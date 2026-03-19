Dünyanın ilk 16 TB M.2 SSD'si satışa sunuldu: Otomobil fiyatına!

Ürünün en dikkat çeken yanı hiç kuşkusuz devasa kapasitesinden ziyade fiyat etiketi. Amazon'da 15.935 dolardan listelenen sürücü deyim yerindeyse cep yakıyor. Terabayt başına yaklaşık 996 dolara denk gelen bu rakam, sektörde bir "otomobil fiyatıyla eşdeğer" görülüyor.
Hızdan ziyade kapasite odaklı
Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda hız konusunda iddialı olmadığını görüyoruz. PCIe 4.0 x4 arabirimini kullanan sürücü 3.270 MB/s sıralı okuma ve 2.980 MB/s sıralı yazma hızlarına kadar çıkabilmekte. Performans olarak güncel SSD'lerin gerisinde kalsa da asıl özelliği M.2 form faktöründe sunduğu 16 TB'lık devasa kapasitesi olarak öne çıkıyor.
Computex 2024'ten bu yana 16 TB sürücüler hakkında pek bir şey duymamıştık. O dönem hem AGI hem de Patriot 16 TB'lık M.2 modellerini sergilemişti ve 8 TB SSD fiyatları baz alındığında tüketici tipi 16 TB M.2 modellerinin 2.000 euro civarında olması bekleniyordu. Ancak gelinen noktada fiyatların, tahminlerin çok daha üzerinde olduğu görülüyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur