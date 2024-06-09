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    TSMC, Huawei'yi çip işinde rakip olarak görmüyor

    Dünyanın önde gelen sözleşmeli yonga üreticisi TSMC, Huawei'nin yarı iletken geliştirme alanındaki son gelişmelerinin yarattığı tehdidi küçümsedi.               
    TSMC, Huawei'yi çip işinde rakip olarak görmüyor Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı şirket hissedarlar toplantısında, ABD'nin Huawei'ye uyguladığı teknoloji açığı ve ihracat kısıtlamalarını gerekçe göstererek pazar hakimiyetini sürdürme konusundaki güvenini dile getirdi.

    TSMC Başkanı Mark Liu, bir hissedarın Huawei ve diğer rakiplerle ilgili sorusuna yanıt olarak: "TSMC her rakibi çok dikkatli bir şekilde inceliyor. Her zaman rakiplerimiz olacak. Ancak bunun Huawei ile hiçbir ilgisi yok." dedi ve Huawei tehdidini küçümseyerek, bu şirketin ve genel olarak Çin'in çok geride olduğunu savundu.

    TSMC'nin başkanı ayrıca Huawei'nin çip üretim teknolojisini yakalamasının “imkansız” olduğunu söyledi. Uzmanlara göre TSMC patronlarının kendilerine olan güvenleri, şirketin yarı iletken endüstrisinin ön saflarında yer alan köklü konumundan kaynaklanıyor.

    Huawei'nin teknolojisi geride kaldı

    Huawei, gelişmiş çip üretim ekipmanlarına erişimini ve en üst düzeyde rekabet etme kabiliyetini sınırlayan ABD hükümetinin yaptırımlarından etkilenmiş durumda. Sonuç olarak, TSMC önümüzdeki yıl 2 nanometrelik yongaların üretimine başlamayı planlarken, Huawei hala 7 nm işlem teknolojileriyle çalışıyor ve bazı söylentilere göre 5 nm yonga seti yakında piyasaya çıkabilir.

    TSMC, Huawei'yi çip işinde rakip olarak görmüyor Tam Boyutta Gör
    2019'da ABD'nin kara listesine girenHuawei, Mate 60 Pro ve yeni Kirin 5G işlemcileriyle akıllı telefon pazarında büyük bir oyuncu olarak geri dönmeye çalıştı. Ancak 7 nanometre teknolojisi, diğer yonga üreticilerinin en son ürünlerine kıyasla performans ve verimlilik açısından dezavantajlı bir konuma geliyor.

    Huawei'nin kendi kendine yeterlilik çabaları dikkate değer olsa da, teknoloji açığı ve ABD kısıtlamalarının getirdiği kısıtlamaların önemli bir zorluk teşkil ettiği bir gerçek. Geriye şu soru kalıyor: Huawei de dahil olmak üzere herhangi bir rakip TSMC'nin yerleşik liderliğini ve sıkı ihracat kontrollerini aşabilir mi? Mevcut çip yarışı liderini tahtından indirecek bir rakibin ortaya çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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