Intel ve Nvidia'nın Atom savaşı; Intel'den Ion platformuyla ilgili açıklamalar

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Geçtiğimiz yılın hafızalarda yer edinen donanım gelişmelerinden biri de hiç şüphe yok ki Nvidia ve Intel arasındaki tansiyonu yüksek gerginlikti. Nvidia kendi yonga setlerinin satışı baltalanır düşüncesiyle SLI teknolojisinin kullanım haklarını Intel ile paylaşmak istememiş, Intel ise ATi'nin Crossfire teknolojisi gibi Nvidia'nın SLI teknolojisini de kendi platformuna entegre etmek istediğini sık sık dile getirmişti.

Sektör devi iki firma arasındaki SLI odaklı tartışma giderek boyut değiştirmiş farklı bir noktaya gelmişti. Intel yeni nesil grafik işlemci teknolojilerine oyunlar dışında gereksinim duyulmayacağını ve CUDA teknolojisinin yaygınlaşamayacağını iddia etmiş, Nvidia ise bu duruma karşı bir hamle ile yanıt vererek geleceğin GPU teknolojilerinde olduğunu iddia etmiş ve VIA ile maliyet odaklı yeni bir platform için işbirliğine gitmişti.

İki firma arasındaki kriz geçtiğimiz yaz aylarında çözülmüş, Nvidia yaptığı açıklama ile SLI teknolojisinin Bloomfield platformunda kullanılabileceğini duyurmuştu. Fakat son aylarda iki firma arasındaki gerginliğin yeniden alevlendiği görülüyor. Nvidia'nın Atom işlemcili netbook ve nettop sistemler için Ion platformunu geliştirmesi fitili ateşeleyen ilk kıvılcım oldu diyebiliriz zira devamında yeni bir lisans sorunu da gündeme geldi.

Intel'in Atom işlemci ailesi için Ion platformunu hazırlayan Nvidia, mevcut çözümlerden farklı olarak kendi platformunu kullanan netbook ve nettop sistemlerde 10 kata varan oranda daha yüksek oyun performansı ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal tabanlı video hızlandırma sağlanacağını açıklamış, üstelik bahsi geçen iddialı performans değerlerinin Intel'in mevcut platformuyla pil süreleri ekseninde sağlanacağını iddia etmişti.

Nvidia'nın Ion platformuna Intel'in sıcak bakmadığı ve Atom işlemcisini Ion platformunda kullanmak için ayrı olarak satın almak isteyen üreticilere 945 yonga setiyle sunulan "bundle" paketine kıyasla bir miktar daha yüksek fiyatla sunacağı iddia edilmişti. İşte tüm bu tartışmaların devam ettiği günlerde Intel ve Nvidia arasında mahkeme koridorlarına uzanan yeni bir tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Arka arkaya yapılan açıklamalarda Nvidia, dört yıl önce yapılan lisans anlaşmasının Core i7 işlemcileri için de geçerliliğini koruduğunu iddia ederken, Intel ise ana hatlarıyla, Nehalem mimarisinde radikal bir değişikliğe giderek entegre bellek kontrolcüsünü yonga setinden alarak işlemci üzerine taşıdıklarını yapılan bu değişikliğin var olan lisans anlaşması için geçerli olmayacağını belirterek Nvidia'nın iddialarına yanıt vermişti.

İşte yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız tartışmalara Intel'in Ion platformunu hedef alan yeni bir dökümanı da dahil oldu. Intel'in iddialarına göre, Ion platformunda kullanılan yonga seti geçtiğimiz sene anons edilen MCP79M/MCP7A yonga setinin farklı bir varyasyonu yani yeni bir tasarım değil. Öte yanda firmanın iddialarına göre, Ion platformunun spesifikasyonu (çipsetin TDP seviyesi ?) da henüz açıklanmış değil.

Yine Intel'in iddialarına göre Nvidia, inceleme yayın kuruluşlarına farklı Ion varyasyonları gönderiyor. Firma dökümanlarında yer verilen örneklere göre, inceleme için Anandtech'e MCP7A-U kodlu masaüstü yonga setinin kullanıldığı platform, PC Per sitesine ise mobil sistemler için hazırlanan MCP79MX kodlu yonganın kullanıldığı platformun yollandığı belirtiliyor. Intel iddiaların yanı sıra teknik bir karşılaştırmaya da yapmış.

Nvidia'nın netbook ve nettop sistemlerde Ion platformuyla yüksek tanımlı videolara destek sunacağı yönündeki açıklamalara, GN40 yonga setiyle karşılık verdiğini belirten firma, TechReport sitesinden alıntı yaparak Ion platformunun HD Video oynatımında Nvidia'nın iddia ettiği kadar başarılı olmadığını da vurgu yapmış. Intel, Ion platformunun pil süresiyle ilgili açıklamaların da gerçei yansıtmadığını iddia ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Atom işlemcisi ve 945GSE yonga setinin 8 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtilirken bu rakamın Ion platformunda yaklaşık olarak 15.5 Watt ve üstü seviyelerde seyrettiğine vurgu yapılıyor. Ion platformuyla netbok ve nettop sistemlerde akıcı 3D deneyimi ve video hızlandırma desteği sunacağını açıklayan Nvidia'nın aksine Intel bahsi geçen yeteneklerin segmentle alakalı olmadığını belirtiyor.

Intel gün ışığına çıkan dökümanında netbook ve nettop sistemler için hazırladığı çözümlerinin hedef odaklı olduğunu, Ion platformunun herhangi bir avantaj sağlamadığını ayrıca daha fazla güç tükettiği gibi sistem maliyetlerini de arttırdığı dolayısıyla fırsat penceresinin çok kısa olacağını iddia ederken, son çeyrekte enktegre grafik özellikli işlemcilere sahip yeni nesil netbook ve nettop sistemler duyuracağına vurgu yapıyor.

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