Sony, 100 GB'lık oyunları 100 MB indirmeyle oynatmanın yolunu buldu

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, oyun dünyasında depolama krizine çözüm olabilecek bir patent başvurusunda bulundu. 4 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan patent, PlayStation 5 ve gelecekteki PlayStation 6 oyunlarının depolama ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Söz konusu teknoloji, oyunların geleneksel indirme yöntemini tamamen değiştirerek hibrit bir model sunacak.

Ghost of Yotei Legends ücretsiz DLC olarak duyuruldu 18 sa. önce eklendi

Sistemin detaylarına göre konsola oyunun tamamı yerine sadece 100 MB boyutunda çalıştırılabilir dosya ve oyunun çalışması için gerekli temel bileşenleri içeren bir başlangıç paketi indirilecek. Oyun, sunucular yerine doğrudan konsol üzerinde çalıştırılacağı için bulut oyunculuğunda yaşanan yüksek gecikme sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Artan SSD maliyetlerine karşı stratejik hamle

Oyun ilerledikçe ihtiyaç duyulan dokular, sesler ve modeller sunucudan anlık olarak indirilecek, gereksiz hale gelen dosyalar ise sistemden silinecek. Japon şirketin bu hamlesi, yapay zeka veri merkezlerinin tetiklediği depolama ve bellek maliyeti artışlarına bir yanıt niteliği taşıyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde AAA kalitesindeki yapımlar 100 GB’ı aşan depolama alanı talep ederken, oyuncular depolama alanını genişletmek yerine sık sık oyun silmek zorunda kalıyor. Bu teknoloji, Sony'nin PS6 gibi yeni nesil konsollarda depolama kapasitesini artırmadan maliyetleri kontrol altında tutmasını sağlayabilir. Ancak bu hibrit yapı bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Patent dosyasına göre sistemden en iyi verimi almak için güçlü bir internet bağlantısı gerekli olacak. Ayrıca veri transferi sırasında görüntü ve ses kalitesinde geçici düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor. Her halükarda PS6'nın beklenenden daha yüksek bir fiyatla piyasaya çıkabileceği yönündeki endişeler göz önüne alındığında, bu patent kullanıcılar açısından bir nebze rahatlatıcı olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Sony, 100 GB'lık oyunları 100 MB indirmeyle oynatmanın yolunu bul

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: