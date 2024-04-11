Tam Boyutta Gör Android Headlines'a göre Qualcomm şu anda orta sınıf mobil cihazlar için üç yeni işlemci geliştirmek üzere çalışıyor. SM4635, SM6650 ve SM7635 model kod numaralarıyla etiketlenen bu işlemcilerin Qualcomm'un isimlendirme kurallarına göre sırasıyla Snapdragon 4, 6 ve 7 serilerine dahil edilmesi bekleniyor.

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İşlemciler SM4635 için "Pitti" ve SM6650 ve SM7635 için "Volcano" olarak kodlanmış. SM4635'in (Snapdragon 4 Gen 3) 6GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanına sahip bir bellek yapılandırmasına sahip olması bekleniyor.

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Qualcomm'un konumunu güçlendirecek

SM6650 ve SM7635 işlemcilerle ilgili olarak, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 ve 7s Gen 2 ile yaptığı gibi benzer bir strateji kullanabileceği ve benzer performans sunabileceği tahmin ediliyor. SM7635, Snapdragon 7+ Gen 3'ü geçemeyecek olsa da, Qualcomm'un orta sınıf yonga seti pazarındaki konumunu güçlendirerek önemli iyileştirmeler sunacak.

İşlemcilerle ilgili spesifik detaylar henüz bilinmese de, Xiaomi Redmi Note 14 Pro'nun yeni SM7635 işlemciye sahip ilk cihazlardan biri olması bekleniyor.

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Qualcomm yeni orta sınıf mobil işlemciler geliştiriyor