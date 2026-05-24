Huawei, 61 TB ve 122 TB SSD depolama birimlerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Huawei, yapay zeka sistemleri ve veri merkezleri için geliştirdiği yeni SSD depolama birimlerini tanıttı. Şirket, 61,44 TB ve 122,88 TB kapasiteli modelleri duyururken, ilerleyen dönemde 245 TB kapasiteli bir sürümün de piyasaya çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Çinli teknoloji devi için asıl dikkat çeken nokta ise bu kapasitelere, ABD yaptırımları altında ulaşılmış olması oldu. Şirket, 2019 yılından bu yana Amerikan teknolojilerine erişemiyor. Bu durum, yüksek katmanlı gelişmiş 3D NAND bellek yongalarının kullanımını da sınırlandırıyor. Söz konusu teknolojiler ağırlıklı olarak Samsung, SK Hynix ve Micron Technology gibi üreticiler tarafından kullanılıyor.

Standart tasarım yerine yeni yöntem

Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle erişemediği gelişmiş bellek teknolojilerinin yerine farklı bir üretim yöntemi tercih etti. Şirket, Çinli üretici YMTC tarafından sağlanan mevcut bellek çiplerini özel bir tasarımla bir araya getirerek yüksek kapasiteli SSD modelleri geliştirmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Bu sayede Huawei, daha gelişmiş yabancı çözümlere ihtiyaç duymadan 61 TB ve 122 TB seviyesinde depolama kapasitesine ulaşabildi. Şirketin kullandığı yöntemin ayrıca üretim sürecini sadeleştirerek maliyetleri düşürmeye yardımcı olduğu da belirtildi.

