kullanmaktan vazgeçti.

Braidwood teknolojisinin iptal edilmesiyle birlikte P55 yonga seti ile kıyaslandığında belkide tek farklılığını kaybeden P57 yonga seti de doğal olarak Intel'in yol haritasındaki yerini kaybetmiş oldu. P57 yonga setinden farklı olarak Intel'in entegre grafik özellikli 32nm Clarkdale işlemcileri için geliştirdiği H55 ve H57 yonga setleri ise yol haritasındaki pozisyonlarını koruyorlar.


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sadtneverdie 10 yıl
@ayzer ne alakası var üretse sana ne üretmese sana ne rezaleti açıkla ondan sonra gereksiz yorumlarına devam et.
ayrıca intelin nerede saçmaladığını ben hala çözemedim adamlar yonga seti çıkarsa suç çıkarmasa suç bazılarınız intele laf edelimde ne dersek diyelim mantığıyla hareket ediyor.
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SeKSandDoRT 10 yıl
farkında mısınız? intel, amd 45nm phenom II leri çıkardığından beri saçmalamaya başladı ...
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ayzer 10 yıl
@sandtneverdie galiba intelden iş kapmış :) üretsin diyor ama habere bakarsa ü ret me ye cek...
@ssenginss arge dediğini anladıkta; i5 serisi 3,2 ghz 176$, 3,33 196$ ve 3,46 284$ iken bu fiyatlandırmanın argesini söylermisiniz???
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sadtneverdie 10 yıl
@ayzer ne diyosun sen :D intel üretsin sana ne alırsın almazsın rezalet olan ne? hayatın stresini intelden mi çıkarıyorsun anlamadım kı :)
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deepestlove 10 yıl
eni sonu çok hızlı 32gb ssd olacak onboard olarak anakartların üstünde
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engintezel 10 yıl
Ne rezaleti arkadaşım ya adamlar mühendislik yapıyor teknoloji geliştiriyor arge çok pahalı uygulama :)
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ayzer 10 yıl
böyle rezalet iş olmaz olmaz olmaz
oluuurrr intelde olurrrr
sat pahalı pahalı
notebook ta yaptığı oyunu şimdide anakartlarda yapıyor
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