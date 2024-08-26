Xiaomi'nin mobil işlemcisi 2025'te geliyor: Nasıl performans sunacak?

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Tam Boyutta Gör Güvenilir kaynaklardan Yogesh Brar, Xiaomi'nin mobil işlemcisi ile ilgili bazı ayrıntıları açıkladı. Aktarılan bilgilere göre söz konusu çip, TSMC'nin 4 nm N4P üretim süreci kullanılarak üretilecek. Performansının ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 seviyesinde olması bekleniyor.

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Xiaomi'nin işlemcisi Unisoc tarafından geliştirilen bir 5G modem içerecek. Kaynağa göre Çinli dev bu yonga setini 2025'in ilk yarısında tanıtmayı planlıyor. Brar'ın aynı zamanda "2025 yılı Xiaomi için birçok devrimsel ürünle dolu büyük bir yıl olacak" ifadelerini kullandığını belirtelim.

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İsmi belli değil

İşlemcinin nasıl adlandırılacağı henüz belli değil. Xiaomi muhtemelen bu yonga setini öncelikle orta segmentteki telefon ve tabletlerinde kullanmayı planlıyor. Bu sayede şirket maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Eğer bu ilk işlemci modeli başarılı olursa, Xiaomi daha da gelişmiş işlemciler üreterek amiral gemisi cihazlarında da kendi işlemcilerini kullanmayı düşünebilir. Gidişatın nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.

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