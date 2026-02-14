Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, 100 GB'lık oyunları 100 MB indirmeyle oynatmanın yolunu buldu

    Sony, oyunların konsolda daha az yer kaplamasını sağlayacak hibrit bir depolama sistemi patentledi. Şirket artan bellek fiyatlarına karşı maliyetleri kontrol altında tutmayı hedefliyor.

    Sony, 100 GB'lık oyunları 100 MB indirmeyle oynatmanın yolunu bul Tam Boyutta Gör
    Sony, oyun dünyasında depolama krizine çözüm olabilecek bir patent başvurusunda bulundu. 4 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan patent, PlayStation 5 ve gelecekteki PlayStation 6 oyunlarının depolama ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Söz konusu teknoloji, oyunların geleneksel indirme yöntemini tamamen değiştirerek hibrit bir model sunacak.

    Sistemin detaylarına göre konsola oyunun tamamı yerine sadece 100 MB boyutunda çalıştırılabilir dosya ve oyunun çalışması için gerekli temel bileşenleri içeren bir başlangıç paketi indirilecek. Oyun, sunucular yerine doğrudan konsol üzerinde çalıştırılacağı için bulut oyunculuğunda yaşanan yüksek gecikme sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Artan SSD maliyetlerine karşı stratejik hamle

    Oyun ilerledikçe ihtiyaç duyulan dokular, sesler ve modeller sunucudan anlık olarak indirilecek, gereksiz hale gelen dosyalar ise sistemden silinecek. Japon şirketin bu hamlesi, yapay zeka veri merkezlerinin tetiklediği depolama ve bellek maliyeti artışlarına bir yanıt niteliği taşıyor.

    Sony, 100 GB'lık oyunları 100 MB indirmeyle oynatmanın yolunu bul Tam Boyutta Gör
    Günümüzde AAA kalitesindeki yapımlar 100 GB’ı aşan depolama alanı talep ederken, oyuncular depolama alanını genişletmek yerine sık sık oyun silmek zorunda kalıyor. Bu teknoloji, Sony'nin PS6 gibi yeni nesil konsollarda depolama kapasitesini artırmadan maliyetleri kontrol altında tutmasını sağlayabilir. Ancak bu hibrit yapı bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

    Patent dosyasına göre sistemden en iyi verimi almak için güçlü bir internet bağlantısı gerekli olacak. Ayrıca veri transferi sırasında görüntü ve ses kalitesinde geçici düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor. Her halükarda PS6'nın beklenenden daha yüksek bir fiyatla piyasaya çıkabileceği yönündeki endişeler göz önüne alındığında, bu patent kullanıcılar açısından bir nebze rahatlatıcı olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartı nakite çevirme doğalgaz yakmayan komşu cezası quartz ısıtıcı ne demek toyota hilux yakıt tüketimi xenon far muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum