TSMC, Huawei'yi çip işinde rakip olarak görmüyor

TSMC Başkanı Mark Liu, bir hissedarın Huawei ve diğer rakiplerle ilgili sorusuna yanıt olarak: "TSMC her rakibi çok dikkatli bir şekilde inceliyor. Her zaman rakiplerimiz olacak. Ancak bunun Huawei ile hiçbir ilgisi yok." dedi ve Huawei tehdidini küçümseyerek, bu şirketin ve genel olarak Çin'in çok geride olduğunu savundu.
TSMC'nin başkanı ayrıca Huawei'nin çip üretim teknolojisini yakalamasının “imkansız” olduğunu söyledi. Uzmanlara göre TSMC patronlarının kendilerine olan güvenleri, şirketin yarı iletken endüstrisinin ön saflarında yer alan köklü konumundan kaynaklanıyor.
Huawei'nin teknolojisi geride kaldı
Huawei, gelişmiş çip üretim ekipmanlarına erişimini ve en üst düzeyde rekabet etme kabiliyetini sınırlayan ABD hükümetinin yaptırımlarından etkilenmiş durumda. Sonuç olarak, TSMC önümüzdeki yıl 2 nanometrelik yongaların üretimine başlamayı planlarken, Huawei hala 7 nm işlem teknolojileriyle çalışıyor ve bazı söylentilere göre 5 nm yonga seti yakında piyasaya çıkabilir.
Huawei'nin kendi kendine yeterlilik çabaları dikkate değer olsa da, teknoloji açığı ve ABD kısıtlamalarının getirdiği kısıtlamaların önemli bir zorluk teşkil ettiği bir gerçek. Geriye şu soru kalıyor: Huawei de dahil olmak üzere herhangi bir rakip TSMC'nin yerleşik liderliğini ve sıkı ihracat kontrollerini aşabilir mi? Mevcut çip yarışı liderini tahtından indirecek bir rakibin ortaya çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.