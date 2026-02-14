Sony, 100 GB'lık oyunları 100 MB indirmeyle oynatmanın yolunu buldu

Sistemin detaylarına göre konsola oyunun tamamı yerine sadece 100 MB boyutunda çalıştırılabilir dosya ve oyunun çalışması için gerekli temel bileşenleri içeren bir başlangıç paketi indirilecek. Oyun, sunucular yerine doğrudan konsol üzerinde çalıştırılacağı için bulut oyunculuğunda yaşanan yüksek gecikme sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Artan SSD maliyetlerine karşı stratejik hamle
Oyun ilerledikçe ihtiyaç duyulan dokular, sesler ve modeller sunucudan anlık olarak indirilecek, gereksiz hale gelen dosyalar ise sistemden silinecek. Japon şirketin bu hamlesi, yapay zeka veri merkezlerinin tetiklediği depolama ve bellek maliyeti artışlarına bir yanıt niteliği taşıyor.
Patent dosyasına göre sistemden en iyi verimi almak için güçlü bir internet bağlantısı gerekli olacak. Ayrıca veri transferi sırasında görüntü ve ses kalitesinde geçici düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor. Her halükarda PS6'nın beklenenden daha yüksek bir fiyatla piyasaya çıkabileceği yönündeki endişeler göz önüne alındığında, bu patent kullanıcılar açısından bir nebze rahatlatıcı olabilir.