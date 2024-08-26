Xiaomi'nin mobil işlemcisi 2025'te geliyor: Nasıl performans sunacak?

Xiaomi'nin işlemcisi Unisoc tarafından geliştirilen bir 5G modem içerecek. Kaynağa göre Çinli dev bu yonga setini 2025'in ilk yarısında tanıtmayı planlıyor. Brar'ın aynı zamanda "2025 yılı Xiaomi için birçok devrimsel ürünle dolu büyük bir yıl olacak" ifadelerini kullandığını belirtelim.
İsmi belli değil
İşlemcinin nasıl adlandırılacağı henüz belli değil. Xiaomi muhtemelen bu yonga setini öncelikle orta segmentteki telefon ve tabletlerinde kullanmayı planlıyor. Bu sayede şirket maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.
Eğer bu ilk işlemci modeli başarılı olursa, Xiaomi daha da gelişmiş işlemciler üreterek amiral gemisi cihazlarında da kendi işlemcilerini kullanmayı düşünebilir. Gidişatın nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.