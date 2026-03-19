    Dünyanın ilk 16 TB M.2 SSD'si satışa sunuldu: Otomobil fiyatına!

    Dünyanın ilk 16 TB kapasiteye sahip M.2 SSD modeli Amazon üzerinde listelendi. Oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, terabayt başına dudak uçuklatan bir maliyetle sunuluyor.

    Depolama teknolojilerinde yeni bir milat olarak değerlendirilebilecek bir gelişme yaşandı. Tayvan merkezli Exascend markasının PE4 serisine ait 16 TB kapasiteli devasa M.2 NVMe SSD modelinin Amazon'da listelenmesi teknoloji dünyasında büyük ses getirdi.

    Ürünün en dikkat çeken yanı hiç kuşkusuz devasa kapasitesinden ziyade fiyat etiketi. Amazon'da 15.935 dolardan listelenen sürücü deyim yerindeyse cep yakıyor. Terabayt başına yaklaşık 996 dolara denk gelen bu rakam, sektörde bir "otomobil fiyatıyla eşdeğer" görülüyor.

    Hızdan ziyade kapasite odaklı

    Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda hız konusunda iddialı olmadığını görüyoruz. PCIe 4.0 x4 arabirimini kullanan sürücü 3.270 MB/s sıralı okuma ve 2.980 MB/s sıralı yazma hızlarına kadar çıkabilmekte. Performans olarak güncel SSD'lerin gerisinde kalsa da asıl özelliği M.2 form faktöründe sunduğu 16 TB'lık devasa kapasitesi olarak öne çıkıyor.

    Exascend PE4 serisi standart ev kullanıcılarından ziyade doğrudan kurumsal pazara hitap ediyor. Buna paralel olarak veri merkezleri, sunucular, NAS sistemleri ve iş istasyonu önbelleklemesi gibi yoğun iş yükleri için optimize edilmiş durumda. Ayrıca büyük dil modelleriyle uğraşan yapay zeka geliştiricileri için kritik bir çözüm olması bekleniyor.

    Computex 2024'ten bu yana 16 TB sürücüler hakkında pek bir şey duymamıştık. O dönem hem AGI hem de Patriot 16 TB'lık M.2 modellerini sergilemişti ve 8 TB SSD fiyatları baz alındığında tüketici tipi 16 TB M.2 modellerinin 2.000 euro civarında olması bekleniyordu. Ancak gelinen noktada fiyatların, tahminlerin çok daha üzerinde olduğu görülüyor.

