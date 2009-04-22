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Intel, SSD fiyatlarında 100$'a varan indirim yapıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,4b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, SSD fiyatlarında 100$'a varan indirim yapıyor
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Önümüzdeki yıllarda sektörün depolama standardı olacağı ve sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD'ler için firmaların çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pazarın en güçlü isimlerinden birisi olan Intel güncel ürün gamında fiyat indirimine gidiyor. Gelen bilgilere göre firmanın farklı kapasite ve boyuttaki dört farklı SSD'sin 26 Nisan'dan itibaren daha ucuza satın alınabilecek. Peki Intel'in yeni fiyat indiriminden hangi modeller etkileniyor.

Öncelikle şunu belirtelim, özellikle yüksek performanslı sunucular için E serisi Intel SSD'lerde şu an için herhangi bir fiyat indirimi görülmüyor. Yapılacak indirimden etkilenen modeller dizüstü bilgisayarlar ve performans odaklı masaüstü sistemler için hazırlanan M serisi SSD'ler olacak. M serisi dahilinde hazırlanan ve 1.8" boyutunda olan 80GB ve 160GB'lık X18-M modellerine ek olarak yine 80GB ve 160GB kapasitelerinde olan, 2.5" boyutundaki X25-M serisi SSD'lerde fiyat indirimi yapılıyor.

80GB'lık modellerin 26 Nisan'dan itibaren 50$'lık bir indirim ile 385$'dan 335$'a, 160GB'lık modellerin ise 100$'lık indirim ile 760$'dan 660$'a çekileceği belirtiliyor. Fiyatları değişmeyen 32GB ve 64GB'lık X25-E serisi SSD'ler ise sırasıyla 410$ ve 790$ seviyesinden kullanıcılarla buluşmaya devam edecek.


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emre350z 10 yıl
*Furious* +1
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
bende başlığı görünce sevinmiştim.

amma da çok indirim yapmışlar ha
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yc#1 10 yıl
Arkadaşlar yalnızca kapasiteye bakarak fiyat değerlendirmesi yapmayın. Yongaların çeşidi de (MLC, SLC) maliyet ve performansta belirleyicidir.
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1963bursa 10 yıl
1 fiyat daha yazmadan geçemiyeceğim, LionDisk SSD 256GB MLC SATA MODEL: LSSD256M,
bunun fiyatı da 595$, intelin ne derece fahiş rakamlarla müşterilere mal satmaya çalıştığının kapağıdır.
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okean 10 yıl
dramexchange.com'a göre flash bellek fiyatları sürekli artıyor. Sanırım SSD fiyatları da önümüzdeki dönemde %20-30 oranında artacaktır.
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1963bursa 10 yıl
Arkadaşlar, Transcend 64GB Ssd MLC, amazon da 134$, intelin tüm malları gibi SSDleri de pahalı, intel bu fiyatlarla 3 seneden önce SSD satamaz orası doğru da, diğer markaların satışları hareketleneli 1-2 ay oluyor.
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Batuist 10 yıl
şu ssdler yaygınlaşsada bu plaklardan kurtulsak...
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stekemen 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

şu ssdler yaygınlaşsada bu plaklardan kurtulsak...


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fss1403 10 yıl
Burada tüketiciler bilinçli davranıp fahiş fiyatlarla satılan ürünleri almamaları gerekiyor böylece iktisatın temel kurallarından olan talep fonksiyonuyla fiyatlar mecburen dibe vuracak.
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mertekin 10 yıl
Geçen sene Samsung 2010 yılında ssdlerin alınabilir seviyeye geleceğini söylemişti.

Seagate girmeden piyasa kendine bi çeki düzen vermez bence.
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kafkef_8 10 yıl
..............!konuyla yakından uzaktan ilgisi yok ama ekran kartı testlerinde gıgabyte hd4890 grafik çubuğu yeşil yanılmıyosam kırmızı olması gerek bi zahmet düzeltin!............
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hainan 10 yıl
Bence fiyatların bu kadar yüksek olması teknolojinin pahalı olduğundan değil. Tamamen disk üreticilerine geçiş için zaman tanımak. Emin olun büyük disk üreticilerin tamamı SSD ürünlerini duyursunlar fiyatlar 6 ay içinde mantıklı seviyelere iner.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: hainan

Bence fiyatların bu kadar yüksek olması teknolojinin pahalı olduğundan değil. Tamamen disk üreticilerine geçiş için zaman tanımak. Emin olun büyük disk üreticilerin tamamı SSD ürünlerini duyursunlar fiyatlar 6 ay içinde mantıklı seviyelere iner.


Sana katılmıyorum. Çünki çıkan her yeni teknoloji pahalıdır. Zaten piyasada Normal HDD üreticisi 2 tane. Seagate ve Western Digital

DVD yazıcıları düşün. İlk çıktıklarında kaç Dolardan satıldılar. 300-400+ Dolar.

Bunun gibi birçok örnek verilebilir.
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TuVNeRa 10 yıl

Orjinalden alıntı: hainan

Bence fiyatların bu kadar yüksek olması teknolojinin pahalı olduğundan değil. Tamamen disk üreticilerine geçiş için zaman tanımak. Emin olun büyük disk üreticilerin tamamı SSD ürünlerini duyursunlar fiyatlar 6 ay içinde mantıklı seviyelere iner.

Katılıyorum.
Zaten piyasada büyük paya sahip üreticiler arasında daima böyle gizli centilmenlik anlaşmaları vardır.
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ebehram 10 yıl
İkisi arasında performans farkı var.Galiba biri mlc digeri slc olması lazım
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alperen_69 10 yıl
İndirim başlaması hoş ama oranı bence düşük eğer böyle giderse 2 - 3 seneden önce zor ssd,birde ekrankartı nasıl önemli bir bileşen ise hdd de öyle fiyatları yüksek tutup almaya zorlayabilirler ki böylece eski hdd satışlarıda devam eder
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KANUNI61 10 yıl
pahalı hala bu fiyatlarda sdantlaşması zor bu disklerin
hele birde bu kriz dururken ortada
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
80 GB olanı 335 Dolar'a satacak, 32 GB olanı 410 Dolar. Saçmalığa bak !
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