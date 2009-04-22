Intel, SSD fiyatlarında 100$'a varan indirim yapıyor

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki yıllarda sektörün depolama standardı olacağı ve sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD'ler için firmaların çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pazarın en güçlü isimlerinden birisi olan Intel güncel ürün gamında fiyat indirimine gidiyor. Gelen bilgilere göre firmanın farklı kapasite ve boyuttaki dört farklı SSD'sin 26 Nisan'dan itibaren daha ucuza satın alınabilecek. Peki Intel'in yeni fiyat indiriminden hangi modeller etkileniyor.

Öncelikle şunu belirtelim, özellikle yüksek performanslı sunucular için E serisi Intel SSD'lerde şu an için herhangi bir fiyat indirimi görülmüyor. Yapılacak indirimden etkilenen modeller dizüstü bilgisayarlar ve performans odaklı masaüstü sistemler için hazırlanan M serisi SSD'ler olacak. M serisi dahilinde hazırlanan ve 1.8" boyutunda olan 80GB ve 160GB'lık X18-M modellerine ek olarak yine 80GB ve 160GB kapasitelerinde olan, 2.5" boyutundaki X25-M serisi SSD'lerde fiyat indirimi yapılıyor.

80GB'lık modellerin 26 Nisan'dan itibaren 50$'lık bir indirim ile 385$'dan 335$'a, 160GB'lık modellerin ise 100$'lık indirim ile 760$'dan 660$'a çekileceği belirtiliyor. Fiyatları değişmeyen 32GB ve 64GB'lık X25-E serisi SSD'ler ise sırasıyla 410$ ve 790$ seviyesinden kullanıcılarla buluşmaya devam edecek.